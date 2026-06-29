Графики отключения света возвращаются в Украину: где и когда не будет энергоснабжения

Украинцам придется вновь жить по графикам отключения света.

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В Украине начали массово отключать свет / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

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Почасовые отключения возобновятся 30 июня

Электроэнергию будут отключать в Киеве и ряде областей

В энергосистеме Украины зафиксирован дефицит мощности из-за сильной жары. На этом фоне во вторник, 30 июня, в ряде областей и столице вводятся ограничения электроснабжения. В зависимости от региона меры коснутся как бытовых потребителей, так и промышленного сектора.

Энергетики предупреждают, что ситуация может меняться, поэтому объемы и время ограничений могут оперативно корректироваться по указанию НЭК "Укрэнерго". Об этом пишет УНИАН.

Киев: график ДТЭК для столицы

Для жителей столицы компания ДТЭК "Киевские электросети" уже обнародовала предварительный прогноз.

График отключений электроэнергии для Киева / Фото: ДТЭК

Согласно графику на 30.06, ограничения планируются в вечернее время:

19:00 – 22:00 - свет будет полностью отсутствовать (серые зоны с пометкой "Света нет").

22:00 – 23:00 - возможно частичное восстановление (света не будет только первые 30 минут).

Энергетики призывают держать графики под рукой и следить за официальными ресурсами ДТЭК, поскольку в течение дня возможны обновления.

Ситуация в регионах: где и кого будут отключать

В большинстве областей ограничения начнутся с 16:00 и продлятся до 22:00.

Ивано-Франковская область

На Прикарпатье графики почасовых отключений (ГПВ) для бытовых потребителей разделены по очередям:

16:00 – 17:00 - очереди 5.1, 5.2;

17:00 – 18:00 – очереди 2.1, 2.2;

18:00 – 19:00 – очереди 6.1, 6.2;

19:00 – 20:00 - очереди 1.1, 1.2;

20:00 – 21:00 - очереди 3.1, 3.2;

21:00 – 22:00 – очереди 4.1, 4.2.

График отключения света для Ивано-Франковской области / Фото: ДТЭК / Фото: Прикарпатьеоблэнерго

Для местного бизнеса и промышленности в этот же период (16:00–22:00) будут действовать графики ограничения мощности.

Николаевская область

С 16:00 до 22:00 прогнозируется применение плановых отключений в объеме одной очереди. "Николаевоблэнерго" подчеркивает готовность к быстрым изменениям в зависимости от оперативной ситуации.

Черкасская область

Бытовой сектор и другие категории: возможно отключение в объеме 1 очереди с 16:00 до 22:00.

Промышленность и бизнес: в это же время графики ограничения мощности могут быть задействованы в полном объеме.

Запорожская область

Для населения: с 16:00 до 22:00 возможны отключения одной очереди одновременно. Подробное распределение по адресам обещают опубликовать после окончательных распоряжений "Укрэнерго".

Для бизнеса: прогнозируется введение графиков ограничения мощности в полном объеме (все 5 очередей).

Хмельницкая область

Аналогичный сценарий: с 16:00 до 22:00 для всех категорий потребителей возможно введение ГПВ в объеме 1 очереди. Для промышленных объектов ограничение мощности (ГОП) может быть введено на все 5 очередей.

Что рекомендуют энергетики

Потребителей просят с пониманием отнестись к вынужденным мерам, заранее зарядить гаджеты и павербанки, а также рационально использовать электроэнергию в периоды, когда она появляется в сети.

Жара может вызвать отключение света на 5 часов в сутки: прогноз

Эксперт по энергетике Станислав Игнатьев заявил, что летом украинцы могут столкнуться с плановыми отключениями электроэнергии продолжительностью до 5 часов в сутки.

Наиболее сложная ситуация, по его мнению, будет складываться вечером, когда прекращает работу солнечная генерация, а жители массово включают кондиционеры, создавая критический дефицит электроэнергии. По оценке эксперта, именно кондиционеры добавляют к общему потреблению страны около 2,3 ГВт·ч.

Игнатьев подчеркнул, что такие ограничения могут стать системными для промышленных и бытовых потребителей в течение лета.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - новости по теме

Как писал Главред, утром 25 июня на левом берегу Киева по приказу "Укрэнерго" проводились экстренные отключения света. Аварийные отключения для всех категорий потребителей применялись из-за технологического нарушения на одном из энергообъектов.

В Полтавской области довольно давно не применялись графики отключения электроэнергии. Однако ситуация может измениться в случае длительных атак со стороны страны-агрессора России. Как рассказал главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев, речь идет прежде всего о превентивных отключениях, которые позволят избежать каскадных аварий.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что в случае наступления жары продолжительность отключений света может достигать от 6 до 8 часов в сутки.

Председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил: если страна-агрессор РФ возобновит массированные удары по энергетике, то в июле-августе украинцы могут столкнуться с отключениями света продолжительностью до пяти часов. При отсутствии массированных российских ударов страна имеет все возможности пройти летний период без существенных ограничений для потребителей.



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