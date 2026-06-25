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В Киеве – экстренные отключения: где в столице исчез свет и в чем причина

Анна Ярославская
25 июня 2026, 10:33обновлено 25 июня, 11:22
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Введение ограничений связано с технологическим нарушением на одном из энергообъектов.
Отключение света
На левом берегу Киева ввели экстренные отключения света / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что произошло:

  • На левом берегу Киева экстренно отключили свет
  • Энергетики ввели ограничения без объяснения причин
  • В Дарницком районе жители заметили скачки напряжения

Утром 25 июня на левом берегу Киева по команде Укрэнерго введены экстренные отключения света. Об этом сообщили в ДТЭК. Причины введения экстренных отключений официально не озвучены.

"Просим бережно использовать электроэнергию. Это поможет сберечь энергосистему", - отметили в компании.

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Гендиректор Yasno Сергей Коваленко также подтвердил отключения света в столице.

"Утро. На левом берегу Киева по команде НЭК Укрэнерго вводятся экстренные отключения. Пока без деталей", - написал он в Facebook.

Жители Дарницкого района сообщали о частичном отключении электроэнергии, а также фиксировали резкие перепады напряжения.

Местные каналы предполагают, что отключения света связаны с тем, что оборудование может реагировать на аномальную жару, которая сейчас царит в столице.

Оновлено. В 11:12 в Укрэнерго сообщили, что аварийные отключения для всех категорий потребителей применены из-за технологического нарушения на одном из энергообъектов.

"Аварийно-восстановительные работы уже начались. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное оборудование в работу", - говорится в сообщении.

Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

"Следите за сообщениями на официальных страницах оператора системы распределения. Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее бережно", - добавили в Укрэнерго.

В Украине летом возможны отключения света до 5 часов

Если страна-агрессор РФ возобновит массированные удары по энергетике, то в июле-августе украинцы могут столкнуться с отключениями света до пяти часов, Об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

При отсутствии массированных российских ударов страна имеет все возможности пройти летний период без существенных ограничений для потребителей.

Вместе с тем глава "Укрэнерго" подчеркнул, что ситуация сегодня существенно отличается от прошлогодней. За это время в стране увеличились мощности распределенной генерации, продолжается строительство новых энергообъектов с усиленной защитой, а также значительно повышен уровень безопасности подстанций как магистральной сети, так и региональных операторов.

По оценке Зайченко, вероятность длительных отключений сейчас значительно ниже, чем год назад. Однако полностью исключать проблемы нельзя, особенно если массированные обстрелы совпадут с периодами сильной жары и резкого роста потребления электроэнергии.

Атомная генерация Украины
Атомная генерация Украины / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - новости

Как писал Главред, в Полтавской области довольно давно не применяли графики отключения электроэнергии. Однако ситуация может измениться в случае длительных атак страны-агрессора России. Как рассказал главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев, речь идет прежде всего о превентивных отключениях, которые позволят избежать каскадных аварий.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что летом украинская энергосистема летом может столкнуться с дефицитом до 2 ГВт в пиковые часы, что приведет к отключениям света. Больше всего рискуют Харьков, Одесса и Киев. Эксперт считает, что сценариев развития событий может быть три — оптимистический, пессимистический и базовый.

Экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий также не исключает, что с наступлением жары в Украине могут возобновить отключения электроэнергии для бытовых потребителей.

"Наша энергосистема теперь очень зависит от погоды, потому что рабочих электростанций осталось критически мало. Поэтому как только ползет вверх температура, растет и потребление, а это сразу создает проблемы", - сказал он.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко считает, что в случае наступления жары продолжительность отключений света может достигать от 6 до 8 часов в сутки.

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О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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