В Киеве и ряде областей ввели экстренные отключения из-за атаки РФ - детали

Инна Ковенько
3 апреля 2026, 12:13
В настоящее время энергетики делают всё возможное и работают в усиленном режиме.
Российская армия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В Киеве и ряде областей 3 апреля ввели экстренные отключения света.

Также по всей стране вновь применяются графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"В результате массированной ракетно-дроновой атаки — в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения будут отменены после окончания воздушной тревоги и стабилизации ситуации в энергосистеме Украины.

Аварийные отключения в Киеве

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко сообщил, что Киев переходит в режим экстренных отключений электроэнергии. Это означает, что графики могут меняться без предупреждения, а свет будут отключать не только по плану, но и в случае крайней необходимости для стабилизации энергосистемы.

"Киев переходит в режим экстренных отключений. Будьте в безопасности", — написал он.

В каких областях произошло отключение электроэнергии

На утро 3 апреля в результате ударов энергетики зафиксировали отключения электроэнергии в шести областях:

  • Сумская
  • Харьковская;
  • Черниговская
  • Донецкая;
  • Днепропетровская;
  • Запорожская.

В то же время из-за непогоды в Полтавской области без света остались четыре населенных пункта, где также продолжаются ремонтные работы.

"Там, где это позволяют условия безопасности, проводятся аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех потребителей", — говорится в сообщении.

Отключение света - как будут действовать графики 3 апреля

Изначально планировалось, что свет для населения будут отключать только с 07:00 до 11:00, однако после 10 утра графики изменились — ограничения продлили до 17:00, а в Киеве отдельные группы остаются без электричества до 18:00.

Для бизнеса и промышленности ограничения действуют с 06:00 до 22:00.

Ситуация в энергосистеме может измениться, актуальную информацию об отключениях света следует проверять на страницах местных облэнерго, добавили в Укрэнерго.

Когда отключения могут усилиться

Народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк предупредил в эфире Ранок.LIVE, что в будущем отключения электроэнергии могут стать более длительными и жесткими. Он отметил, что в пиковые летние вечера продолжительность отключений может увеличиться по сравнению с нынешними.

Нагорняк подчеркнул, что до конца весны отключения останутся непродолжительными при условии отсутствия новых атак на энергосистему со стороны России. В то же время критические повреждения тепло- и гидроэлектростанций, которые ранее покрывали вечерние пики потребления, теперь не позволяют полностью обеспечивать потребности системы.

Как ранее сообщал Главред, 3 апреля в Украине планируют ввести меры по стабилизации энергосистемы после последних вражеских атак, предупредили в Укрэнерго.

3 апреля в Черкасской области для части населения будут действовать графики почасовых отключений света. Об этом сообщает "Черкассыоблэнерго".

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Запорожской области введут графики почасовых отключений электроэнергии. Такие ограничения должны помочь сбалансировать работу энергосистемы.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

