Отключать свет будут не всем: новый график для Запорожской области на 3 апреля

О чем идет речь в материале:
- В Запорожской области 3 апреля будут действовать графики почасовых отключений света
- Ограничения будут применяться с 09:00 до 11:30
Завтра, 3 апреля, по указанию НЭК "Укрэнерго" для Запорожской области будут введены графики почасовых отключений света. Об этом сообщает "Запорожьеблэнерго".
Отмечается, что ограничения будут действовать по стабилизации ситуации в энергосистеме Украины.
График отключения электроэнергии по очереди и поочередно:
- 1.1: 09:00 – 11:30
- 2.1: 06:30 - 09:30
- 3.2: 09:00 – 11:30
- 6.2: 06:30 - 09:30
Остальные очереди/ подчерки в ГПО не задействованы.
Кроме того, в "Запорожьеоблэнерго" сообщили, что с 06:00 до 22:00 3 апреля будут действовать графики ограничения мощности для 5 очередей.
Напомним, как ранее сообщал Главред , 3 апреля в Украине планируют принять меры по стабилизации энергосистемы после последних вражеских ударов, предупредили в "Укрэнерго".
В то же время в системе уже наблюдается дефицит мощностей , вызванный погодными факторами и ремонтом двух энергоблоков атомных электростанций. По словам энергетического эксперта Станислава Игнатьева, в ближайшее время могут ввести графики ограничения электроснабжения.
Народный депутат и член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк также предупредил , что отключения могут стать более продолжительными и строгими.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия .
