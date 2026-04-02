Отключать свет будут не всем: новый график для Запорожской области на 3 апреля

3 апреля в Запорожской области по указанию НЭК "Укрэнерго" будут введены повременные отключения электроэнергии для стабилизации энергосистемы.

https://glavred.info/energy/otklyuchat-svet-budut-ne-vsem-novyy-grafik-dlya-zaporozhskoy-oblasti-na-3-aprelya-10753835.html Ссылка скопирована

Новости Запорожья - график отключений света для Запорожской области на 3 апреля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

В Запорожской области 3 апреля будут действовать графики почасовых отключений света

Ограничения будут применяться с 09:00 до 11:30

Завтра, 3 апреля, по указанию НЭК "Укрэнерго" для Запорожской области будут введены графики почасовых отключений света. Об этом сообщает "Запорожьеблэнерго".

Отмечается, что ограничения будут действовать по стабилизации ситуации в энергосистеме Украины.

видео дня

/ Скриншот

График отключения электроэнергии по очереди и поочередно:

1.1: 09:00 – 11:30

2.1: 06:30 - 09:30

3.2: 09:00 – 11:30

6.2: 06:30 - 09:30

Остальные очереди/ подчерки в ГПО не задействованы.

Кроме того, в "Запорожьеоблэнерго" сообщили, что с 06:00 до 22:00 3 апреля будут действовать графики ограничения мощности для 5 очередей.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке .

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке .

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения в г. Запорожье можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Запорожской области - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области

Список адресов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке .

Напомним, как ранее сообщал Главред , 3 апреля в Украине планируют принять меры по стабилизации энергосистемы после последних вражеских ударов, предупредили в "Укрэнерго".

В то же время в системе уже наблюдается дефицит мощностей , вызванный погодными факторами и ремонтом двух энергоблоков атомных электростанций. По словам энергетического эксперта Станислава Игнатьева, в ближайшее время могут ввести графики ограничения электроснабжения.

Народный депутат и член парламентского комитета по вопросам энергетики Сергей Нагорняк также предупредил , что отключения могут стать более продолжительными и строгими.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия .

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред