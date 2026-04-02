Оккупанты впервые нанесли удар по Харькову реактивными дронами – Терехов

В четверг, 2 апреля, российские оккупанты впервые ударили по Харькову реактивными дронами. Об этом написал харьковский мэр Игорь Терехов в Telegram.

"С начала суток враг 11 раз обстрелял Харьков, все прилеты были в Киевском районе. Большинство из вражеских БПЛА были реактивными и враг впервые применил их по Харькову", - сказано в его заявлении. видео дня

Терехов отметил, что прилетов могло быть больше, но часть вражеских дронов была сбита благодаря работе украинских защитников.

Он также предупредил, что в настоящее время в пригороде фиксируют еще российские дроны, которые могут направляться на Харьков. Учитывая это, он призвал местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

О персоне: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

В свою очередь глава ХОВА Олег Синегубов отметил, что зафиксировано прямое попадание БпЛА типа "Шахед" в жилой дом в Киевском районе Харькова.

"В результате удара произошел пожар на втором и третьем этажах. Подразделения ГСЧС работают на месте, продолжается ликвидация последствий", - отметил глава ХОВА.

Известно о двух пострадавших: 61-летняя и 52-летняя женщины получили взрывные травмы, им предоставляется вся необходимая медицинская помощь, добавил Синегубов.

"Атака продолжается. В воздушном пространстве над Харьковом продолжают фиксироваться вражеские беспилотники. Призываю всех жителей города не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях", - обратился Синегубов.

Отложенная детонация "Шахедов" - предупреждение эксперта В Украине растет количество случаев отложенной детонации ударных дронов типа "Шахед", уцелевших после падения. Как пояснил советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флеш), такие беспилотники остаются опасными даже после приземления. "В течение последних дней в разных регионах страны "Шахеды", уцелевшие после падения, взорвались через некоторое время. Несколько человек погибли. На данный момент мы не знаем точных причин этих взрывов", - отметил Флеш. Также Флеш призвал граждан не приближаться к обломкам БПЛА и соблюдать правила безопасности, ведь даже поврежденные дроны могут быть смертельно опасными.

Ночью и утром 2 апреля российские оккупационные войска нанесли серию ударов по Харькову с помощью БПЛА. Основной удар пришелся на Киевский район города.

Как сообщал Главред, вечером 1 апреля Россия нанесла удар дроном-камикадзе "Молния" по многоэтажке в Шевченковском районе Харькова. В тот же вечер в Чугуеве дрон попал в пятиэтажный дом.

Кроме того, 1 апреля Россия провела массированный обстрел Украины, применив ракеты и дроны. Во многих регионах объявили воздушную тревогу.

Читайте также:

О персоне: Олег Синегубов Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

