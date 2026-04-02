РФ ударила по многоэтажкам в Харькове и области: что известно о последствиях

Спасатели и медики работают на местах, устраняя последствия атак и оказывая помощь пострадавшим.

Пожар вспыхнул в квартирах на верхних этажах Чугуева

Удар дроном по дому в Харькове и Чугуеве

Повреждены стены, перекрытия и квартиры на верхних этажах

Две женщины пострадали от стресса в Харькове

Вечером 1 апреля Россия нанесла удардроном-камикадзе "Молния" по многоэтажке в Шевченковском районе Харькова.

По сообщению городского головы Игоря Терехова, попадание произошло на девятый этаж жилого дома. В результате атаки были повреждены внешняя стена, перекрытия и остекление окон.

Удар по Харькову

Сначала информации о пострадавших не поступало, однако впоследствии стало известно, что травмы получили две женщины в возрасте 68 и 89 лет, у которых развилась острая реакция на стресс.

На месте происшествия работают все экстренные службы: спасатели, полиция и медики.

Дрон-камикадзе "Молния"

Попадание дрона в Чугуеве

В тот же вечер в Чугуеве Харьковской области зафиксировали попадание вражеского дрона в пятиэтажный жилой дом. Вспыхнули квартиры на 4 и 5 этажах. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Городские власти призывают жителей оставаться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

Удар по Чугуеву

РФ стремится изменить тактику и перейти к режиму постоянных атак По словам главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, Россия стремится изменить тактику и перейти к режиму постоянных атак дронами. Он пояснил, что для этого РФ долгое время накапливала ресурсы, и пока ей не удается поддерживать стабильные удары. Коваленко отмечает, что такие действия свидетельствуют о намерении Москвы продолжать удары по тыловым регионам Украины и одновременно развивать собственное оборонное производство.

Как сообщал Главред, ночью и утром 1 апреля российские войска осуществили массированный обстрел территории Украины, применив дроны и ракеты. В ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Десятки дронов были зафиксированы во многих областях, охватывая центральную, южную, северную и восточную части страны, а также проникли в западные регионы. О движении вражеских БПЛА сообщают Воздушные силы ВСУ.

Кроме того, поздно вечером 30 марта российские оккупанты совершили атаку на Полтаву с помощью беспилотных летательных аппаратов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении вражеских дронов в направлении Полтавы, Гадяча и Миргорода.

Напомним, что РФ нанесла удар "Шахедом" по жилому дому в Киевской области. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

О личности: Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович — украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Мэр Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года — председателем фракции партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков", пишет Википедия.

