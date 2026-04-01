Россия ответила на предложение о прекращении огня на Пасху — Зеленский

Что говорит Зеленский:
- РФ атаковала большинство регионов Украины
- Кремль фактически ответил на предложение о перемирии
Россия фактически ответила на предложение Украины прекратить огонь на Пасхальные праздники. Этот ответ отрицательный. Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на то, что РФ отказалась от перемирия.
В течение 1 апреля российские оккупанты атаковали дронами большинство регионов Украины.
"Фактически это ответ россиян на наше предложение о прекращении огня на пасхальные праздники. Украина открыто сделала такое предложение России. Россия отвечает "Шахедами" и продолжает свои террористические операции против нашей энергетики, против нашей инфраструктуры", — сказал Зеленский.
В течение дня россияне применили более 700 ударных дронов. Нашим защитникам удалось уничтожить 90% целей. В целом попадания были зафиксированы в Волынской, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой, Черкасской, Ивано-Франковской и других областях.
Полное видео с заявлением президента Украины Владимира Зеленского смотрите в нашем телеграм-канале по ссылке.
Россияне наносили удары по объектам энергетики, продовольственным складам, терминалу "Новой почты", жилым домам.
"Я говорил сегодня с американской командой, в частности, об этом. Нужны другие сигналы, и тишина на Пасху могла бы быть именно тем сигналом, который всем скажет: дипломатия может быть успешной. Украина делает все, чтобы поддержать работу ради мира", — сказал Зеленский.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, ночью и утром 1 апреля российские войска осуществили массированный обстрел территории Украины, применив дроны и ракеты. В частности, в Хмельницком раздавались взрывы. В результате вражеской атаки возник пожар на территории одного из предприятий.
Также оккупационные войска РФ массированно атаковали Луцк беспилотниками. Враг атаковал склад "Новой почты" и продуктовый склад торговой сети. В результате атаки были зафиксированы сильные пожары.
Президент Владимир Зеленский заявил, что в целом Россия этой ночью применила против Украины 339 беспилотников, и около 200 из них – "Шахеды".
Об ударном дроне: Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны под названием "Герань-2" широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным, в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред