Что стоит за новым ультиматумом Кремля: всплыл интересный нюанс, чего ждать Украине

Россия выдвинула Украине новый ультиматум по Донбассу и требует вывести войска в течение двух месяцев, отметил Зеленский.

https://glavred.info/war/shcho-stojit-za-novim-ultimatumom-kremlya-spliv-cikaviy-nyuans-chogo-chekati-ukrajini-10753568.html Ссылка скопирована

Что стоит за ультиматумом Кремля по Донбассу — эксперты раскрыли неприятный для РФ момент

Россия фактически выдвинула Украине новый жесткий ультиматум в рамках переговорного процесса, резко повысив ставки в войне. По словам президента Украины Владимира Зеленского, Кремль через американскую сторону передал требование: Киев должен в течение двух месяцев вывести свои войска из Донбасса, и тогда, по российской логике, война якобы может завершиться.

В то же время Москва прямо угрожает, что в случае отказа изменит условия мирных переговоров и попытается силой захватить регион, после чего будет выдвигать еще более жесткие требования к Украине.

видео дня

Главред собрал главное, что стоит знать о новом ультиматуме России и о чем он может свидетельствовать.

Что известно о российском ультиматуме

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу, в котором якобы отводит Украине два месяца на вывод войск с восточных территорий. В случае отказа, по его словам, Москва угрожает ввести "другие условия мира". Об этом глава государства сообщил во время выступления на Бучанском саммите, передает УНИАН.

Он отметил, что Россия в очередной раз озвучивает новые сроки захвата Донбасса, пытаясь повлиять на международных партнеров, в частности Соединенные Штаты. Президент выразил удивление по поводу подобных заявлений и сомнение в их реалистичности.

"Сейчас новые сроки, мне сказали, что это два месяца, это последняя информация, что они через два месяца захватят Восток нашего государства, цитируя их, захватят Донбасс. И поэтому у Украины есть два месяца, чтобы выйти, и тогда война закончится. А если Украина в течение двух месяцев не уйдет, то Россия захватит Донбасс, и тогда будут другие условия", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что намерения Кремля не ограничиваются только Донбассом, ведь подобная риторика свидетельствует о более широких целях. В то же время, если Россия заявляет, что ограничится только Донбассом, то остается непонятным, почему звучат заявления о дальнейших шагах.

Зеленский также сообщил о запланированных в ближайшее время переговорах с американской стороной для обсуждения ситуации и возможных трехсторонних договоренностей.

Президент подчеркнул, что Россия не имеет достаточных ресурсов для реализации озвученных планов в установленные сроки, однако продолжает оказывать информационное и политическое давление.

"Они ничего не смогут захватить за два месяца и прекрасно это понимают. Они давят", – заявил Зеленский.

Владимир Зеленский / Фото: УНИАН

Он добавил, что Украина работает по дипломатическим каналам и координирует действия с партнерами для реагирования на российский ультиматум. В то же время глава государства заявил о готовности к прекращению огня на текущих позициях как шагу к дипломатическому урегулированию, раскритиковав новые заявления России относительно сроков достижения военных целей.

"Мы готовы к прекращению огня там, где мы стоим. Это сильная компромиссная позиция, чтобы перейти к дипломатическому решению", – резюмировал глава государства.

Какова позиция США по поводу российского ультиматума

В то же время администрация президента США Дональда Трампа рассматривает передачу всего Донбасса под контроль России как единственный возможный вариант завершения войны в Украине. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Axios. По его словам, существует опасение, что после завершения конфликта с Ираном команда Трампа вновь усилит давление на Киев с целью реализации такого сценария.

"Они хотят закончить войну. Меня беспокоит то, что они видят только один способ это сделать. Я уверен, что Трамп и его команда хотят закончить войну. Но почему мы должны за это платить? Мы не агрессоры. Они не видят другого способа остановить Путина, кроме как вывести украинские войска с нашей территории. Меня беспокоит то, что никто на самом деле не оценивает опасность такого решения для нашей безопасности", — сказал Зеленский.

В то же время как в Украине, так и в европейских странах вызывает тревогу возможное ослабление американского давления на Россию.

В материале также отмечается, что из-за сосредоточенности США на Иране переговоры по Украине фактически не продвигаются. Недавняя встреча украинской делегации со спецпредставителями Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Майами не дала никаких результатов.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Позиция ЕС – какова истинная цель Кремля в войне

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что Россия стремится получить за столом переговоров то, чего ей не удалось достичь на поле боя. Об этом она сообщила в начале неформальной встречи Совета ЕС по иностранным делам в Киеве, передает"Европейская правда".

Она подчеркнула, что длительный мир возможен только при условии его справедливости.

"Россия пытается добиться за столом переговоров того, чего не смогла достичь на поле боя. Мы все знаем, что Донбасс — это не конечная цель России. Сегодня утром в Буче нам напомнили, что именно стоит на кону. Нет лучшего примера жестокости России, чем то, что произошло там четыре года назад… Мир должен быть справедливым. Когда отдаются территории, это, конечно, вопрос не только территорий, это прежде всего вопрос людей и того, что будет с этими людьми, как это мы видели, что происходило в Буче", – сказала она.

Глава европейской дипломатии заявила, что Евросоюз продолжит поддержку Украины, в частности путем финансовой помощи, усиления экономического давления на Россию и продвижения инициативы по созданию специального трибунала для привлечения виновных к ответственности.

Она подчеркнула, что вопрос ответственности имеет решающее значение для достижения прочного мира. Именно поэтому ЕС активно работает над созданием специального трибунала, который будет рассматривать преступления, связанные с войной.

Кроме того, Европейский Союз координирует создание комиссии по претензиям, что позволит украинцам добиваться компенсаций за ущерб, нанесенный в результате российской агрессии.

Проект мирного плана США / Инфографика: Главред

Какой реальный дедлайн поставил Кремль для оккупации Донбасса

В то же время в Украине подтверждают, что Донецкая область остается главной целью для противника. Однако в отношении сроков оккупации всей области есть важное уточнение. Как сообщает"РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники, в Кремле рассчитывают выйти на административные границы Донбасса не через два месяца, а до конца года. В то же время даже среди военных есть сомнения относительно реалистичности достижения этой цели в указанные сроки.

В материале отмечается, что, несмотря на масштабные планы, российское наступление уже на начальном этапе сталкивается с трудностями. В частности, проблемой является систематическое искажение информации о ситуации на фронте, когда командиры докладывают о захвате населенных пунктов, которые фактически расположены значительно дальше от линии боевых действий. Из-за этого любые контратаки украинских сил вызывают дезорганизацию в их обороне.

В то же время Силы обороны Украины учли опыт предыдущих боев и усилили аэроразведку, контролируя передвижения противника как вблизи фронта, так и в его тылу. В результате российские войска вместо масштабных механизированных наступлений вынуждены применять тактику малых групп, которая позволяет продвигаться, но не дает возможности добиваться прорывов.

Почему Кремль выдвинул ультиматум Украине

Кремль пытается создать искусственное ощущение срочности, чтобы заставить Украину пойти на уступки в отношении неоккупированной части Донецкой области, которую российские войска не смогли взять под контроль в ходе боев. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 31 марта заявил, что Украине якобы необходимо перемирие, поскольку ситуация на фронте складывается не в ее пользу, а российские силы ведут наступление вдоль всей линии соприкосновения. В то же время аналитики отмечают, что такие утверждения не соответствуют действительности: еще в 2014 и 2022 годах российские войска пытались захватить так называемый "Крепостной пояс" Украины, но потерпели неудачу, а с начала 2026 года темпы их продвижения заметно снизились.

Кроме того, российская армия не продемонстрировала способности быстро окружать силы противника, прорывать оборону или захватывать крупные города, подобные тем, что входят в этот оборонительный пояс. При этом официально оптимистичные оценки Кремля резко контрастируют с критическими заявлениями российских военных блогеров и ультранационалистических комментаторов, которые, напротив, указывают на сложную ситуацию для России на поле боя.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

"Российские чиновники также недавно пытались сформировать ожидания относительно медленного и дорогостоящего продвижения России во время наступления весной-летом 2026 года. Российское информационное пространство явно не единственное в вопросе постоянного преувеличения Кремлем ситуации на фронте. Таким образом, требования Кремля являются частью его когнитивной войны, направленной на преувеличение российских успехов и ложное изображение украинской обороны как находящейся на грани краха, чтобы заставить США принудить Украину без необходимости уступить территорию, которую российские войска далеко не захватили военным путем, если вообще смогут это сделать", — говорится в отчете.

Как долго Россия еще будет воевать

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин до сих пор не достиг заявленных целей в войне, которая длится уже пятый год. Несмотря на постепенное продвижение российских войск на отдельных участках и успехи украинских сил в других районах, в целом линия фронта остается стабильной, без возможности для любой из сторон совершить решающий прорыв. Об этом сообщается в материале Bloomberg.

По информации источников издания, осведомленных о внутренних обсуждениях в Кремле и ситуации на фронте, российская армия готовится к новой наступательной кампании. В случае отсутствия прогресса в переговорах боевые действия могут продолжаться еще один-два года. При этом ожидается, что продвижение будет ограниченным, поскольку российские силы не способны преодолеть украинскую оборону, усиленную использованием дронов.

Украинская сторона прогнозирует активизацию российского наступления в апреле-мае, в частности на укрепленные города Славянск и Краматорск в Донецкой области.

Согласно планам Кремля, военные задачи России на 2026 год предусматривают полный захват восточного Донбасса, включая Луганскую и Донецкую области, а также расширение контроля над территориями для укрепления позиций в возможных переговорах.

В то же время стратегия Украины заключается в истощении противника — нанесении потерь, превышающих возможности России по пополнению личного состава, что должно постепенно снизить ее наступательный потенциал и создать условия для контрнаступательных действий.

Почему РФ не сможет захватить Донецкую область

Украине не следует обращать внимания на заявления России о намерении захватить всю Донецкую область в течение двух месяцев. Такое мнение высказал военный эксперт и бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Радио NV.

"Они лгут каждый раз. Если у РФ есть ресурсы и возможности захватить территорию Донецкой области силой оружия, то они не будут рассказывать, они будут действовать. А если они не могут это сделать силой – они начинают выставлять различные ультиматумы", – пояснил Селезнев.

По его словам, Россия активно применяет информационное давление, пытаясь влиять как на Силы обороны и власть, так и на западных партнеров. В то же время полный захват Донецкой области потребует значительно больше времени, а боевые действия сопровождаются большими потерями, особенно из-за боев в условиях плотной городской застройки.

Эксперт также обратил внимание на ситуацию на юге, где украинские силы постепенно перехватывают инициативу. В частности, еще полтора месяца назад российские войска рассчитывали создать оперативное окружение вокруг гарнизона, обороняющего Орехов, формируя западный направление в районе Степногорска и ведя бои на востоке вблизи Гуляйполя, где имели определенное преимущество. Однако в дальнейшем украинским силам удалось сорвать эти планы и ослабить попытки окружения.

Орехов / Инфографика: Главред

О чем свидетельствует российский ультиматум

Ультиматум России о выходе из Донбасса свидетельствует о слабой позиции Кремля. Военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что в современной России есть ощутимые проблемы с экономикой. Об этом он заявил в эфире"Киев24".

По его словам, сейчас Россия демонстрирует откровенно слабую позицию по сравнению с началом войны в феврале 2022 года, когда она располагала значительными военными ресурсами и могла подобными ультиматумами угрожать полномасштабным вторжением.

"Такое впечатление, что закончились аргументы. Ну что у них там, не знаю, 10 тысяч танков, пушки, которые они... приготовили именно на пятый год войны, а если нет (Украина отклонит ультиматум – ред.), то все. Такое впечатление, что действительно есть там определенная слабость в экономике", – предполагает Ступак.

Ступак напомнил, что недавно в России состоялось собрание Союза предпринимателей и промышленников, на котором лично присутствовал Путин и где олигархи, среди которых Сулиман Керимов и Олег Дерипаска, внесли значительные средства на поддержку войны — в общей сложности речь идет примерно о 1,1 миллиарда долларов. По его оценке, остальные бизнесмены также были вынуждены участвовать и "скидываться", иначе они столкнулись бы с серьезными проблемами.

Аналитик подчеркнул, что такие собрания свидетельствуют о том, что Кремль пытается максимально контролировать экономические ресурсы и связать с собой ключевых игроков внутри страны. Для российских бизнесменов после этого фактически закрыты западные рынки, затруднены возможности кредитования и внешней деятельности, поэтому они вынуждены демонстрировать лояльность.

"Они участвуют не просто в развитии экономики Российской Федерации, они скинулись на поддержку войны. Нужно ли это было Путину? Да нет, все и так работали, все по звонку выполняли любое указание. А здесь создается впечатление, что либо безвыходная ситуация, либо какой-то тупик, из которого не просматривается свет в конце туннеля. Что-то, видите ли, побуждает российские власти совершать такие вот поступки и выдвигать такие ультиматумы", — резюмирует он.

Россия готовит новый подход к войне В последнее время Владимир Путин реже выступает с публичными заявлениями. Эту роль все чаще берет на себя его пресс-секретарь Дмитрий Песков. На это обратил внимание военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в комментарии 24 каналу, объясняя такую тенденцию внутренней борьбой в Кремле относительно дальнейшей стратегии. От того, какая позиция в конечном итоге возобладает, будет зависеть дальнейшее развитие событий. По его словам, если в России выберут курс на затяжную войну на истощение, это будет означать продолжение наступательных действий и усиление мобилизации. Уже появляется информация о том, что региональные власти заставляют предприятия искать среди работников кандидатов для заключения контрактов с Минобороны РФ, выполняя установленные планы в зависимости от численности персонала. "Неважно, какие условия они будут выдвигать (россияне – ред.). Россия думает, что она победит. Вот почему ее представители делают заявления, выдвигают ультиматумы, потому что считают, что преимущество на их стороне, а Украина спускает их на землю, показывая, что Россия пропускает удары по себе, несет большие потери на фронте", – утверждает он. Мусиенко также отмечает, что в таких условиях у Кремля нет оснований диктовать свои условия Украине. Несмотря на ослабление, Россия пытается сохранять образ силы и демонстрировать контроль над ситуацией. В то же время украинская сторона, по его оценке, действует конструктивно: она показала способность влиять на экспорт российской нефти и одновременно заявила о готовности прекратить удары по территории России при условии взаимного прекращения огня.

Вам также может быть интересно:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред