Температура ещё снизится: когда Украину накроет новая волна похолодания

В Украине ожидается погода с периодическими дождями.

Прогноз погоды в Украине на 2 апреля / фото: УНИАН

Погода в Украине в четверг, 2 апреля, будет преимущественно дождливой, ведь преобладать будет влажная воздушная масса. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Там, где они (дожди, - ред.) зависнут в воздухе и не дойдут до земли, будет дышаться прекрасно, потому что тепло, по-весеннему влажно и свежо", - добавила она. видео дня

По ее словам, температура воздуха в течение дня в четверг ожидается в пределах +12…+19 градусов, в западных областях — прохладнее, +8…+12 градусов.

Погода в Киеве

Завтра в Киеве есть вероятность дождя. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +12 до +14 градусов.

Какая будет погода в Вербное воскресенье

Диденко добавила, что Вербное воскресенье будет теплым, а похолодание, по предварительным прогнозам, ожидается в большинстве областей Украины с 7-8 апреля.

Какими будут первые выходные апреля Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань говорил, что в выходные усилится гребень Азорского антициклона. Атмосферное давление будет расти, размывая облачность — погода постепенно стабилизируется. Он также добавил, что апрель — это время активного потепления и расцвета природы, когда весна набирает обороты. Именно в этот период значительно растет температура.

Как сообщал Главред, в четверг, 2 апреля, в Ровенской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, однако ночью и утром возможен туман.

Начало апреля в Днепре будет стабильным и относительно теплым. Ближайшие дни пройдут без существенных осадков, хотя небо будет оставаться покрытым облаками.

Также известно, что в течение недели Тернопольская область будет находиться в нестабильной и влажной воздушной массе. Атмосферные фронты циклона будут периодически вызывать дожди различной интенсивности.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

