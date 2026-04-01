Температура ещё снизится: когда Украину накроет новая волна похолодания

Вы узнаете:
- Какая будет погода в четверг
- Когда ожидается новое похолодание
Погода в Украине в четверг, 2 апреля, будет преимущественно дождливой, ведь преобладать будет влажная воздушная масса. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Там, где они (дожди, - ред.) зависнут в воздухе и не дойдут до земли, будет дышаться прекрасно, потому что тепло, по-весеннему влажно и свежо", - добавила она.
По ее словам, температура воздуха в течение дня в четверг ожидается в пределах +12…+19 градусов, в западных областях — прохладнее, +8…+12 градусов.
Погода в Киеве
Завтра в Киеве есть вероятность дождя. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от +12 до +14 градусов.
Какая будет погода в Вербное воскресенье
Диденко добавила, что Вербное воскресенье будет теплым, а похолодание, по предварительным прогнозам, ожидается в большинстве областей Украины с 7-8 апреля.
Какими будут первые выходные апреля
Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань говорил, что в выходные усилится гребень Азорского антициклона. Атмосферное давление будет расти, размывая облачность — погода постепенно стабилизируется.
Он также добавил, что апрель — это время активного потепления и расцвета природы, когда весна набирает обороты. Именно в этот период значительно растет температура.
Погода в Украине — последние новости
Как сообщал Главред, в четверг, 2 апреля, в Ровенской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Существенных осадков не ожидается, однако ночью и утром возможен туман.
Начало апреля в Днепре будет стабильным и относительно теплым. Ближайшие дни пройдут без существенных осадков, хотя небо будет оставаться покрытым облаками.
Также известно, что в течение недели Тернопольская область будет находиться в нестабильной и влажной воздушной массе. Атмосферные фронты циклона будут периодически вызывать дожди различной интенсивности.
Читайте также:
- В Украине начали выплачивать 1500 грн: кто и когда сможет получить помощь
- Напряжение растет: доллар и евро на пороге рекорда, что будет с курсом в апреле
- Гороскоп Таро на завтра, 2 апреля: Львам — новости о богатстве, Ракам — решение
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред