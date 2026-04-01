В Украине начали выплачивать 1500 грн: кто и когда сможет получить помощь

Инна Ковенько
1 апреля 2026, 13:09
Средства будут перечислены единовременно в апреле на специальные счета в банках или через "Укрпочту".
Украинцам начали выплачивать 1500 грн: кто и как сможет получить / Коллаж: Главред, фото: t.me/svyrydenkoyua, depositphotos.com

О чем речь:

  • В Украине начались выплаты целевой поддержки пенсионерам
  • В течение апреля средства поступят на спецсчета в банках или через Укрпочту
  • Дополнительных заявлений или обращений не требуется

С сегодняшнего дня, с 1 апреля, в Украине начинаются выплаты 1500 грн в рамках программы целевой поддержки для пенсионеров и уязвимых категорий населения.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Кто может получить выплату

  • Пенсионеры по возрасту;
  • Люди с инвалидностью;
  • Малообеспеченные семьи;
  • Получатели базовой социальной помощи;
  • ВПЛ среди получателей социальных выплат;
  • Многодетные семьи;
  • Одинокие матери.

Если человек одновременно относится к нескольким категориям получателей, выплата будет произведена один раз.

По словам премьер-министра, средства поступят один раз в течение апреля на счета в банках или через Укрпочту. Дополнительных заявлений или обращений не требуется.

"Программа рассчитана на поддержку тех, кто, учитывая уровень доходов, ощущает влияние роста мировых цен на топливо. А это влияет на стоимость жизненно необходимых продуктов и услуг", — отметила Свириденко.

В чем проблема кэшбэка на топливо — мнение эксперта

Как писал Главред, директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн считает, что инициатива не является социально справедливой и не решает системных проблем. Он объясняет, что владельцы автомобилей не относятся к социально уязвимым группам, и во многих европейских странах наличие авто автоматически исключает право на государственные льготы или субсидии.

Кроме того, помощь распределяется между всеми автовладельцами независимо от доходов, а сама компенсация незначительно влияет на расходы водителей.

"Эта тысяча гривен в месяц — это фактически символическая помощь. Она не станет существенной поддержкой ни для владельцев бюджетных авто, ни тем более для владельцев дорогих машин", — говорит Куюн.

Эксперт отмечает, что справедливее было бы адресное предоставление поддержки, а большие объемы потребления оплачивать по рыночным тарифам, и для этого уже есть технические возможности, однако нужна политическая воля для реализации таких изменений.

Выплаты — последние новости Украины

Как ранее сообщал Главред, в Украине готовятся новые программы помощи для людей. В частности, готовится программа специальной доплаты для украинских пенсионеров. Также украинцам планируют компенсировать часть расходов на топливо.

Как сообщал Главред, с 1 марта 2026 года пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев проиндексированы на 12,1%. Такой размер повышения превышает уровень инфляции за прошлый год и поддерживает уровень доходов людей в условиях роста цен.

Также известно, что часть украинских пенсионеров рискует остаться без выплат на 2-3 месяца из-за непрохождения обязательной идентификации.

О личности: Юлия Свириденко

Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года – первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 года назначена на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

социальные выплаты Юлия Свириденко Национальный кэшбэк
РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:57Фронт
РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

19:27Война
Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:27Мир
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
