В Украине начали выплачивать 1500 грн: кто и когда сможет получить помощь

Средства будут перечислены единовременно в апреле на специальные счета в банках или через "Укрпочту".

О чем речь:

В Украине начались выплаты целевой поддержки пенсионерам

В течение апреля средства поступят на спецсчета в банках или через Укрпочту

Дополнительных заявлений или обращений не требуется

С сегодняшнего дня, с 1 апреля, в Украине начинаются выплаты 1500 грн в рамках программы целевой поддержки для пенсионеров и уязвимых категорий населения.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Кто может получить выплату

Пенсионеры по возрасту;

Люди с инвалидностью;

Малообеспеченные семьи;

Получатели базовой социальной помощи;

ВПЛ среди получателей социальных выплат;

Многодетные семьи;

Одинокие матери.

Если человек одновременно относится к нескольким категориям получателей, выплата будет произведена один раз.

По словам премьер-министра, средства поступят один раз в течение апреля на счета в банках или через Укрпочту. Дополнительных заявлений или обращений не требуется.

"Программа рассчитана на поддержку тех, кто, учитывая уровень доходов, ощущает влияние роста мировых цен на топливо. А это влияет на стоимость жизненно необходимых продуктов и услуг", — отметила Свириденко.

В чем проблема кэшбэка на топливо — мнение эксперта Как писал Главред, директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн считает, что инициатива не является социально справедливой и не решает системных проблем. Он объясняет, что владельцы автомобилей не относятся к социально уязвимым группам, и во многих европейских странах наличие авто автоматически исключает право на государственные льготы или субсидии. Кроме того, помощь распределяется между всеми автовладельцами независимо от доходов, а сама компенсация незначительно влияет на расходы водителей. "Эта тысяча гривен в месяц — это фактически символическая помощь. Она не станет существенной поддержкой ни для владельцев бюджетных авто, ни тем более для владельцев дорогих машин", — говорит Куюн. Эксперт отмечает, что справедливее было бы адресное предоставление поддержки, а большие объемы потребления оплачивать по рыночным тарифам, и для этого уже есть технические возможности, однако нужна политическая воля для реализации таких изменений.

Как ранее сообщал Главред, в Украине готовятся новые программы помощи для людей. В частности, готовится программа специальной доплаты для украинских пенсионеров. Также украинцам планируют компенсировать часть расходов на топливо.

Как сообщал Главред, с 1 марта 2026 года пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев проиндексированы на 12,1%. Такой размер повышения превышает уровень инфляции за прошлый год и поддерживает уровень доходов людей в условиях роста цен.

Также известно, что часть украинских пенсионеров рискует остаться без выплат на 2-3 месяца из-за непрохождения обязательной идентификации.

О личности: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года – первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 года назначена на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

