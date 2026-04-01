В Украине начали выплачивать 1500 грн: кто и когда сможет получить помощь

О чем речь:
- В Украине начались выплаты целевой поддержки пенсионерам
- В течение апреля средства поступят на спецсчета в банках или через Укрпочту
- Дополнительных заявлений или обращений не требуется
С сегодняшнего дня, с 1 апреля, в Украине начинаются выплаты 1500 грн в рамках программы целевой поддержки для пенсионеров и уязвимых категорий населения.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Кто может получить выплату
- Пенсионеры по возрасту;
- Люди с инвалидностью;
- Малообеспеченные семьи;
- Получатели базовой социальной помощи;
- ВПЛ среди получателей социальных выплат;
- Многодетные семьи;
- Одинокие матери.
Если человек одновременно относится к нескольким категориям получателей, выплата будет произведена один раз.
По словам премьер-министра, средства поступят один раз в течение апреля на счета в банках или через Укрпочту. Дополнительных заявлений или обращений не требуется.
"Программа рассчитана на поддержку тех, кто, учитывая уровень доходов, ощущает влияние роста мировых цен на топливо. А это влияет на стоимость жизненно необходимых продуктов и услуг", — отметила Свириденко.
В чем проблема кэшбэка на топливо — мнение эксперта
Как писал Главред, директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн считает, что инициатива не является социально справедливой и не решает системных проблем. Он объясняет, что владельцы автомобилей не относятся к социально уязвимым группам, и во многих европейских странах наличие авто автоматически исключает право на государственные льготы или субсидии.
Кроме того, помощь распределяется между всеми автовладельцами независимо от доходов, а сама компенсация незначительно влияет на расходы водителей.
"Эта тысяча гривен в месяц — это фактически символическая помощь. Она не станет существенной поддержкой ни для владельцев бюджетных авто, ни тем более для владельцев дорогих машин", — говорит Куюн.
Эксперт отмечает, что справедливее было бы адресное предоставление поддержки, а большие объемы потребления оплачивать по рыночным тарифам, и для этого уже есть технические возможности, однако нужна политическая воля для реализации таких изменений.
Как ранее сообщал Главред, в Украине готовятся новые программы помощи для людей. В частности, готовится программа специальной доплаты для украинских пенсионеров. Также украинцам планируют компенсировать часть расходов на топливо.
Как сообщал Главред, с 1 марта 2026 года пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев проиндексированы на 12,1%. Такой размер повышения превышает уровень инфляции за прошлый год и поддерживает уровень доходов людей в условиях роста цен.
Также известно, что часть украинских пенсионеров рискует остаться без выплат на 2-3 месяца из-за непрохождения обязательной идентификации.
О личности: Юлия Свириденко
Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года – первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена заместителем руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 года назначена на должность первого вице-премьер-министра Украины – министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.
17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.
