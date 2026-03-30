Погода резко изменится: когда и где пройдут дожди с грозами, назван регион

Погода в Украине в марте 2026 года отличалась аномально теплой и рекордно сухой погодой, что повлияло на состояние почвенной влаги. В конце месяца атмосферные процессы начали меняться, формируя нестабильные условия с дождями, возможными грозами и постепенным переходом к более теплому и активному апрелю. Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.
Синоптик отметил, что март в Украине выдался очень солнечным и почти без осадков. В начале месяца еще сохранялись зимние условия со снежным покровом, а полностью почва оттаяла только в конце.
По предварительным подсчетам, со средней температурой +5,6° март 2026 года войдет в четверку самых теплых за последние 30 лет и станет самым засушливым за весь период метеонаблюдений в Черкасской области, что негативно сказывается на запасах влаги в почве.
"Итак, масштабная циклоническая депрессия простирается полосой от Италии до Узбекистана (показано на карте) и на этой неделе продолжит генерировать один циклон за другим. Поэтому рассчитывать на устойчивую погоду не стоит. При такой конфигурации барических образований в наш регион будет поступать теплый воздух с юго-востока, среднесуточная температура сохранится на 4-5° выше нормы. Таким образом, атмосферная нестабильность усиливается, энергия для гроз накапливается", — отметил он.
Прогноз погоды на неделю в Черкасской области
В период с 31 марта по 3 апреля в области ожидаются периодические дожди, местами возможны первые грозы. Температура воздуха ночью составит 3–8° тепла, днем — 12–17°.
"По предварительным прогнозным расчетам, в следующие выходные усилится гребень Азорского антициклона. Атмосферное давление будет расти, размывая облачность — погода постепенно стабилизируется", — подчеркнул он.
Также синоптик подчеркнул, что апрель — это время активного потепления и расцвета природы, когда весна набирает обороты. Именно в этот период значительно растет температура, пробуждается земля и начинается интенсивная работа в полях, садах и на огородах.
Напомним, как ранее сообщал Главред, 31 марта погоду на Львовщине будут формировать атмосферные фронты циклона, охватившего территорию Украины. Последний день месяца ожидается облачным и прохладным, сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.
В Житомирской области в начале апреля прогнозируют типичную весеннюю погоду — переменчивую, но в целом теплую. По данным областного гидрометцентра, с 31 марта по 3 апреля температура будет колебаться от 2° ночью до 17° тепла днем, а больше всего осадков придется на вторник и среду.
В Ровенской области в этот же день ожидается влажная и прохладная погода. Синоптики прогнозируют облачный день с периодическими дождями различной интенсивности, местами возможны значительные осадки, что может осложнить ситуацию на дорогах и повлиять на движение транспорта.
О личности: Виталий Постригань
Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
