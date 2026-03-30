Циклон несет дожди и мокрый снег: когда на Львовщине резко похолодает

Атмосферные фронты от циклона над Украиной принесут в Львовскую область значительное похолодание.

https://glavred.info/synoptic/ciklon-neset-dozhdi-i-mokryy-sneg-kogda-na-lvovshchine-rezko-poholodaet-10752959.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды на Львовщине на 31 марта

Вы узнаете:

Какая будет погода на Львовщине 31 марта

Какой будет температура воздуха днем и ночью

Где возможен снег

Во вторник, 31 марта, погоду во Львовской области будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона, развернувшегося над Украиной. Последний день марта будет облачным и прохладным. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

На территории Львовской области будет преобладать облачная погода. По прогнозу синоптиков, время от времени будет идти дождь, а в горах осадки усилятся мокрым снегом.

видео дня

Температура воздуха в области в ночное время будет колебаться от 1° мороза до 4° тепла. Днем столбики термометров не поднимутся выше 4-9° тепла.

В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог возможен гололед. Ветер будет преобладать северо-западного направления, со скоростью 9-14 м/с.

Погода во Львове 31 марта

Во Львове вторник также будет облачным и дождливым. Температура воздуха ночью составит 1-3° тепла, а днем воздух прогреется лишь до 6-8° тепла.

Погода на Львовщине на неделю / Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ближайшие дни погода в Украине ухудшится из-за влияния циклонов. Усилится дождь, особенно на западе и юге, в Карпатах возможен мокрый снег. Несмотря на это, температура останется относительно теплой — днем преимущественно +10…+17 °С.

Также во вторник, 31 марта, в Ровенской области ожидается облачная, влажная и прохладная погода с периодическими дождями, местами значительными. Температура ночью +3…+8°, днем +6…+11°.

Кроме того, 30 марта в Украине ожидается теплая, но дождливая погода. В западных и северных областях пройдут дожди, температура днем составит 9-14°, на юге и востоке — до +19°.

Читайте также:

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред