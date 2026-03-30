Циклон несет дожди и мокрый снег: когда на Львовщине резко похолодает

Во вторник, 31 марта, погоду во Львовской области будет определять прохождение атмосферных фронтов от циклона, развернувшегося над Украиной. Последний день марта будет облачным и прохладным. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
На территории Львовской области будет преобладать облачная погода. По прогнозу синоптиков, время от времени будет идти дождь, а в горах осадки усилятся мокрым снегом.
Температура воздуха в области в ночное время будет колебаться от 1° мороза до 4° тепла. Днем столбики термометров не поднимутся выше 4-9° тепла.
В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог возможен гололед. Ветер будет преобладать северо-западного направления, со скоростью 9-14 м/с.
Погода во Львове 31 марта
Во Львове вторник также будет облачным и дождливым. Температура воздуха ночью составит 1-3° тепла, а днем воздух прогреется лишь до 6-8° тепла.
Как сообщал Главред, в ближайшие дни погода в Украине ухудшится из-за влияния циклонов. Усилится дождь, особенно на западе и юге, в Карпатах возможен мокрый снег. Несмотря на это, температура останется относительно теплой — днем преимущественно +10…+17 °С.
Также во вторник, 31 марта, в Ровенской области ожидается облачная, влажная и прохладная погода с периодическими дождями, местами значительными. Температура ночью +3…+8°, днем +6…+11°.
Кроме того, 30 марта в Украине ожидается теплая, но дождливая погода. В западных и северных областях пройдут дожди, температура днем составит 9-14°, на юге и востоке — до +19°.
Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии
Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.
