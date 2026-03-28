Температура резко понизится: на Тернопольщину надвигается похолодание с дождём

С понедельника погода в Тернопольской области станет прохладнее.

Прогноз погоды в Тернопольской области

Начало новой рабочей недели в Тернопольской области будет прохладным и с небольшими осадками. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Погода в Тернополе 30 марта

В понедельник в Тернопольской области будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшие дожди.

При этом ветер будет северо-западный, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +3 до +8 градусов, днем ожидается +9…+14 градусов.

Погода в Тернополе 31 марта

Во вторник в Тернопольской области также ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможны небольшие дожди, но днем существенных осадков не прогнозируется.

Ветер ожидается северо-западный, 7 – 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +1…+6 градусов, а днем поднимется до +7…+12 градусов.

Погода в Тернополе

Как сообщал Главред, в воскресенье в Тернопольской области, с приближением атмосферных фронтов, прогнозируются небольшие дожди и несколько более низкая дневная максимальная температура воздуха.

В Ровенской области 29 марта ожидается переменная облачность с периодическими прояснениями. По данным синоптиков, местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Также синоптики заявили, что 29 марта теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха поднимется до +10...+19 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской и Черниговской областях.

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

