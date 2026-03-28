Можно ли убирать в праздник 29 марта: строгие приметы

Ангелина Подвысоцкая
28 марта 2026, 18:32
Что нельзя делать 29 марта. Приметы и запреты, которые уберегут от беды и неприятностей.
приметы
Что нельзя делать 29 марта / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что означает туман в этот день тепло
  • Чего нельзя делать с березами в этот день
  • Можно ли убирать 29 марта

29 марта церковь почитает память священномученика Марка. Как сообщает Главред, он разрушил языческое капище, а на его месте построил христианский храм. Он был епископом Арефусийским. Из-за веры Марк подвергся преследованиям и пыткам.

Также в этот день почитают память Марии Египетской. Она является одной из самых почитаемых подвижниц. Её образ символизирует покаяние, духовное обновление.

Что можно делать 29 марта

  • В этот день можно начинать собирать березовый сок. Упавшие березовые ветки можно использовать для плетения венков.
  • В этот день можно пить березовый сок. Предки верили, что он будет целебным.
  • В этот день можно украсить дом березовыми ветвями. Считается, что это очистит дом от негатива и защитит от злых сил.
  • В этот день можно устроить генеральную уборку. Это освободит место для благополучия и позитива.
  • В этот день нужно помолиться. У святых просили силы, здоровья и благополучия.

Что нельзя делать 29 марта

1. Нельзя 29 марта вредить березам. Считалось, что это может принести беды.

2. Нельзя 29 марта ссориться. Иначе конфликты будут затяжными.

3. Нельзя 29 марта тяжело работать. Предки верили, что это отберет у вас энергию.

4. Нельзя 29 марта оставлять мусор на природе. Это может притянуть неприятности.

Приметы 29 марта

  • Если в этот день дождь, то и апрель будет дождливым.
  • Если в этот день тепло, то весна будет жаркой.
  • Если в этот день зацвел орешник, то можно сеять зерно.
  • Если в этот день начала "плакать" береза, то лето будет жарким.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

приметы
Регионы ждут дожди: синоптики обнародовали новый прогноз

Цены взлетят: когда в Украине могут подорожать продукты

Скандал между Украиной и США получил продолжение: новые детали мирных переговоров

Ее ели миллионы, а теперь не найти: какая рыба исчезла после распада СССР

Больше никаких "рогатых" корнеплодов: что добавить в лунку при посеве моркови

У трех знаков зодиака начинается денежная неделя с 30 марта

Им предстоит купаться в богатстве: четыре знака зодиака сорвут настоящий джекпот

Китайский гороскоп на завтра, 29 марта: Обезьянам - предательство, Собакам - выгода

