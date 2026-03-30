Регионы накроет дождями: какая погода ожидается в ближайшее время

В двух областях синоптики объявили 3-ю степень опасности.

https://glavred.info/synoptic/regiony-nakroet-dozhdyami-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-blizhayshee-vremya-10752848.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 30 марта / unsplash.com

Вы узнаете:

Погода в Украине 30 марта будет теплой, но местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили 3-й уровень опасности в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Там ожидается значительная лавинная опасность.

видео дня

Погода 30 марта

В Украине 30 марта будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь в западных и северных областях. Ветер будет северный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°, в западных областях 6-11°; на юге и востоке страны ночью 6-11°, днем 14-19°", — говорится в сообщении.

В Украине будет +19

По данным meteoprog, 30 марта в Украине будет достаточно тепло. Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха поднимется до +10...+19 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской и Черниговской областях. Там температура воздуха опустится до +6...+13 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 30 марта / фото: meteoprog

Погода 30 марта в Киеве

В Киеве 30 марта будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет северный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 9-14°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 9-11°", — сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в Днепре на выходных ожидается преимущественно спокойная весенняя погода без существенных осадков. Температура воздуха останется комфортной, а уже в воскресенье синоптики прогнозируют более ощутимое потепление.

Кроме того, в Житомирской области нынешнее весеннее тепло задержится не надолго. Несмотря на приятные температуры и почти безоблачное небо, уже через несколько дней регион окажется под влиянием циклона, который принесет дожди и ощутимое похолодание.

Также на выходных, 28 и 29 марта, погоду в Тернопольской области будет определять влияние южного циклона и влажная средиземноморско-черноморская воздушная масса. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред