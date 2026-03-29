На Ровенщине будет дождливо: что приготовила погода на последние дни марта

В понедельник, 30 марта, в Ровенской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не прогнозируется, а днем возможен небольшой дождь. Об этом сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.
Какая будет погода в Ровно и области 30 марта
По данным синоптиков, в понедельник столбики термометров будут колебаться в пределах весенних показателей. По области ночью ожидается от +3 до +8 градусов, а днем температура поднимется до +10…+15 градусов. В Ровно ночью температура воздуха составит +4…+6 градусов, а днем синоптики прогнозируют +13…+15 градусов. Ветер будет восточный и северо-восточный, со скоростью 5–10 м/с.
Как сообщал Главред, в воскресенье в Тернопольской области, с приближением атмосферных фронтов, прогнозируются небольшие дожди и несколько более низкий дневной максимум температуры воздуха.
В Ровенской области 29 марта ожидается переменная облачность с периодическими прояснениями. По данным синоптиков, местами возможен небольшой кратковременный дождь.
Также синоптики заявили, что 29 марта теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха поднимется до +10...+19 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской и Черниговской областях.
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
