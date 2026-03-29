На Житомирщину надвигается резкое похолодание с дождями: когда ожидать непогоды

Над регионом будет преобладать полная облачность, а вместе с ней вернутся и осадки.

Какая будет погода в Житомире в понедельник

Прогноз погоды в Житомирской области на 30 марта

После двух по-настоящему весенних дней, когда температура в области поднималась до +20°, а небо оставалось преимущественно ясным, Житомирщина вступает в более прохладную и влажную фазу. Так, в понедельник, 30 марта, синоптическая ситуация изменится: над регионом будет преобладать сплошная облачность, а вместе с ней вернутся и осадки.

Об этом предупреждают в Житомирском областном центре по гидрометеорологии.

В Житомире ночь пройдет без существенных дождей, однако уже днем город окажется под дождевыми облаками. Северо-восточный ветер останется умеренным, до 10 м/с, а температура снизится: ночные 5–7° плавно перейдут в дневные 12–14°, что ощутимо прохладнее по сравнению с теплыми выходными.

По области картина схожа: ночь обещает быть спокойной, без осадков, но днем дождь охватит большую часть территории. Местами он будет лишь небольшим, кое-где — умеренным. Температурный фон также снизится: от 4–9° ночью до 10–15° днем.

Итак, после выходных, когда погода позволяла наслаждаться теплом и первыми настоящими весенними прогулками, новая неделя начинается с возвращения влаги и более сдержанных температур. Синоптики советуют не забывать зонтики — дожди могут задержаться.

Погода в Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в воскресенье в Тернопольской области, с приближением атмосферных фронтов, прогнозируются небольшие дожди и несколько более низкий дневной максимум температуры воздуха.

В Ровенской области 29 марта ожидается переменная облачность с периодическими прояснениями. По данным синоптиков, местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Также синоптики заявили, что 29 марта теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха поднимется до +10...+19 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской и Черниговской областях.

Об источнике: Житомирский областной центр по гидрометеорологии Житомирский областной центр по гидрометеорологии занимается мониторингом и прогнозированием погодных условий в Житомирской области. Он предоставляет прогнозы, предупреждения об опасных явлениях и оценку загрязнения атмосферы для безопасности населения и поддержки деятельности предприятий.

