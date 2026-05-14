В Киеве - новые взрывы, есть угроза "Кинжалов": первые подробности

РФ атаковала столицу Украины ракетами и дронами

Утром в четверг, 14 мая, в Киеве прогремели новые взрывы. Воздушные силы ВСУ предупредждали и движении дронов и ракет в сторону столицы. В городе слышна работа ПВО и автоматные очереди.

О ракете в сторону Киева ВС ВСУ сообщили в 06:40. По словам очевидцев, потом были слышны звуки взрывов.

В местных пабликах публикуют дым над городом.

Монитоинговый канал єРадар пишет, что вместе со второй волной БпЛА на столицу существует угроза применения крылатых ракет "Искандер-К" и ракет "Кинжал".

"Особое внимание там, где продолжаются спасательные работы после предварительных попаданий", - говорится в сообщении.

"Силы ПВО продолжают работать над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", - сообщили в 06:59 в КГВА.

Карта тревог по состоянию на 07:05 выглядит так:

В 07:10 глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о том, что в Дарницком районе поврежден фасад многоэтажки. На придомовой территории произошел пожар - горят авто.

Как писал Главред, в ночь на 14 мая российская оккупационная армия атаковала Киев и область. В результате обстрела повреждены жилые застройки и гражданская инфраструктура.

Разрушения зафиксированы в нескольких районах Киева. Глава КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что по состоянию на 07:42 известно, что в результате атаки пострадали 29 человек. Один человек погиб.

Всю ночь Киевщина также находилась под массированной вражеской атакой. Последствия атаки фиксируют в шести районах области. Пострадали люди.

Мониторы рассказали, какие города были под ударом и сколько ракет и дронов запустили оккупанты.

О ресурсе: ЄРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на: мониторинге воздушной обстановки;

предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;

аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БпЛА;

оперативных сводках во время массированных атак. Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник. Подписчики: около 300 тысяч человек.

