В Киеве - новые взрывы, есть угроза "Кинжалов": первые подробности

Анна Ярославская
14 мая 2026, 07:06обновлено 14 мая, 08:17
Силы ПВО продолжают работать над ликвидацией угрозы в столице.
Ракетный удар
РФ атаковала столицу Украины ракетами и дронами / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб, t.me/alarmua

Кратко:

  • В столице Украины слышны взрывы
  • На Киев движутся ракеты и дроны
  • Работают силы ПВО

Утром в четверг, 14 мая, в Киеве прогремели новые взрывы. Воздушные силы ВСУ предупредждали и движении дронов и ракет в сторону столицы. В городе слышна работа ПВО и автоматные очереди.

О ракете в сторону Киева ВС ВСУ сообщили в 06:40. По словам очевидцев, потом были слышны звуки взрывов.

В местных пабликах публикуют дым над городом.

Дым над Киевом
Дым над Киевом / скриншот

Монитоинговый канал єРадар пишет, что вместе со второй волной БпЛА на столицу существует угроза применения крылатых ракет "Искандер-К" и ракет "Кинжал".

"Особое внимание там, где продолжаются спасательные работы после предварительных попаданий", - говорится в сообщении.

"Силы ПВО продолжают работать над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", - сообщили в 06:59 в КГВА.

Карта тревог по состоянию на 07:05 выглядит так:

Карта тревог по состоянию на 07:05
Карта тревог по состоянию на 07:05 / t.me/alarmua

В 07:10 глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о том, что в Дарницком районе поврежден фасад многоэтажки. На придомовой территории произошел пожар - горят авто.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Обстрел Украины 14 мая - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 14 мая российская оккупационная армия атаковала Киев и область. В результате обстрела повреждены жилые застройки и гражданская инфраструктура.

Разрушения зафиксированы в нескольких районах Киева. Глава КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что по состоянию на 07:42 известно, что в результате атаки пострадали 29 человек. Один человек погиб.

Всю ночь Киевщина также находилась под массированной вражеской атакой. Последствия атаки фиксируют в шести районах области. Пострадали люди.

Мониторы рассказали, какие города были под ударом и сколько ракет и дронов запустили оккупанты. Детальнее читайте в материале: Фокус на Киев и Кременчуг: ночью РФ запустила баллистику и рои дронов по Украине.

О ресурсе: ЄРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:

  • мониторинге воздушной обстановки;
  • предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;
  • аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БпЛА;
  • оперативных сводках во время массированных атак.

Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.

Подписчики: около 300 тысяч человек.

