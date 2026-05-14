В Киеве - новые взрывы, есть угроза "Кинжалов": первые подробности

Кратко:
- В столице Украины слышны взрывы
- На Киев движутся ракеты и дроны
- Работают силы ПВО
Утром в четверг, 14 мая, в Киеве прогремели новые взрывы. Воздушные силы ВСУ предупредждали и движении дронов и ракет в сторону столицы. В городе слышна работа ПВО и автоматные очереди.
О ракете в сторону Киева ВС ВСУ сообщили в 06:40. По словам очевидцев, потом были слышны звуки взрывов.
В местных пабликах публикуют дым над городом.
Монитоинговый канал єРадар пишет, что вместе со второй волной БпЛА на столицу существует угроза применения крылатых ракет "Искандер-К" и ракет "Кинжал".
"Особое внимание там, где продолжаются спасательные работы после предварительных попаданий", - говорится в сообщении.
"Силы ПВО продолжают работать над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", - сообщили в 06:59 в КГВА.
Карта тревог по состоянию на 07:05 выглядит так:
В 07:10 глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о том, что в Дарницком районе поврежден фасад многоэтажки. На придомовой территории произошел пожар - горят авто.
Обстрел Украины 14 мая - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 14 мая российская оккупационная армия атаковала Киев и область. В результате обстрела повреждены жилые застройки и гражданская инфраструктура.
Разрушения зафиксированы в нескольких районах Киева. Глава КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что по состоянию на 07:42 известно, что в результате атаки пострадали 29 человек. Один человек погиб.
Всю ночь Киевщина также находилась под массированной вражеской атакой. Последствия атаки фиксируют в шести районах области. Пострадали люди.
Мониторы рассказали, какие города были под ударом и сколько ракет и дронов запустили оккупанты. Детальнее читайте в материале: Фокус на Киев и Кременчуг: ночью РФ запустила баллистику и рои дронов по Украине.
О ресурсе: ЄРадар
"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:
- мониторинге воздушной обстановки;
- предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;
- аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БпЛА;
- оперативных сводках во время массированных атак.
Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.
Подписчики: около 300 тысяч человек.
