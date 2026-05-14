На рынке в Украине обнаружили опасный продукт: его убирают с прилавков

Опасный картофель на рынке

На агропродовольственном рынке в Тернополе обнаружили опасный картофель. Продукт с превышенным содержанием нитратов не допустили к продаже. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Тернопольской области.

По результатам лабораторных исследований установлено, что содержание нитратов в продукции составляло 362,5 мг/кг при допустимом уровне 250 мг/кг в соответствии с требованиями государственных санитарных правил и норм.

Специалисты лаборатории в присутствии представителя администрации рынка и владельца продукции составили соответствующий акт о недопущении реализации указанной партии картофеля.

В Госпродпотребслужбе также призвали граждан воздерживаться от приобретения овощной продукции в неустановленных местах торговли и на рынках.

"Такую продукцию могут реализовывать без надлежащих документов о ее происхождении и без подтверждения показателей безопасности. Покупайте овощи только в установленных местах торговли и заботьтесь о своем здоровье", — говорится в сообщении.

Опасные сладости в Украине

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей ранее сообщала, что в сладостях, которые могли завезти в Украину, обнаружили дельта-9-тетрагидроканнабинол (Δ⁹-ТГК).

Это вещество является психоактивным, воздействует на центральную нервную систему человека и может вызывать изменение сознания, нарушение координации движений и поведенческие реакции.

Как сообщал Главред, в Украине прогнозируют ускорение продовольственной инфляции и существенный рост цен на основные продукты — от хлеба и мяса до овощей и фруктов. По оценкам экспертов, в случае сохранения высоких цен на топливо и осложнения ситуации на энергетических рынках, инфляция может превысить 10%.

Также в Украине резко подорожала прошлогодняя белокочанная капуста. Причиной является сезонное сокращение предложения.

Об источнике: Госпродпотребслужба Госпродпотребслужба — это сокращенное название Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Служба была создана в сентябре 2014 года. Она следит за тем, чтобы все, что мы едим, покупаем и используем, было качественным и безопасным для потребителя. Деятельность Службы направляется и координируется непосредственно Кабинетом Министров Украины.

