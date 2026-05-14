Мало кто знает: почему бутылки для пива коричневые или зеленые - ответ удивит

Рассказываем, как цвет бутылки влияет на вкус пива и почему производители выбирают тёмное стекло.

Почему бутылки для пива бывают коричневыми или зелеными / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Читайте в материале:

Почему бутылки для пива коричневые или зеленые

Как цвет бутылки влияет на вкус напитка

Цвет пивной бутылки — это не просто дизайнерское решение или элемент бренда. Он оказывает прямое влияние на то, как сохраняется вкус напитка. И именно от выбора стекла может зависеть, останется ли пиво свежим и приятным на вкус или приобретет нежелательный запах.

Как свет влияет на пиво

Хмель, который формирует характерный аромат и горчинку пива, очень чувствителен к свету. Под действием ультрафиолетовых и синих лучей его соединения начинают расщепляться, образуя новые вещества с резким и неприятным запахом. Именно поэтому пиво, которое долго стоит на солнце или под ярким освещением, может потерять свежесть и приобрести нежелательный привкус.

Чтобы защитить напиток от этого процесса, производители используют тонированное стекло. Лучше всего с этой задачей справляется янтарное стекло — оно блокирует большинство лучей, запускающих нежелательную реакцию. Поэтому классические сорта пива чаще всего продаются именно в коричневых бутылках. Это своеобразный стандарт, который гарантирует, что вкус останется таким, каким его задумал пивовар.

Зеленое стекло тоже обеспечивает определенную защиту, но значительно слабее. Пиво в таких бутылках более уязвимо к свету, и его вкус может меняться быстрее. Прозрачное стекло практически не защищает напиток. Несмотря на это, его часто используют, ведь прозрачные бутылки выглядят привлекательно и позволяют покупателям видеть цвет пива. Это маркетинговый ход, который может влиять на выбор покупателя, но в то же время делает продукт более чувствительным к условиям хранения. позволяют покупателям видеть цвет напитка.

Как условия хранения меняют вкус

Даже самое лучшее стекло не спасет пиво, если бутылка стоит под прямыми солнечными лучами. Напиток, оставленный на столе во время летнего барбекю или в витрине магазина, быстро потеряет свежесть. Зато в прохладном и затененном месте он сохраняет свой вкус значительно дольше.

