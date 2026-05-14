Неприятный запах из холодильника исчезнет за ночь: поможет один продукт

Константин Пономарев
14 мая 2026, 13:48
Неприятный запах в холодильнике больше не проблема. Эксперты назвали натуральный поглотитель, который есть почти в каждом доме.
Существуют простые и эффективные способы, которые помогут быстро освежить холодильник / Коллаж Главред, фото: Amazon, tiktok.com/@azarchiknata1020

Вы узнаете:

  • Почему неприятный запах в холодильнике возвращается снова и снова
  • Как избавиться от запаха в холодильнике всего за несколько часов
  • Какой домашний способ помогает даже после испорченных продуктов
  • Почему обычная уборка холодильника иногда совсем не помогает

Неприятный запах в холодильнике может появиться даже после тщательной уборки. Часто причина скрывается в испорченных продуктах, пролитых жидкостях, бактериях или остатках еды в труднодоступных местах.

К счастью, существуют простые и эффективные способы, которые помогут быстро освежить холодильник без дорогой химии. Главред попытался собрать лучшие лайфхаки для кухни, проверенные блогерами и экспертами по уборке.

Как убрать запах из холодильника с помощью уксуса

Если обычная уборка холодильника не помогла избавиться от запаха, то возможно следует попробовать простой домашний раствор. Такой способ использует фуд-блогер Наталия Азарчик, популярная в TikTok.

По ее словам, для этого понадобится: рюмка воды и такая же рюмка белого уксуса. Ингредиенты нужно смешать в небольшой емкости в пропорции 1 к 1 и поставить в холодильник на 2–3 часа. Уксус действует как натуральный нейтрализатор запахов, а спирт помогает уничтожить бактерии. После такой процедуры неприятный аромат часто исчезает без следа.

Натуральный поглотитель запаха: цитрусовые корки

Виктория Щелко, эксперт по бытовым лайфхакам, рассказала в эфире канала КИЕВ24, что одним из самых простых способов освежить холодильник является использование кожуры мандаринов, апельсинов или лимонов. Цитрусовые работают как натуральный поглотитель запаха и одновременно наполняют холодильник свежим ароматом.

Цитрусовые работают как натуральный поглотитель запаха / Фото: скриншот с видео Youtube

Достаточно положить несколько свежих корок на полку и оставить на несколько часов. Лимонный сок также можно использовать для протирания внутренних стенок холодильника после мытья.

Лайфхаки для кухни: картофель, соль и кофейная гуща

Виктория также советуют использовать продукты, которые есть почти в каждом доме.

Картофель против запаха

Очищенную сырую картофелину разрезают пополам и кладут в холодильник. Благодаря крахмалу она впитывает неприятные запахи. Менять картофель нужно ежедневно.

Соль как абсорбент

Обычная соль отлично поглощает лишнюю влагу и посторонние ароматы. Насыпьте соль в небольшую миску и поставьте на полку холодильника.

Кофейная гуща

Остатки натурального кофе являются одним из самых эффективных домашних поглотителей запаха. Кофейный жмых не только впитывает неприятные ароматы, но и оставляет легкий кофейный аромат.

Уборка холодильника: что важно проверить

Специалисты с ресурса Kitchenaid.ca отмечают, что иногда запах появляется даже после мытья. В таком случае важно проверить:

  • просроченные продукты;
  • протекающие контейнеры;
  • сливной поддон;
  • резиновый уплотнитель дверцы;
  • ящики для овощей и фруктов.

Эксперты рекомендуют проводить полную уборку холодильника минимум раз в месяц. Полки и контейнеры лучше мыть теплой водой с моющим средством, а затем тщательно высушивать.

Как отмыть холодильник внутри инфографика / Главред

Полезные советы для дома: что лучше помогает от запаха

Для легких запахов отлично подходит сода, соль и цитрусовые. Если аромат сильный и стойкий, эффективнее использовать уксус или активированный уголь.

Сначала главное найти источник проблемы, а уже потом использовать натуральный поглотитель запаха.

