Как назвать сына в 2026 году: популярные имена для мальчиков

Тенденции в выборе имен для мальчиков в Украине изменились. О новых вариантах рассказала блогерша.

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Трендовые имена в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Какие украинские имена уже не в моде

Какие имена для мальчиков будут популярны в ближайшие годы

При выборе имени для сына в 2026 году родителям следует ориентироваться на короткие варианты. В ближайшие годы популярность могут набирать имена, которые легко звучат в разных странах мира.

Главред узнал, что об этом в TikTok рассказала украинская блогерша Mama v temi.

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Какие имена для мальчиков будут популярны до 2030 года

Мода на детские имена постепенно меняется. Если раньше родители чаще выбирали длинные староукраинские имена, например, Северин, Тимофей или Маркиян, то теперь тенденция заметно изменилась.

По словам блогерши, новый тренд предполагает популярность коротких имен, которые понятно звучат не только в Украине.

"Это, например, Лео, Леон, Макс, Марк, Адам, Шихдан. Такие имена, как Тео, Ноа и Илай", - подчеркнула она.

Смотрите видео о популярных именах для мальчиков:

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Об источнике: Mama v Temi Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.

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