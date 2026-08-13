Российский блогер слил "компромат" на Рамину: в ее пресс-службе отреагировали

Сергей Григорьев-Апполонов рассказал, как к нему якобы приходила фотографироваться журналистка Рамина.

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Сергей Григорьев-Апполонов "слил" Рамину / Коллаж Главред, фото Instagram/greywiese, raminalalala

Кратко:

Что написал Сергей Григорьев-Апполронов про Рамину

Как отреагировали пользователи Тредс

Популярный российский блогер Сергей Григорьев-Апполонов, который недавно приезжал на музыкальный фестиваль Лайма Вайкуле в Юрмале и общался со многими украинскими звездами, сделал интересный пост про журналистку Рамину Эсхакзай.

О том, как украинская интервьюерша подходила к нему на фестивале в Берлине он написал в своем Threads. Он также опубликовал фото журналистки.

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В свою очередь, пресс-лужба Рамины Эсхакзай опровергает эту информацию и требует предоставить доказательства, подтверждающие озвученные утверждения.

"Да ладно вам, что вы к ней пристали. Милая женщина, подошла в Берлине сфотографироваться, говорила, что все мои влоги смотрит - мне приятно было", - написал он.

Блогер Grey Wise рассекретил выходку Рамины / Скриншот Threads

Между тем, буквально накануне Рамина опубликовала интервью с певицей Ольгой Поляковой, которой сама задавала вопросы по поводу "хороших русских". В частности, она вспомнила дружбу Поляковой с Никой Белоцерковский и Евгением Чичваркиным.

"Как правило, хорошие русские плывут на вопросе об Украине", - сказала Рамина и привела в пример высказывания россиянина Чичваркина об ударах украинских беспилотников по РФ и крупных складах.

Пользователи к посту Григорьева-Апполонова написали сотню комментариев, не в пользу Рамины.

Пользователи раскритиковали Рамину за пост Григорьева-Апполонова / Скриншот Threads

Пользователи раскритиковали Рамину за пост Григорьева-Апполонова / Скриншот Threads

Пользователи раскритиковали Рамину за пост Григорьева-Апполонова / Скриншот Threads

Скандал вокруг певицы Поляковой разгорелся после её появления в развлекательном видео с российским музыкантом Сергеем Григорьевым-Апполоновым во время фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале. После волны возмущения украинцев ролик удалили. Вместо признания своей ошибки в новом интервью Рамина Эсхакзай Полякова сравнила требования публичных извинений с "партийной системой" и выразила опасение, что общество сейчас запугано.

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О персоне: Сергей Григорьев-Апполонов Сергей Григорьев-Апполонов - немецкий певец, автор песен, медийная личность русского происхождения, самый популярный русскоязычный инфлюенсер в Европе. Является родственником Андрея Григорьева-Апполонова (участника поп-группы Иванушки Интернешнл).

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