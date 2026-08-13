Туи не будут желтеть и станут густыми: поможет секретное средство из кухни

Чтобы туи оставались густыми и насыщенно-зелеными, важно своевременно обеспечивать их питательными веществами.

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Почему туи желтеют и теряют густоту / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Почему туи желтеют и теряют густоту

Как вернуть зеленый цвет хвои

Чем подкормить туи

Туи давно стали любимыми растениями для создания живых изгородей и озеленения садов. Они быстро растут, образуют плотную стену зелени и придают участку ухоженный вид. Однако даже эти неприхотливые хвойные растения требуют внимания: со временем их хвоя может желтеть, а ветви терять густоту.

Чаще всего это связано не с болезнями, а с недостатком питательных веществ в почве, пишет Главред со ссылкой на Kobieta Interia.

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Почему туи желтеют и теряют густоту

Основная причина потери яркого цвета - дефицит азота. Именно он отвечает за развитие зеленой массы растения. Если его не хватает, хвоя становится тусклой, желтеет, а куст постепенно теряет декоративность. Важную роль играют также регулярный полив, качество почвы и правильное расположение - в тени туи растут хуже, чем на солнечных участках.

Чем подкормить туи

Компенсировать недостаток азота можно с помощью обычного желатина - продукта, который есть почти на каждой кухне. Желатин содержит азотные соединения, способные поддержать рост растений и вернуть им насыщенный зеленый цвет.

Как приготовить раствор:

растворите чайную ложку желатина в стакане теплой воды;

добавьте три стакана холодной воды;

полученным раствором поливайте туи у корней.

Регулярное использование такой подкормки помогает растениям быстрее восстанавливаться. Первые изменения можно заметить уже через несколько дней, хотя для стабильного результата важно сочетать этот метод с комплексным уходом - достаточным поливом и специализированными удобрениями для хвойных.

Желатин против тли

Помимо подкормки, желатин может стать вспомогательным средством в борьбе с тлей. Если использовать его в качестве опрыскивания, он образует пленку, которая затрудняет вредителям питание на поверхности растений. Это не заменяет профессиональных препаратов, но может стать дополнительным способом защиты. При сильном заражении стоит применять биологические или специализированные средства.

Смотрите видео о том, как защитить туи от вредителей:

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