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Путин внезапно признал топливный коллапс и выкатил новые требования к Украине

Руслана Заклинская
28 июня 2026, 23:06
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Российский лидер сделал ряд заявлений о войне против Украины, ситуации на фронте и последствиях ударов по энергетической инфраструктуре РФ.
Путин внезапно признал топливный коллапс и выкатил новые требования к Украине
Путин пожаловался на украинские атаки и заговорил об импорте / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Вы узнаете:

  • Какова ситуация с топливом в Крыму
  • Какие направления фронта Путин назвал приоритетными для РФ
  • Какие территориальные претензии или угрозы он озвучил в отношении Украины

Российский лидер Владимир Путин сделал ряд заявлений о внутренней ситуации и войне против Украины. Он признал, что удары по энергетической инфраструктуре России создают проблемы, однако назвал их "некритическими".

Главред собрал основные заявления Путина о войне, ударах по энергетическим объектам в РФ и ситуации с топливом.

видео дня

Удары Украины по российской энергетике

Путин признал, что удары по энергетической инфраструктуре России создают трудности для системы. В то же время он подчеркнул, что эти проблемы "не являются критическими", а энергетика работает с запасом прочности. По его словам, поврежденные объекты быстро восстанавливаются.

"Все поврежденные энергетические объекты РФ достаточно быстро восстанавливаются, все работает с большим запасом прочности", — убеждал российский лидер во время выступления.

Отдельно он заявил о необходимости наращивания производства и поставок средств противовоздушной обороны. Также допустил, что для стабилизации энергетического баланса может использоваться импорт.

"Удары по энергетике РФ создают проблемы, это очевидно", — признал Путин.

Ситуация с топливом

Путин прокомментировал обеспечение временно оккупированного Крыма топливом, заявив, что потребности полуострова будут покрыты. По его словам, на данный момент в Крыму есть запас топлива на несколько дней.

"Вы хорошо знаете, что проблемы для автомобилистов и для бизнеса сохраняются. Очереди, к сожалению, тоже есть на заправках", — признал Путин.

Он также добавил, что "нужную марку бензина сейчас не всегда можно найти". В то же время Путин поспешил успокоить россиян тем, что поставки планируется наращивать как морским, так и наземным путем.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
Российские НПЗ / Инфографика: Главред

Заявление прозвучало на фоне сообщений о перебоях с топливом и логистических трудностях на оккупированном полуострове после украинских санкций против дальнобойщиков.

Смотрите видео с паникой россиян из-за очередей на заправках и дефицита топлива:

Путин внезапно признал топливный коллапс и выкатил новые требования к Украине
Россияне жалуются на ситуацию с топливом / Фото: скриншот

Заявления о фронте

Комментируя ход боевых действий, он заявил, что Россия не позволит Украине остановить продвижение своих войск. Путин озвучил задачу "окончательного освобождения Донбасса и Новороссии".

Он утверждает, что российские войска якобы прорвали "трехуровневую оборону" на отдельных направлениях в зоне группировки "Центр".

Также он заявил о продвижении к населенному пункту Доброполье и об отсутствии подготовленных оборонительных рубежей за ним. Отдельно Путин заявил, что до Славянска якобы осталось около 8–9 километров, а украинские силы якобы находятся под угрозой окружения на отдельных участках фронта. Независимого подтверждения этим заявлениям нет.

"Зоны безопасности" и расширение боевых действий

Отдельно Путин заявил о намерении создавать так называемые "зоны безопасности", в частности в Сумской области. По его словам, это является ответом на действия Украины в приграничных регионах России.

"Целью РФ в Сумской области является создание зоны безопасности", – цинично заявил Путин и добавил, что до города оккупантам якобы остаётся около 10 километров.

Сумы, Сумщина, Инфографика
Сумы / Инфографика: Главред

Он также пригрозил Украине территориальными потерями из-за ударов по Курской области и заявил, что Россия продолжит военные действия для обеспечения своих интересов.

"Киев заплатит за свои преступления в Курской области потерей территории, необходимой для зоны безопасности", — пригрозил глава Кремля.

Переговоры и позиция Кремля

Путин заявил, что контакты по поводу возможных переговоров продолжаются и якобы поступают новые предложения. В то же время он подчеркнул, что Россия не намерена "спасать киевский режим" и продолжит боевые действия до достижения поставленных целей.

Он также отверг идею ограничения боевых действий лишь отдельными территориями, заявив, что это дало бы Украине возможность перегруппировать силы.

Временно оккупированные территории Украины
Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Отдельно он прокомментировал предложения об ограничении боевых действий только четырьмя оккупированными Россией территориями, заявив, что это могло бы дать преимущество Украине за счет возможности переброски сил.

Кроме того, Путин заявил, что в Анкоридже "никто не ставил никаких подписей", но обсуждались возможности завершения войны в Украине. Россию в Анкоридже, по его словам, просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками. При этом лидер РФ утверждает, что готов продолжить обсуждение с США всех модальностей, которые рассматривались в Анкоридже.

Заявления о Западе и информационной войне

Также кремлевский лидер заявил, что Запад якобы стремится к стратегическому поражению России, а удары по ее территории используются как инструмент информационного воздействия. По его словам, атаки Украины направлены на раскол российского общества и остановку наступления РФ.

"Удары РФ в ответ вглубь Украины гораздо мощнее и точнее", — сказал Путин.

При этом он заявил о необходимости увеличения производства и поставок средств противовоздушной обороны в России.

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