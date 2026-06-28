Украина нанесла мощный удар по РФ в День Конституции: Зеленский раскрыл детали

Глава государства подчеркнул, что такие операции направлены на ослабление возможностей России продолжать войну.

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Украина нанесла удар по РФ в День Конституции / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Главное из заявления:

В ночь на День Конституции поражены два российских НПЗ

Зеленский заявил о продолжении дальнобойных ударов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на День Конституции украинские силы нанесли удары по двум нефтеперерабатывающим заводам на территории России. По его словам, были поражены объекты в Краснодарском крае и Ярославской области.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

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По словам Зеленского, украинские "дальнобойные санкции" этой ночью достигли сразу двух российских НПЗ.

"Этой ночью наши далекобойные санкции достигли двух нефтеперерабатывающих заводов в России. Поражен НПЗ "Славянский" в Краснодарском регионе – это примерно 300 километров от линии фронта. Также мы поразили НПЗ в Ярославской области, что примерно в 700 километрах от нашей границы", – заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что такие операции направлены на ослабление возможностей России продолжать войну.

По его словам, каждый успешный удар по объектам, связанным с обеспечением российской военной машины, уменьшает ее ресурсную базу.

"Каждая наша дальнобойная санкция – это сокращение ресурсов, работающих на российскую военную машину, и еще один шаг к миру. Будем и впредь отвечать на российский террор", – отметил Зеленский.

Президент также добавил, что украинские защитники начали День Конституции успешными действиями, продолжая наносить удары по объектам, имеющим значение для военной инфраструктуры России.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ / Главред

Отметим, что президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения заявил о конкретных поражениях объектов тыловой инфраструктуры. По его словам, удары НПЗ помогут ослабить логистическую поддержку российских войск и сократить их возможности оперативно пополнять запасы.

Как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский высказал позицию по поводу ночных атак на объекты энергетической и военной инфраструктуры. Президент обратил внимание на сложные дальнобойные удары НПЗ и призвал профильные ведомства немедленно усилить меры по дальнейшей реализации операций для снижения военного потенциала противника.

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