Украина нанесла мощный удар по РФ в День Конституции: Зеленский раскрыл детали

Главное из заявления:
- В ночь на День Конституции поражены два российских НПЗ
- Зеленский заявил о продолжении дальнобойных ударов
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на День Конституции украинские силы нанесли удары по двум нефтеперерабатывающим заводам на территории России. По его словам, были поражены объекты в Краснодарском крае и Ярославской области.
Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.
По словам Зеленского, украинские "дальнобойные санкции" этой ночью достигли сразу двух российских НПЗ.
"Этой ночью наши далекобойные санкции достигли двух нефтеперерабатывающих заводов в России. Поражен НПЗ "Славянский" в Краснодарском регионе – это примерно 300 километров от линии фронта. Также мы поразили НПЗ в Ярославской области, что примерно в 700 километрах от нашей границы", – заявил президент.
Глава государства подчеркнул, что такие операции направлены на ослабление возможностей России продолжать войну.
По его словам, каждый успешный удар по объектам, связанным с обеспечением российской военной машины, уменьшает ее ресурсную базу.
"Каждая наша дальнобойная санкция – это сокращение ресурсов, работающих на российскую военную машину, и еще один шаг к миру. Будем и впредь отвечать на российский террор", – отметил Зеленский.
Президент также добавил, что украинские защитники начали День Конституции успешными действиями, продолжая наносить удары по объектам, имеющим значение для военной инфраструктуры России.
Отметим, что президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения заявил о конкретных поражениях объектов тыловой инфраструктуры. По его словам, удары НПЗ помогут ослабить логистическую поддержку российских войск и сократить их возможности оперативно пополнять запасы.
Как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский высказал позицию по поводу ночных атак на объекты энергетической и военной инфраструктуры. Президент обратил внимание на сложные дальнобойные удары НПЗ и призвал профильные ведомства немедленно усилить меры по дальнейшей реализации операций для снижения военного потенциала противника.
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