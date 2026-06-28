Путин заговорил об изменении планов в войне и 'судьбоносном' времени для РФ

В своём выступлении Путин, как обычно, повторил тезис о якобы невозможности военного поражения России.

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Путин заявил о "непобедимости" РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что сказал Путин:

Путин назвал этот период судьбоносным для России

Россию якобы невозможно победить на поле боя

Стратегические цели в войне против Украины будут достигнуты

Российский лидер Владимир Путин принял участие в предвыборном съезде партии "Единая Россия". Нынешний период он назвал "судьбоносным" для России. Об этом пишет ТАСС.

В своей речи Путин утверждал, что Россию якобы невозможно победить на поле боя, а Запад, по его словам, не добивается успеха в военном противостоянии и "переходит к другим методам воздействия". Он также заявил о якобы попытках "расколоть политическую ситуацию" внутри РФ.

видео дня

Российский лидер утверждает, что попытки давления не дают результата, а Россия продолжает "твердо стоять на ногах". Путин повторил обвинения в адрес Украины, заявив, что "киевский режим отступает по всей линии боевого соприкосновения" и якобы прибегает к "террористическим действиям".

Отдельную часть выступления он посвятил войне против Украины, заявив, что Россия "корректирует отдельные планы в соответствии с ситуацией", однако все стратегические цели, по его словам, будут реализованы в полном объеме. Также он заявил, что страна готова "защищать свои коренные интересы" и что без этого, по его мнению, "Россия может быть только сильной или не будет никакой России".

Кроме того, он заявил, что участники войны против Украины являются "настоящей элитой России".

Смотрите видео с заявлением Путина:

Заявление Путина / Фото: скриншот

Как удары по России могут повлиять на ход войны — комментарий эксперта

Эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар отметил, что из-за обширной территории России создать полноценную систему защиты всех стратегических объектов практически невозможно. Именно поэтому в обороне возникают слабые места, которые могут использоваться для нанесения ударов.

По словам Гончара, ключевое значение имеет комплексное давление на всю военно-экономическую систему РФ. Помимо проблем с техникой и мобилизационным ресурсом, все более заметными становятся трудности в энергетическом секторе, которые влияют на финансовые возможности ведения войны.

"Война — это деньги. Именно деньги дают возможность производить технику, боеприпасы, топливо для фронта, в частности, для ведения наступательных действий. Нет денег — нет войны", — сказал эксперт.

Удары по территории РФ — новости по теме

Как сообщал Главред, украинские защитники нанесли удар ракетами FP-5 "Фламинго" по российскому Волгограду, целью стал оборонный завод "Титан-Баррикады". Предприятие производило артиллерийские системы и элементы ракетной техники, в частности для комплексов "Искандер-М".

Оккупационные власти Крыма ввели режим чрезвычайного положения на фоне серии украинских ударов по военным и логистическим объектам на полуострове. По данным ISW, после перебоев с электроснабжением, топливом и движением через Керченский мост часть населения и российских военных начала покидать Крым.

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов ("Флеш") заявил, что Россия располагает ресурсами для длительного ведения войны в нынешнем формате и способна еще долго поддерживать боевые действия за счет мобилизации и производства вооружения. Он считает, что ключевым фактором завершения войны может стать изменение настроений внутри российского общества и его реакция на последствия боевых действий.

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