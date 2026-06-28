Дым виден за километры: в Краснодарском крае после атаки дронов масштабно горит НПЗ

Это уже далеко не первая успешная атака на этот объект.

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В Краснодарском крае РФ произошёл масштабный пожар на НПЗ / Коллаж: Главред, фото: Telegram

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Дроны атаковали Славянский НПЗ в России

На предприятии вспыхнул масштабный пожар

Завод обеспечивает топливом российскую армию

В ночь на 28 июня один из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей промышленности — Славянский НПЗ в Краснодарском крае РФ — подвергся массированной атаке беспилотников. После серии мощных взрывов на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар, который виден за километры.

Местные жители и очевидцы массово распространяют фото и видео с места происшествия. На кадрах запечатлены густой чёрный дым и сильное пламя. По предварительным данным, огонь охватил как минимум несколько крупных резервуаров с нефтепродуктами, пишет Telegram-канал Exilenova+.

Что известно о масштабах разрушений

Официальные власти РФ традиционно воздерживаются от подробных комментариев относительно реальных последствий удара. Однако масштабы катастрофы подтверждают объективные источники:

Спутниковые данные: сервис мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировал четкие термоточки (очаги возгорания) непосредственно на территории Славянского НПЗ.

Оценка OSINT-аналитиков: по данным исследователей из открытых источников, под удар, помимо резервуаров, могла попасть установка стабилизации нефти и подготовки газа, принадлежащая ООО "РН-Краснодарнефтегаз".

Почему этот завод является важной целью

Славянский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих гигантов на юге России, а его стратегическое значение для Кремля трудно переоценить. Это предприятие обеспечивает около 9% всей нефтепереработки в Южном федеральном округе РФ и производит широкий ассортимент продукции, включая авиационный керосин, мазут, вакуумный газойл и бензиновые фракции.

В военном аспекте этот завод играет ключевую роль, ведь его топливо напрямую поставляется для нужд российской оккупационной армии, а также на территорию аннексированного Крыма.

Это уже далеко не первая успешная атака на этот объект. Из-за своей критической роли в обеспечении топливом российского военно-промышленного комплекса завод остается приоритетной целью для украинских дальнобойных дронов.

Как удары по России влияют на переговоры — комментарий эксперта

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отметил, что масштабные удары украинских Сил обороны по объектам в глубине российской территории укрепляют переговорные позиции Украины и приближают завершение войны.

В то же время, по его мнению, эти атаки пока не стали фактором, который заставил бы российского диктатора Владимира Путина кардинально пересмотреть свои подходы.

Чаленко также подчеркнул, что в нынешних условиях возможности России выдвигать максималистские требования существенно сузились, и сейчас Москва фактически может рассчитывать лишь на прекращение боевых действий по текущей линии фронта.

"Ничего большего, чем остановиться по линии соприкосновения, россияне точно не могут требовать. Даже исходя из того, как развивается ситуация, Украина может еще добавить определенные требования для перехода к деэскалации", — подытожил он.

Удары по России — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский подтвердил применение ракет FP-5 "Фламинго" в ударе по заводу "Титан-Баррикады" в Волгограде. Официальное сообщение сопровождалось заявлением о расширении ударов по РФ. По его словам, расстояние до одной из целей составляло около 2070 км, а маршрут дронов — примерно 2500 км.

Аналитики Defense Express высказали версии относительно типа средств поражения, примененных в атаках на завод в Воронеже. В материале отмечался вариант применения ракеты Storm Shadow в качестве возможного кандидата для удара по заводам. Авторы также отмечали, что для версии ERAM в статье указывали дальность свыше 930 км и называли AGM-188A в качестве потенциального образца.

Глава Красноармейского района Александр Харитонов подтвердил факт поражения Полтавской нефтебазы в Краснодарском крае. Мониторинговые сообщения фиксировали пожар в трёх резервуарах на объекте. Резервуарный парк насчитывает около 28 резервуаров, на базе горели три резервуара, и один из них был полный.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ — это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория — более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный — имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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