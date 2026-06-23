Отключения электроэнергии в Киеве: к чему готовиться и каковы сроки

В утренние и вечерние часы наблюдается дефицит мощности, который усиливается.

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Киевлян предупредили об отключениях электроэнергии / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pexels.com

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Причиной отключений стала резко возросшая нагрузка на энергосистему

Снижение потребления не сможет полностью исключить риск ограничений

В ряде районов Киева жители сообщили о временных отключениях электроэнергии. По словам экспертов, одной из основных причин стала резко возросшая нагрузка на энергосистему из-за активного использования кондиционеров во время жары.

Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев отметил, что Украина фактически уже вошла в период летних ограничений электроснабжения.

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По его словам, в утренние и вечерние часы наблюдается дефицит мощности, который усиливается на фоне высоких температур и сезонных ремонтов отдельных энергоблоков.

"В принципе, да, можно сказать, что сезон летних отключений электроэнергии в Украине уже начался. Не забываем, что враг готовит следующие обстрелы, которые могут еще больше усугубить дефицит из-за повреждений подстанций – хотя и домашняя работа по их защите выполнена неплохо", – отметил эксперт.

По его словам, сложившаяся ситуация влияет на энергосистему страны: "И этот совокупный дефицит приводит к тому, что в Киеве и других регионах Украины происходят отключения бытовых потребителей".

Он также подчеркнул, что даже снижение потребления не сможет полностью исключить риск ограничений.

"Если мы вместе сократим потребление за счет отказа от использования электроэнергии для кондиционеров, то в утренние часы это может составить до 2 часов, не учитывая обстрелы. В вечерние часы – от 3 до 4 часов", – прогнозирует Игнатьев.

Возможны ли отключения электроэнергии летом: прогноз

Ранее сообщалось, что в Украине вновь могут возникнуть проблемы с электроснабжением в летний период. Такое мнение высказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его оценке, в случае длительной жары ограничения подачи электроэнергии могут составлять от 6 до 8 часов в день. Эксперт объясняет это последствиями российских атак на энергетическую инфраструктуру, из-за которых страна потеряла часть генерирующих мощностей.

По словам Попенко, в условиях пикового потребления украинская энергосистема сейчас имеет ограниченные возможности для самостоятельного покрытия нагрузки, что повышает риск введения графиков отключений.

Отключения света в Украине — новости по теме

Напомним, Главред писал, что летом украинская энергосистема может столкнуться с дефицитом до 2 ГВт в пиковые часы, что приведет к отключениям света. Больше всего рискуют Харьков, Одесса и Киев.

Ранее сообщалось, что при температуре выше +35 градусов в определенные часы в Украине могут вводить ограничения. По предварительному прогнозу, максимально свет будут отключать для украинцев до 4 часов в сутки.

Накануне стало известно, что гарантировать, что отключений вообще не будет, сегодня никто не может. Например, если будет +35 градусов и продержится три недели, то система в какой-то момент просто не выдержит и свет начнут ограничивать.

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О персоне: Станислав Игнатьев Ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего", доктор технических наук, кандидат географических наук, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", Председатель Совета Ассоциации возобновляемой энергетики, основатель Харьковского энергетического кластера, Председатель Наблюдательного совета общественного союза "Институт устойчивого развития". Специализируется на вопросах функционирования энергосистемы Украины, электроснабжения, работы генерации и энергетической безопасности. Регулярно комментирует ситуацию в энергетическом секторе, в частности влияние обстрелов, дефицит мощностей, графики отключений и работу критической инфраструктуры.

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