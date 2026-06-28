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"Не достигли ни одной цели": в МИД жестко ответили на победные реляции Путина

Алексей Тесля
28 июня 2026, 21:26
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Заявления Владимира Путина о якобы приближающейся победе не соответствуют ситуации на фронте, говорит Георгий Тихий.
Тихий, Путин
Георгий Тихий ответил на заявления Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/heorhiitykhyi/photos, kremlin.ru

Главное:

  • РФ не смогла реализовать ни одной из заявленных целей войны
  • Попытки РФ продвигаться вперед блокируются украинскими силами

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что за четыре года полномасштабного вторжения Россия не смогла реализовать ни одной из заявленных целей.

При этом страна-агрессор РФ понесла значительные потери — около 1,3 миллиона человек, а ее наступательные действия фактически застопорились, написал он написал в X.

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Представитель МИД подчеркнул, что заявления диктатора Владимира Путина о якобы приближающейся победе не соответствуют ситуации на фронте. По его словам, российское руководство рассчитывало на быстрый успех при начале войны, однако в результате длительных боевых действий столкнулось с серьезными потерями и отсутствием стратегических результатов.

"POV: вы говорите так, будто вот-вот выигрываете войну (уже пятый год подряд). РЕАЛЬНО: вы начали агрессивную войну, пытаясь быстро победить; не достигли ни одной цели, потеряв 1,3 миллиона мужчин за более 4 лет", — отметил Тихий.

Он также заявил, что дальнейшие попытки российских войск продвигаться вперед блокируются украинскими силами. По его словам, активные боевые действия все чаще затрагивают и территорию самой России.

"Ваше медленное продвижение остановилось - война возвращается на вашу территорию", — резюмировал представитель МИД.

Что предшествовало

Ранее диктатор РФ заявил, что попытки давления якобы не дают результата, а Россия продолжает "твердо стоять на ногах". Путин повторил обвинения в адрес Украины, заявив, что "киевский режим отступает по всей линии боевого соприкосновения" и якобы прибегает к "террористическим действиям".

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

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О персоне: Георгий Тихий

Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

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