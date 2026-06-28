Мощные взрывы резервуаров с нефтью: СБУ ударила по крупному НПЗ в РФ

В результате наблюдается возгорание в районе резервуаров с нефтью, нефтепродуктами.

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Нанесены удары по целям РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Нанесен удар по НПЗ "Славянский" в Краснодарском крае

Зафиксировано возгорание в районе резервуарного парка с нефтью

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесла удар по НПЗ "Славянский" в Краснодарском крае РФ, расположенному в 300 км от Украины.

В результате наблюдается возгорание в районе резервуаров с нефтью, нефтепродуктами, а также установки первичной переработки нефти, говорится в сообщении СБУ.

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"Выполняя поставленные Президентом Украины Владимиром Зеленским задачи в рамках 40-дневной операции воздействия на РФ, бойцы "Альфы" СБУ совместно с Силами беспилотных систем, ГУР МО и другими подразделениями Сил обороны нанесли успешный удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славянский" (ООО "Славянск ЭКО") в Краснодарском крае РФ", – в телеграм-канале в воскресенье.

Сообщается, что в результате атаки украинских беспилотников зафиксировано возгорание в районе резервуарного парка с нефтью, товарного парка с нефтепродуктами, а также установки первичной переработки нефти.

Предприятие расположено в городе Славянск-на-Кубани, более чем в 300 км от государственной границы Украины. Оно специализируется на выпуске широкого спектра нефтепродуктов: бензина, мазута и судового топлива. Это ключевое профильное предприятие региона, которое также является важным экспортером через порты Черного моря.

"Россия должна осознать простую закономерность: чем дольше она ведет захватническую войну против Украины, тем выше будет цена этой агрессии. СБУ и в дальнейшем будет систематически уничтожать военные и стратегические объекты в глубоком тылу врага, лишая российский военный потенциал ресурсов для продолжения войны", – подчеркнули в СБУ.

/ Главред

Удары по целям РФ: новые детали

Силы беспилотных систем ВСУ осуществили серию ударов по военным и объектам инфраструктуры противника на временно оккупированных территориях. Как сообщили военные, ударные беспилотники поразили 36 целей, расположенных в глубоком тылу. Среди них — пункты управления, радиолокационные станции, логистические узлы, а также объекты, обеспечивающие снабжение топливом и энергией.

Удары вглубь РФ — новости по теме

Главред ранее писал, что Владимир Зеленский подтвердил успешную атаку на нефтяной терминал в российском Санкт-Петербурге и предприятие в Тамбовском регионе, вовлеченное в производство российского оружия.

Напомним, в Краснодарском крае РФ было шумно. Неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов — Ильский НПЗ.

Ранее украинские военные применили "дальнобойные санкции" и поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове. НПЗ находится на расстоянии около 700 километров от линии фронта.

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Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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