Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Временная поверенная в делах США завершает миссию в Украине – что случилось

Виталий Кирсанов
28 июня 2026, 10:12
google news Подпишитесь
на нас в Google
Андрей Сибига поблагодарил Дэвис за ее личный вклад в развитие украинско-американского политического диалога.
Временная поверенная в делах США завершает миссию в Украине
Временная поверенная в делах США завершает миссию в Украине / коллаж: Главред, фото: t.me/Ukraine_MFA

Кратко:

  • Информация о завершении работы Джули Дэвис появилась еще в конце апреля
  • Джули Дэвис завершает службу в связи с выходом на пенсию

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис завершает свою дипломатическую миссию. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины после встречи главы МИД Андрея Сибиги с американской дипломаткой.

В ведомстве отметили, что Сибига поблагодарил Дэвис за ее личный вклад в развитие украинско-американского политического диалога и эффективное сотрудничество в важный для Украины период.

видео дня

Информация о завершении работы Джули Дэвис появилась еще в конце апреля. Тогда Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что дипломатка якобы покидает пост из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом по поводу поддержки Украины.

Впрочем, в Государственном департаменте США эти сообщения опровергли.

Пресс-секретарь Госдепа Томми Пиготт заявил, что Дэвис завершает службу в связи с выходом на пенсию после 30 лет дипломатической карьеры, а не из-за политических разногласий.

"Она уходит на пенсию после 30 лет выдающейся карьеры на дипломатической службе. Она будет с гордостью продолжать продвигать политику президента Трампа, пока официально не покинет Киев в июне 2026 года и не уйдет на пенсию из Госдепартамента", – сказал Пиготт.

Позиция Трампа по Украине — последние новости

Как писал Главред, после саммита G7 во Франции президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает изменений в вопросе российско-украинской войны в ближайшее время, а также выразил убеждение, что и Киев, и Москва стремятся найти путь к прекращению боевых действий, хотя пока не видят механизма для этого.

Как пишет Politico, Трамп, вероятно, готов усилить давление на Кремль с целью прекращения войны в Украине. Глава Белого дома также нуждается в помощи союзников для стабилизации рамочного соглашения о прекращении огня с Ираном. Отмечается, что контуры соглашения начинают прорисовываться.

Дональд Трамп на саммите G7 заявил о необходимости усиления давления на Россию и допустил возможность пересмотра ранее обсуждавшихся договорённостей, связанных с Анкориджем. Как сообщает Axios, двое чиновников, присутствовавших на встрече, отметили, что американский лидер выразил недовольство действиями Владимира Путина и дал понять, что может отказаться от так называемых "анкориджских договорённостей".

Читайте также:

О персоне: Джули Дэвис

Джули Дэвис - американский дипломат старшего ранга, которая с мая 2025 года по июнь 2026 года занимала должность временной поверенной в делах США в Украине, сменив на этом посту Бриджит Бринк.

Имеет степень бакалавра Университета Северной Каролины и степень магистра Принстонского университета.

Джули Дэвис имеет более чем 30-летний опыт работы в Государственном департаменте США. Она специализируется на странах Восточной Европы и вопросах безопасности.

В конце июня 2026 года она официально завершила свою дипломатическую миссию в Киеве.

С февраля 2023 года параллельно является Чрезвычайным и Полномочным Послом США на Кипре.

В период с 2020 по 2022 год работала спецпосланником и послом США в Беларуси, став первым американским послом в этой стране с 2008 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
посол США Дональд Трамп новости Украины новости Украины и мира
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Словакия не будет платить за войну в Украине: Фицо сделал резкое заявление

Словакия не будет платить за войну в Украине: Фицо сделал резкое заявление

10:01Мир
Недовольство войной в РФ может подтолкнуть Путина к более жестким действиям – CBC

Недовольство войной в РФ может подтолкнуть Путина к более жестким действиям – CBC

08:59Мир
Дым виден за километры: в Краснодарском крае после атаки дронов масштабно горит НПЗ

Дым виден за километры: в Краснодарском крае после атаки дронов масштабно горит НПЗ

08:31Война
Реклама

Популярное

Ещё
Правильный уход за огурцами в жару — как помочь грядкам

Правильный уход за огурцами в жару — как помочь грядкам

Китайский гороскоп на сегодня, 28 июня: Обезьянам - идеи, Свиньям - благодарность

Китайский гороскоп на сегодня, 28 июня: Обезьянам - идеи, Свиньям - благодарность

Привыкли справляться со всем сами: знаки зодиака, которые никогда не просят о помощи

Привыкли справляться со всем сами: знаки зодиака, которые никогда не просят о помощи

Иначе доставят в ТЦК: что должны носить с собой мужчины, если "Резерв+" не работает

Иначе доставят в ТЦК: что должны носить с собой мужчины, если "Резерв+" не работает

Что означает украинское слово "баблятися": настоящее значение знают единицы

Что означает украинское слово "баблятися": настоящее значение знают единицы

Последние новости

11:48

"Деньги не могли испариться": с терминалами ПриватБанка начались серьезные проблемы

11:47

Китайский гороскоп на завтра, 29 июня: Собакам - встреча, Быкам - советы

11:46

Не блажь, а гениальный расчет: почему в Англии строят волнистые заборы

11:31

Гороскоп Таро на неделю с 29 июня по 5 июля: Овнам — признание, Девам — тревоги

11:06

Забытое украинское слово "блуква": что оно на самом деле означает

Путину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — РейтеровичПутину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — Рейтерович
10:59

Почему 29 июня нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

10:58

В эти даты будет клевать лучше всего: лунный календарь рыбака на июль 2026Видео

10:55

"Пришли волчицы Винника": на концерте Барских произошла потасовкаВидео

10:43

Финансовый гороскоп с 29 июня по 5 июля: Близнецам — баланс, Ракам — экономия

Реклама
10:12

Временная поверенная в делах США завершает миссию в Украине – что случилось

10:01

Словакия не будет платить за войну в Украине: Фицо сделал резкое заявление

09:56

Осиная талия: жена Ткача откровенно показала фигуру после похудения на 30 кг

09:45

Выбор идеального арбуза в минуту: что именно выдает испорченный плод на прилавкеВидео

08:59

Недовольство войной в РФ может подтолкнуть Путина к более жестким действиям – CBC

08:51

Клубника отплодоносила: три правила ухода для щедрого урожая в следующем годуВидео

08:31

Дым виден за километры: в Краснодарском крае после атаки дронов масштабно горит НПЗВидео

08:10

Действительно ли Путин готов применить ядерное оружие: Денисенко объяснилмнение

07:37

РФ ударила баллистикой по Киеву: что известно о последствиях ночной атаки

05:55

"Их стирают": королевская семья нанесла жесткий удар Меган и Гарри

05:30

Черная полоса вот-вот закончится: каких знаков зодиака ждут счастливые перемены

Реклама
04:12

Твердый сыр не будет портиться неделями: как правильно его хранить

03:33

Почему нельзя оставлять фотографии умерших на стене: мнение психологов и приметы

03:08

Кому легко найти новых друзей: два самых общительных знака зодиака

02:32

"Полякам придется привыкать": экс-глава МИД назвал причину скандалов между странами

02:02

Как красиво назвать Сергея на украинском: варианты, заменяющие русифицированные

01:30

Космический обман раскрыт: под льдом скрывается раскалённый океан

27 июня, суббота
23:31

Правильный уход за огурцами в жару — как помочь грядкам

23:16

Как могут убрать Путина: раскрыт главный сценарий переворота в РФ

22:46

Девушка старше на 10 лет: еще один сын Бэкхемов собрался жениться

22:42

Как вернуть свежесть кухонным полотенцам: простой трюк, который устранит жир и запах

22:08

Новое изменение цен на продукты: украинцам рассказали, к чему готовиться

22:06

Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля: Тельцам — деньги, Львам — проекты

21:13

Президент Сербии Вучич объявил об отставке и досрочных выборах: что известно

21:09

Секреты украинского языка: кого на самом деле наши предки называли "вишкребком"

21:05

Трамп разочарован в Путине и не исключает отказа от "духа Анкориджа" - Axios

20:22

Откуда взялись названия дней недели: какие тайны скрывает календарь

20:03

Без кондиционера и вентилятора: простой фокус мгновенно охладит дом в жару

19:51

Летняя жара может вызвать отключение света до 5 часов в сутки: что известно

19:38

Иначе доставят в ТЦК: что должны носить с собой мужчины, если "Резерв+" не работает

19:26

Пластика груди в счет мертвого оккупанта: дочь путиниста Пригожина кинули в РФ

Реклама
19:19

Кислотный трюк для кухни — зачем хозяйки выливают кетчуп в раковину

19:15

На Украину надвигается ещё более сильная жара: в каких регионах потеплеет до +40

19:10

Топливная логистика РФ входит в зону риска: Копытько о том, почему удары по НПС важнымнение

19:03

Новый раунд переговоров Украины и РФ: в Турции сделали важное заявление

18:57

Никогда не участвовала: на Евровидении будет выступать новая страна

18:52

Самая успешная атака за всё время: сколько ракет "Фламинго" поразили цели в Волгограде

18:41

Приметы 28 июня: что нельзя делать в праздник в этот день

18:35

Свекла и морковь вырастут сладкими и крупными: чем подкормить в июле

18:26

Гороскоп Таро на завтра 28 июня: Близнецам - терпение, Девам - время

18:11

Секрет урожая томатов раскрыт: садоводам советуют необычный электроинструментВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять