Временная поверенная в делах США завершает миссию в Украине – что случилось

Кратко:
- Информация о завершении работы Джули Дэвис появилась еще в конце апреля
- Джули Дэвис завершает службу в связи с выходом на пенсию
Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис завершает свою дипломатическую миссию. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины после встречи главы МИД Андрея Сибиги с американской дипломаткой.
В ведомстве отметили, что Сибига поблагодарил Дэвис за ее личный вклад в развитие украинско-американского политического диалога и эффективное сотрудничество в важный для Украины период.
Информация о завершении работы Джули Дэвис появилась еще в конце апреля. Тогда Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что дипломатка якобы покидает пост из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом по поводу поддержки Украины.
Впрочем, в Государственном департаменте США эти сообщения опровергли.
Пресс-секретарь Госдепа Томми Пиготт заявил, что Дэвис завершает службу в связи с выходом на пенсию после 30 лет дипломатической карьеры, а не из-за политических разногласий.
"Она уходит на пенсию после 30 лет выдающейся карьеры на дипломатической службе. Она будет с гордостью продолжать продвигать политику президента Трампа, пока официально не покинет Киев в июне 2026 года и не уйдет на пенсию из Госдепартамента", – сказал Пиготт.
Позиция Трампа по Украине — последние новости
Как писал Главред, после саммита G7 во Франции президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает изменений в вопросе российско-украинской войны в ближайшее время, а также выразил убеждение, что и Киев, и Москва стремятся найти путь к прекращению боевых действий, хотя пока не видят механизма для этого.
Как пишет Politico, Трамп, вероятно, готов усилить давление на Кремль с целью прекращения войны в Украине. Глава Белого дома также нуждается в помощи союзников для стабилизации рамочного соглашения о прекращении огня с Ираном. Отмечается, что контуры соглашения начинают прорисовываться.
Дональд Трамп на саммите G7 заявил о необходимости усиления давления на Россию и допустил возможность пересмотра ранее обсуждавшихся договорённостей, связанных с Анкориджем. Как сообщает Axios, двое чиновников, присутствовавших на встрече, отметили, что американский лидер выразил недовольство действиями Владимира Путина и дал понять, что может отказаться от так называемых "анкориджских договорённостей".
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О персоне: Джули Дэвис
Джули Дэвис - американский дипломат старшего ранга, которая с мая 2025 года по июнь 2026 года занимала должность временной поверенной в делах США в Украине, сменив на этом посту Бриджит Бринк.
Имеет степень бакалавра Университета Северной Каролины и степень магистра Принстонского университета.
Джули Дэвис имеет более чем 30-летний опыт работы в Государственном департаменте США. Она специализируется на странах Восточной Европы и вопросах безопасности.
В конце июня 2026 года она официально завершила свою дипломатическую миссию в Киеве.
С февраля 2023 года параллельно является Чрезвычайным и Полномочным Послом США на Кипре.
В период с 2020 по 2022 год работала спецпосланником и послом США в Беларуси, став первым американским послом в этой стране с 2008 года.
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