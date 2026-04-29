Посол США в Украине планирует покинуть свой пост: как это связано с Трампом

Кратко:
- Джули Дэвис планирует покинуть свой пост в Киеве
- Причина — разногласия с Трампом и политикой США
- Дипломат завершает карьеру после 30 лет службы
Временный поверенный в делах США в Украине Джули Дэвис планирует покинуть свой пост. Как сообщает УНИАН со ссылкой на Financial Times, это решение связано с разногласиями с президентом США Дональдом Трампом и снижением уровня поддержки Украины со стороны американской администрации.
По данным издания, Дэвис намерена покинуть Киев в ближайшие недели и завершить дипломатическую карьеру после почти 30 лет службы. Она занимает должность временного поверенного с мая 2025 года и уже проинформировала Государственный департамент США о своем уходе.
Как отмечается, дипломат была разочарована своей ролью, а также рядом решений администрации, в частности кадровыми назначениями, о которых узнавала из СМИ.
Стоит отметить, что предыдущая посол США в Украине Бриджит Бринк также покинула пост по аналогичным причинам. Она подала в отставку после трех лет работы, занимая должность с 2022 года.
Война в Украине — заявления Трампа
Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что ведет "хорошие" переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что Трамп набросился на принца Гарри за визит в Киев. Президент США Дональд Трамп заявил, что герцог Сассекский "не выражал мнение Великобритании", когда призывал США проявить "лидерство" в вопросе Украины.
Кроме того, США сейчас сосредоточены на Иране, а не на войне в Украине. Впрочем, в Белом доме считают, что Киев "двигается вперед". Президент США Дональд Трамп открыто признал, на чем сейчас сосредоточено его внимание, и это не Украина.
Читайте также:
- Иран передал США новое предложение о прекращении войны — Axios
- Трамп недоволен новым мирным предложением Ирана: NYT раскрыл, что с ним не так
- "Мы отвергаем": Израиль резко отреагировал на обвинения Украины в краже зерна
Об источнике: Financial Times
Financial Times — британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом формате и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и одобрение, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред