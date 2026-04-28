"Мы отвергаем": Израиль резко ответил на обвинения Украины по ворованному зерну

Алексей Тесля
28 апреля 2026, 20:35
В израильском Министерстве иностранных дел отвергли прозвучавшие ранее публичные обвинения президента Украины.
В Израиле ответили на заявления Украины

  • В Израиле отвергли прозвучавшие ранее обвинения президента Украины
  • Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сделал заявление

В Израиле прокомментировали обвинения Украины в покупке у РФ зерна, украденного на оккупированных территориях.

В израильском Министерстве иностранных дел отвергли прозвучавшие ранее публичные обвинения президента Украины Владимира Зеленского, сообщает N12 News.

С соответствующим заявлением выступил министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

"Мы отвергаем "твиттер-дипломатию". Еще раз повторяем нашим украинским друзьям: если у вас есть доказательства кражи, предоставьте их через общепринятые каналы", – заявил глава МИД Израиля.

Что предшествовало

Ранее в Израиль прибыло российское судно Panormitis, доставившее крупную партию зерна — более 6 тысяч тонн пшеницы и около 19 тысяч тонн ячменя. По сообщениям СМИ, речь может идти о продукции, вывезенной с оккупированных территорий Украины.

В ответ украинская сторона инициировала дипломатическую реакцию: посол Израиля был приглашён в МИД, где ему передали официальное возражение. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что партнёрские отношения между странами не должны страдать из-за возможных операций с зерном сомнительного происхождения.

Кроме того, по его словам, в порт Хайфы направилось ещё одно судно с аналогичным грузом. Украина призвала израильскую сторону учитывать происхождение таких поставок и не допускать их приёма.

Напомним, посла Израиля в Украине Михаэля Бродского вызвали в Министерство иностранных дел после того, как в порт Хайфы прибыли судна с краденным украинским зерном. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Как писал Главред, российская оккупационная армия атаковала ударными беспилотниками портовую инфраструктуру Одесской области. В результате атаки поврежден продуктовый склад на территории порта.

В Axios со ссылкой на неназванный источник в Украине пишут, что Израиль "фактически проигнорировал" требования Киева в отношении предыдущего судна, которое разгрузило украденную пшеницу в порту Хайфы.

О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Новая угроза для Киева и ряда других городов: "Флеш" предупредил об опасности

Новая угроза для Киева и ряда других городов: "Флеш" предупредил об опасности

21:23Война
"Мы отвергаем": Израиль резко ответил на обвинения Украины по ворованному зерну

"Мы отвергаем": Израиль резко ответил на обвинения Украины по ворованному зерну

20:35Мир
