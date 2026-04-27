Украденное Россией зерно: посла Израиля вызвали в МИД

Андрей Сибига прокомментировал новость о том, что Израиль принял уже второе судно с украинским зерном, украденным Россией.

Посла Израиля вызвали в МИД из-за скандала с зерном

Кратко:

Недавно в Хайфу прибыло судно с украденным Россией зерном

Министр иностранных дел Израиля ответил Сибиге

Посла Израиля в Украине Михаэля Бродского вызвали в Министерство иностранных дел после того, как в порт Хайфы прибыли судна с краденным украинским зерном. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети X.

Министр подчеркнул, что дружественные отношения Украины и Израиля могут принести пользу обеим странам. Торговля краденым украинским зерном, которую осуществляет РФ, не должна подрывать их.

По словам Сибиги, сложно понять отсутствие адекватной реакции Израиля на требование Украины отказаться принять судно с крадеными товарами в Хайфе.

"Теперь, когда в Хайфу прибыло еще одно такое судно, мы еще раз предостерегаем Израиль от принятия похищенного зерна и нанесения ущерба нашим отношениям. В этом контексте мы уже официально пригласили посла Израиля в МИД завтра утром для вручения нашей ноты протеста и просьбы принять соответствующие меры", - добавил он.

В свою очередь министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар ответил Сибиге, что дипломатические отношения, особенно между дружескими государствами, "не ведутся в соцсетях".

"Обвинения - это не доказательства. Доказательства, подтверждающие обвинения, до сих пор не предоставлены. Вы даже не направили запрос о правовой помощи, прежде чем обращаться в СМИ и социальных сетях", - добавил он.

Зерно с оккупированных территорий – главное

Накануне израильское издание Haaretz сообщило, что судно Panormitis, перевозившее зерно с оккупированных территорий Украины, ожидало разрешения на причал в Хайфе.

СМИ также сообщили, что в этом году в Израиле было разгружено четыре партии зерна с оккупированной территории Украины. Однако Министерство иностранных дел Израиля так и не прокомментировало эту новость.

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванный источник в Украине пишет, что Израиль "фактически проигнорировал" требования Киева в отношении предыдущего судна, которое разгрузило украденную пшеницу в порту Хайфы. Украина оставляет за собой право применить полный спектр дипломатических и международно-правовых мер в случае разгрузки в Израиле судна Panormitis.

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

