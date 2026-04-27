Украденное Россией зерно: посла Израиля вызвали в МИД

Виталий Кирсанов
27 апреля 2026, 23:36
Андрей Сибига прокомментировал новость о том, что Израиль принял уже второе судно с украинским зерном, украденным Россией.
Посла Израиля вызвали в МИД из-за скандала с зерном

  Недавно в Хайфу прибыло судно с украденным Россией зерном
  Министр иностранных дел Израиля ответил Сибиге

Посла Израиля в Украине Михаэля Бродского вызвали в Министерство иностранных дел после того, как в порт Хайфы прибыли судна с краденным украинским зерном. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети X.

Министр подчеркнул, что дружественные отношения Украины и Израиля могут принести пользу обеим странам. Торговля краденым украинским зерном, которую осуществляет РФ, не должна подрывать их.

По словам Сибиги, сложно понять отсутствие адекватной реакции Израиля на требование Украины отказаться принять судно с крадеными товарами в Хайфе.

"Теперь, когда в Хайфу прибыло еще одно такое судно, мы еще раз предостерегаем Израиль от принятия похищенного зерна и нанесения ущерба нашим отношениям. В этом контексте мы уже официально пригласили посла Израиля в МИД завтра утром для вручения нашей ноты протеста и просьбы принять соответствующие меры", - добавил он.

В свою очередь министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар ответил Сибиге, что дипломатические отношения, особенно между дружескими государствами, "не ведутся в соцсетях".

"Обвинения - это не доказательства. Доказательства, подтверждающие обвинения, до сих пор не предоставлены. Вы даже не направили запрос о правовой помощи, прежде чем обращаться в СМИ и социальных сетях", - добавил он.

Зерно с оккупированных территорий – главное

Накануне израильское издание Haaretz сообщило, что судно Panormitis, перевозившее зерно с оккупированных территорий Украины, ожидало разрешения на причал в Хайфе.

СМИ также сообщили, что в этом году в Израиле было разгружено четыре партии зерна с оккупированной территории Украины. Однако Министерство иностранных дел Израиля так и не прокомментировало эту новость.

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванный источник в Украине пишет, что Израиль "фактически проигнорировал" требования Киева в отношении предыдущего судна, которое разгрузило украденную пшеницу в порту Хайфы. Украина оставляет за собой право применить полный спектр дипломатических и международно-правовых мер в случае разгрузки в Израиле судна Panormitis.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Украинские Patriot на "голодном пайке": Игнат рассказал о ситуации с ракетами для ПВО

Украинские Patriot на "голодном пайке": Игнат рассказал о ситуации с ракетами для ПВО

"Ничего живого скоро не будет": военный предупредил о новой угрозе на фронте

"Ничего живого скоро не будет": военный предупредил о новой угрозе на фронте

22:52Фронт
Для трёх знаков зодиака откроется денежное окно: кто получит большую прибыль

Для трёх знаков зодиака откроется денежное окно: кто получит большую прибыль

Карта Deep State онлайн за 27 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

В СССР умели удивлять: какие советские блюда приводили иностранцев в замешательство

В СССР умели удивлять: какие советские блюда приводили иностранцев в замешательство

Китайский гороскоп на завтра, 28 апреля: Тиграм - фурор, Собакам - беспокойство

Китайский гороскоп на завтра, 28 апреля: Тиграм - фурор, Собакам - беспокойство

Самое сильное полнолуние весны 2026: что ждет каждый знак зодиака в начале мая

Самое сильное полнолуние весны 2026: что ждет каждый знак зодиака в начале мая

Последние новости

00:47

Украинские Patriot на "голодном пайке": Игнат рассказал о ситуации с ракетами для ПВО

27 апреля, понедельник
23:36

Украденное Россией зерно: посла Израиля вызвали в МИД

23:12

Экономия на топливе, которая "убьет" авто: от чего стоит отказаться водителямВидео

22:57

Дешево и эффективно: как легко избавиться от сорняков на дорожках

22:52

"Ничего живого скоро не будет": военный предупредил о новой угрозе на фронте

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
22:38

Рожденные в конкретные четыре месяца, считаются самыми верными в любви

22:20

Какие города станут целью новой массированной атаки: эксперт раскрыл планы РФ

21:55

"Украинская птичка летает туда, куда захочет": Мадяр намекнул на усиление ударов по РФ

21:52

Неприятный запах из стиралки исчезнет: зачем заливать в нее ополаскиватель для рта

Реклама
21:21

Мало кто знает: как сказать "воодушевлять" на украинском - точные варианты

21:02

Естественный щит от клещей: какое растение стоит посадить на своем участке

20:54

"Все разваливается": Том Харди отказывается играть в кино

20:53

Гривня укрепит позиции: украинцам сказали, стоит ли покупать доллары и евро

20:35

Погода на Ровенщине снова резко ухудшится: объявлено штормовое предупреждение

19:58

Украина потеряет часть территорий: Мерц назвал цену мира и вступления в ЕС

19:43

Подготовка единого закона об оружии для гражданских: в МВД раскрыли детали

19:42

Больше, чем просто фото: почему в Советском Союзе фотографировали похороны

19:29

Не только современные границы: на каких землях жили украинцы 500 лет назадВидео

19:10

Когда сажать фасоль в открытый грунт в 2026: точные даты для щедрого урожая

19:10

Обречены остаться руинами: Новак – о судьбе разрушенных Россией регионов и "городах-призраках"мнение

Реклама
19:03

Лимоны будут свежими неделями: простой трюк, о котором мало кто знает

19:02

Выпадет снег и ударят сильные заморозки: опасная погода идет на Тернопольщину

18:45

Почему 28 апреля нельзя подстригать волосы: какой церковный праздник

18:37

"Железная душа": почему опытные водители никогда не ругают свой автомобиль

18:15

Как правильно по-украински - "строгий" или "суворий": ответ удивит многих

18:14

Силы обороны поразили "жирные" объекты россиян: в Генштабе раскрыли детали ударов

18:12

"Мы этого не ожидали": Витвицкая заговорила о поле ожидаемого первенцаВидео

17:53

Оккупанты продвинулись сразу в двух областях Украины: что происходит на фронте

17:42

Готовили заказные убийства, теракты и диверсии: раскрыта сеть агентов РФФото

17:33

"Маленький мистер": Гросу заинтриговала выбором имени первенцаВидео

17:15

Поставки ракет для ПВО и крах экономики РФ: Зеленский провел Ставку

17:10

Цветы, которые не боятся жары и цветут даже без полива: ТОП-10 самых выносливых видов

17:10

Мало кто знает: как часто на самом деле нужно стирать полотенца - ответ удивит

16:57

Цена обвалилась на 41%: в Украине резко подешевела популярная ягода

16:24

Россия использует новые реактивные дроны для атак: какую угрозу они составляют

16:19

"Не увидел хитовости": Кондратюк "прошелся" по песне LELEKA для Евровидения

16:18

Вкусные пирожки без замеса теста за 15 минут - простой рецепт

16:18

Украина оказалась в "мешке" арктического холода: как долго продлится похолодание

16:13

Житомирскую область накроют дожди и сильные заморозки: когда ожидать

16:07

Доллар и евро стремительно летят вверх: появился свежий курс валют на 28 апреля

Реклама
16:03

Появился точный прогноз погоды на май: где будет много дождей и когда придет тепло

15:28

Зрители жестоко избили российского боксера прямо на ринге - видео массовой драки

15:15

Когда можно сеять огурцы в открытый грунт: названы оптимальные погодные условия и даты

14:51

Антициклон с Северного моря несет холод на Львовщину: когда ожидаются заморозки

14:45

Россияне "тонут" в мазуте: как выглядит Туапсе после ударов украинских БПЛА

14:37

С кем Украина будет смотреть Евровидение 2026: у Мирошниченко появилась звездная подмога

14:08

Морковь вырастет крупной и сладкой: каким простым удобрением ее следует подкормить

14:05

Парад к 9 мая в Москве могут отменить: Дикий раскрыл тайну Кремля

14:00

Как персональный рекрутер помогает найти вакансию оператора БПЛА новости компании

13:59

Слово "обалдеть" употребляют ошибочно - как правильно сказать на украинскомВидео

