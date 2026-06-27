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Иначе доставят в ТЦК: что должны носить с собой мужчины, если "Резерв+" не работает

Юрий Берендий
27 июня 2026, 19:38
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Бумажная выписка из "Резерв+" может уберечь от неприятностей при проверке документов. Адвокат объяснила, почему её стоит регулярно обновлять.
Иначе доставят в ТЦК: что должны носить с собой мужчины, если
Адвокат объяснила, что мужчины должны носить с собой, если "Резерв+" не работает / Коллаж: Главред, фото: Львовский областной ТЦК и СП

О чём сказала Екатерина Анищенко:

  • Юрист советует носить с собой бумажную копию выписки из "Резерв+"
  • Бумажное подтверждение следует обновлять еженедельно или ежедневно

Военнообязанным украинцам следует заранее подготовиться к ситуациям, когда мобильное приложение "Резерв+" не работает из-за технических сбоев или отсутствия связи. Отсутствие возможности предъявить актуальные военно-учетные данные во время проверки документов может иметь серьезные последствия, вплоть до доставки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом сообщила адвокат Екатерина Анищенко в комментарии ТСН.ua.

Одним из самых простых способов избежать проблем при проверке документов является заблаговременная подготовка бумажного подтверждения военно-учетных данных. Именно на этом, по словам юриста, не стоит экономить время.

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"Однозначно нужно иметь при себе бумажную копию выписки из приложения "Резерв+". Такую копию важно обновлять хотя бы раз в неделю. А в идеале копия должна быть сформирована в тот день, когда проводится проверка документов. Это объясняется тем, что, например, может появиться уведомление о розыске. Например, неделю назад такого уведомления не было, а сейчас оно появилось", — отметила Анищенко.

В то же время адвокат обратила внимание на то, что подтверждение военного учета может осуществляться не только через приложение. По ее словам, многое зависит от того, какие документы есть у мужчины и насколько актуальную информацию они содержат.

Она пояснила, что при проверке наряду с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, может использоваться бумажный военный билет, если информация в нём соответствует действительности. Также, по словам юриста, бумажная выписка из "Резерв+" во многих случаях является достаточным документом для подтверждения актуального статуса военнообязанного.

Иначе доставят в ТЦК: что должны носить с собой мужчины, если
"Резерв+" / Инфографика: Главред

Особое внимание Екатерина Анищенко обратила на случаи, когда информация у проверяющих не совпадает с данными, которые видит владелец аккаунта в приложении. Такие ситуации, по ее словам, уже встречались на практике.

"Последнему сообщили, что он якобы находится в розыске, но в "Резерв+" розыска не было. Мужчина, у которого проверяли документы, попросил показать ему информацию с планшета. Но уточнил, что требует, чтобы бодикамера была включена", — рассказала адвокат.

Юрист подчеркивает, что законодательство не предусматривает расхождений между информацией в государственных базах и приложении. Однако реальная практика, по ее словам, свидетельствует о том, что подобные ситуации все же возникают.

В случае, если во время проверки приложение "Резерв+" не открывается, а бумажной выписки при себе нет, правоохранители могут прибегнуть к дополнительным мерам.

"С теоретической точки зрения, согласно закону, информация у проверяющих и в приложении "Резерв+" военнообязанного отличаться не может, но практика свидетельствует об обратном. Если приложение "Резерв+" у военнообязанного не открывается и если нет бумажной копии, то полицейский имеет право доставить такого мужчину в ТЦК для выяснения обстоятельств. Такие случаи доставки в ТЦК не единичны", — подчеркнула Анищенко.

Вручение повесток в Украине
Вручение повесток в Украине / Инфографика: Главред

Могут ли передать функции ТЦК и СП полиции — комментарий начальника Генштаба ВСУ

Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов высказался против передачи части полномочий территориальных центров комплектования и социальной поддержки Национальной полиции. В интервью LIGA.net он подчеркнул, что украинское законодательство четко разграничивает полномочия, задачи и обязанности всех органов, вовлеченных в процесс мобилизации. Каждая структура выполняет свои функции, определенные законом.

Гнатов пояснил, что ТЦК и СП занимаются ведением воинского учета, оповещением военнообязанных и организацией призыва на военную службу. В свою очередь, Национальная полиция выполняет правоохранительные функции и действует исключительно в рамках своих законных полномочий.

"Как Национальная полиция, например, может вести воинский учет или организовывать оповещение граждан? Это просто абсурдно. Поэтому функции четко разграничены, и каждый орган должен выполнять свои задачи в соответствии с законодательством Украины", — подытожил он.

Мобилизация в Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, советник министра обороны Сергей Стерненко сообщил о начале изменений в подходах к мобилизации. Реформа в два этапа коснется прежде всего денежного обеспечения и дальнейших изменений в системе мобилизации. По его словам, первый этап должен начаться в июне и затронуть вопросы денежного обеспечения и контрактной модели службы.

Управляющий партнер юридической компании Никита Муренко прокомментировал, кого затронут новые правила мобилизации. Новые правила мобилизации предусматривают изменение порогов для бронирования работников и уточнение критериев критичности предприятий. В материале сообщается, что планируется увеличение порога средней зарплаты для бронирования с 2,5 до трех минимальных зарплат для большинства предприятий.

Заместитель министра обороны Мстислав Баник сообщил о подготовке обновленных подходов к комплектованию войск и работе ТЦК. Повышение требований к бронированию включает новые пороги средней зарплаты и пересмотр правил в отношении работников, находящихся на совместительстве. Отмечается, что для большинства компаний порог составит 25 941 грн, а для прифронтовых территорий — 21 618 грн.

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О персоне: Екатерина Анищенко

Екатерина Анищенко — адвокат, заместитель председателя военного комитета и военной юстиции Ассоциации юристов Украины. Работает в юридической компании "Riyako&partners".

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