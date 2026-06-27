Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Состоялся новый этап возвращения пленных — кого удалось освободить из России

Юрий Берендий
27 июня 2026, 15:00обновлено 27 июня, 16:37
google news Подпишитесь
на нас в Google
Лубинец раскрыл подробности возвращения в Украину семерых гражданских украинцев из российского плена.
Состоялся новый этап возвращения пленных — кого удалось освободить из России
Возвращение пленных 27 июня — кого удалось освободить из России / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Дмитрий Лубинец:

  • Украина вернула из плена семерых незаконно удерживаемых гражданских лиц
  • Освобождение стало результатом работы с российской стороной
  • Киев продолжает борьбу за возвращение всех гражданских лиц и военных

Украина вернула домой ещё семерых гражданских лиц, которых Россия незаконно удерживала в течение нескольких лет. Среди освобожденных — люди, которых оккупанты задержали в 2022 году во время захвата Мариуполя, Бучанского района, а также частей Харьковской, Запорожской и Луганской областей. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмена, освобожденные граждане должны пройти необходимые процедуры, а их права должны быть полностью восстановлены после пережитого плена.

видео дня

"Это результат моей непосредственной гуманитарной работы с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой. Отдельная благодарность Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки Украины и всем другим заинтересованным органам, работающим в рамках Координационного штаба", — сообщил Дмитрий Лубинец.

  • Украина вернула из российской неволи еще семь гражданских
    Украина вернула из российской неволи еще семь гражданских Фото: уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека
  • Украина вернула из российской неволи еще семь гражданских
    Украина вернула из российской неволи еще семь гражданских Фото: уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека
  • Украина вернула из российской неволи еще семь гражданских
    Украина вернула из российской неволи еще семь гражданских Фото: уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека
  • Украина вернула из российской неволи еще семь гражданских
    Украина вернула из российской неволи еще семь гражданских Фото: уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека
  • Украина вернула из российской неволи еще семь гражданских
    Украина вернула из российской неволи еще семь гражданских Фото: уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека
  • Украина вернула из российской неволи еще семь гражданских
    Украина вернула из российской неволи еще семь гражданских Фото: уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека

Среди вернувшихся — украинцы в возрасте от 35 до 66 лет. Россияне задерживали их при различных обстоятельствах: одного мужчину похитили из собственного дома из-за того, что его сыновья служат в Вооруженных силах Украины, другого схватили по дороге на работу в день начала полномасштабного вторжения.

Отдельной историей стало возвращение добровольца, который в 2022 году присоединился к подразделению "Ангелы Тайры" в Мариуполе. Тогда же вместе с ним была задержана парамедик Тайра, которую Украина смогла вернуть ранее.

Лубинец подчеркнул, что работа по возвращению людей из российского плена продолжается, а Украина продолжает добиваться освобождения как гражданских лиц, так и военных.

"Украина не прекратит борьбу за возвращение каждого и каждой. Гражданских и военных. Тех, кого незаконно задержали в 2014 году, и тех, кого Россия лишила свободы после начала полномасштабного вторжения", — отметил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Смотрите видео возвращения из российского плена:

Состоялся новый этап возвращения пленных — кого удалось освободить из России
/ Скриншот

По словам омбудсмена, каждое освобождение имеет значение не только как результат переговоров, но и как возможность для людей вновь вернуться к нормальной жизни после лет изоляции.

"Каждое такое возвращение — это еще одна победа человечности над бесправием. И как омбудсмен Украины я буду продолжать делать все возможное, чтобы украинцы возвращались домой", — сказал Дмитрий Лубинец.

Обмен пленными — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 26 июня Украина и Россия провели очередной обмен пленными, в результате которого домой вернулись 160 украинских защитников. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Известно, что они находились в российском плену с 2022 года. Среди освобожденных — военнослужащие ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Они попали в плен в разных регионах, в частности в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях, а также в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Среди них есть и защитники Мариуполя и "Азовстали".

Также сообщалось, что 5 июня в рамках другого обмена домой вернули 185 украинских военных и одного гражданского. Тогда удалось освободить рядовых, сержантов и офицеров, служивших в ВСУ, Национальной гвардии и Госпогранслужбе.

Отдельно отмечалось, что Украина готовится к следующим этапам обмена пленными в рамках договоренности формата "1000 на 1000".

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Лубинец

Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года в Волновахе, Донецкая область) — украинский юрист и политик.

В 2010–2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинеца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине обмен пленными
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ударит до +37: где выпадут дожди и когда ждать ослабления жары в Украине

Ударит до +37: где выпадут дожди и когда ждать ослабления жары в Украине

16:02Синоптик
Что может ускорить окончание войны: в Минобороны назвали единственный реальный сценарий

Что может ускорить окончание войны: в Минобороны назвали единственный реальный сценарий

15:57Война
Украина впервые в истории конфисковала миллионы в криптовалюте: у кого изъяли активы

Украина впервые в истории конфисковала миллионы в криптовалюте: у кого изъяли активы

15:41Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Чего нельзя делать в День рождения: основные запреты и приметы этого праздника

Чего нельзя делать в День рождения: основные запреты и приметы этого праздника

Самый простой способ стерилизации банок: как подготовить тару без пара и кипятка

Самый простой способ стерилизации банок: как подготовить тару без пара и кипятка

Гороскоп на завтра, 28 июня: Козерогам — волнения, Водолеям — счастье

Гороскоп на завтра, 28 июня: Козерогам — волнения, Водолеям — счастье

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке купающихся обезьян за 15 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке купающихся обезьян за 15 с

Китайский гороскоп на завтра, 28 июня: Обезьянам - идеи, Свиньям - благодарность

Китайский гороскоп на завтра, 28 июня: Обезьянам - идеи, Свиньям - благодарность

Последние новости

17:06

Визит представителей Трампа в Украину: раскрыт вероятный сценарий

16:58

Почему немцы не покупают кондиционеры: причина оказалась неожиданнойВидео

16:57

Может ли змея атаковать человека в воде: как распознать опасного пресмыкающегося

16:51

Вместо постоянной откачки: какие деревья естественным образом осушают выгребную яму

16:17

Гардероб в отпуск на 7 дней: стильные образы, которые не боятся чемоданаВидео

Путину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — РейтеровичПутину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — Рейтерович
16:02

Ударит до +37: где выпадут дожди и когда ждать ослабления жары в Украине

15:57

Что может ускорить окончание войны: в Минобороны назвали единственный реальный сценарий

15:43

Супруги купили дом в селе не осмотрев его: что они поняли спустя годы

15:41

Украина впервые в истории конфисковала миллионы в криптовалюте: у кого изъяли активы

Реклама
15:23

Лунный календарь на июнь 2026: какие даты принесут успех и достаток

15:22

"Я взлетела, ты прощай": Лорак заговорила о разбитом сердце и сбежала с дочерью

15:09

Что означает украинское слово "баблятися": настоящее значение знают единицы

15:00

Состоялся новый этап возвращения пленных — кого удалось освободить из РоссииФото

14:51

Россияне начали запускать новый опасный дрон: что о нем известно

14:44

Основатель Москвы до сих пор похоронен в Украине — историк рассказал, где именноВидео

14:37

Пострадали младенцы: россияне нанесли прицельные удары по СумамФото

14:35

Роскошные сыновья Бритни Cпирс вышли на подиумВидео

14:33

Привыкли справляться со всем сами: знаки зодиака, которые никогда не просят о помощи

14:23

Сбросила 15 кг: Цибульская в "голом" платье ошеломила похудениемВидео

14:05

В Полтавской области разбился украинский МиГ-29 — что известно о судьбе экипажа

Реклама
13:50

Как спасти кабачки от слизней: копеечный метод, который избавит от вредителейВидео

13:42

В Крыму паника из-за ударов ВСУ: кто из россиян бежит с полуострова в первую очередь

13:36

Может ли Путин заменить Лукашенко: Тихановская озвучила неожиданный сценарий

13:26

"Ничего не прошу": Елена Мозговая рассказала о своем несчастье

12:49

Этикет в такси: как вести себя с водителем, чтобы поездка не стала стрессом

12:46

Как предотвратить пожелтение лука: простые, но эффективные методы подкормкиВидео

12:44

Видео с моментами ударов по РФ: ракеты "Фламинго" поразили "жирную" цель

12:39

Угроза "котла" и новая цель ВСУ: что означает появление украинского флага на КинбурнеВидео

12:12

Школьник нашел "камень Иисуса": цена древнего артефакта поражает

12:07

Китайский гороскоп на завтра, 28 июня: Обезьянам - идеи, Свиньям - благодарность

11:46

Какой рис лучше покупать - белый или коричневый: разница огромнаВидео

11:18

Этикет на пляже: что можно и нельзя делать, чтобы не раздражать окружающих

11:01

Победительница Евровидения-2026 была в "черном списке" для LELEKA - что произошлоВидео

11:00

Что будет с долларом и евро в ближайшее время: эксперт дал прогноз

10:53

Стоимость популярных молочных продуктов пойдет вверх: какими будут цены в июле

10:43

Белая полоса уже на пороге: кого ждет самый яркий период года

10:04

У РФ есть все для нового массированного удара: названы вероятные сроки обстрела

10:01

"Выставляет злодеем": Питт в отчаянии сделал заявление про отношения с Джоли

09:34

Самые злопамятные: знаки зодиака, которые никогда не забывают обиды

09:08

Как отпугнуть пчел и ос без химии: простые лайфхаки для летнего пикника

Реклама
09:03

После ударов по логистике: администрация Сальдо нервничает и может сбежать

08:10

"Фламинго" посетили Волгоград: под удар попал крупный завод, деталиВидео

05:48

Гороскоп на завтра, 28 июня: Козерогам — волнения, Водолеям — счастье

04:35

Гороскоп на июль 2026: кому придут забытые деньги и почему закроются долги

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке купающихся обезьян за 15 с

03:28

Даже хороший маринад не спасет: названо худшее мясо для шашлыка

03:03

Чего нельзя делать в День рождения: основные запреты и приметы этого праздника

02:00

Деньги сами будут идти в руки трех знаков зодиака: кому пророчат богатство

26 июня, пятница
23:25

"Закончится в 2026 году": украинцы массово делятся пророческими снами о войне

22:54

Самый простой способ стерилизации банок: как подготовить тару без пара и кипятка

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять