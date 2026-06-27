Состоялся новый этап возвращения пленных — кого удалось освободить из России

Лубинец раскрыл подробности возвращения в Украину семерых гражданских украинцев из российского плена.

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Возвращение пленных 27 июня — кого удалось освободить из России / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Дмитрий Лубинец:

Украина вернула из плена семерых незаконно удерживаемых гражданских лиц

Освобождение стало результатом работы с российской стороной

Киев продолжает борьбу за возвращение всех гражданских лиц и военных

Украина вернула домой ещё семерых гражданских лиц, которых Россия незаконно удерживала в течение нескольких лет. Среди освобожденных — люди, которых оккупанты задержали в 2022 году во время захвата Мариуполя, Бучанского района, а также частей Харьковской, Запорожской и Луганской областей. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмена, освобожденные граждане должны пройти необходимые процедуры, а их права должны быть полностью восстановлены после пережитого плена.

видео дня

"Это результат моей непосредственной гуманитарной работы с российским уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой. Отдельная благодарность Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки Украины и всем другим заинтересованным органам, работающим в рамках Координационного штаба", — сообщил Дмитрий Лубинец.

Среди вернувшихся — украинцы в возрасте от 35 до 66 лет. Россияне задерживали их при различных обстоятельствах: одного мужчину похитили из собственного дома из-за того, что его сыновья служат в Вооруженных силах Украины, другого схватили по дороге на работу в день начала полномасштабного вторжения.

Отдельной историей стало возвращение добровольца, который в 2022 году присоединился к подразделению "Ангелы Тайры" в Мариуполе. Тогда же вместе с ним была задержана парамедик Тайра, которую Украина смогла вернуть ранее.

Лубинец подчеркнул, что работа по возвращению людей из российского плена продолжается, а Украина продолжает добиваться освобождения как гражданских лиц, так и военных.

"Украина не прекратит борьбу за возвращение каждого и каждой. Гражданских и военных. Тех, кого незаконно задержали в 2014 году, и тех, кого Россия лишила свободы после начала полномасштабного вторжения", — отметил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Смотрите видео возвращения из российского плена:

/ Скриншот

По словам омбудсмена, каждое освобождение имеет значение не только как результат переговоров, но и как возможность для людей вновь вернуться к нормальной жизни после лет изоляции.

"Каждое такое возвращение — это еще одна победа человечности над бесправием. И как омбудсмен Украины я буду продолжать делать все возможное, чтобы украинцы возвращались домой", — сказал Дмитрий Лубинец.

Обмен пленными — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 26 июня Украина и Россия провели очередной обмен пленными, в результате которого домой вернулись 160 украинских защитников. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Известно, что они находились в российском плену с 2022 года. Среди освобожденных — военнослужащие ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Они попали в плен в разных регионах, в частности в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях, а также в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Среди них есть и защитники Мариуполя и "Азовстали".

Также сообщалось, что 5 июня в рамках другого обмена домой вернули 185 украинских военных и одного гражданского. Тогда удалось освободить рядовых, сержантов и офицеров, служивших в ВСУ, Национальной гвардии и Госпогранслужбе.

Отдельно отмечалось, что Украина готовится к следующим этапам обмена пленными в рамках договоренности формата "1000 на 1000".

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О персоне: Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года в Волновахе, Донецкая область) — украинский юрист и политик. В 2010–2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинеца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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