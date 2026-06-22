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Сразу 10 толчков за день: один из регионов Украины всколыхнула серия землетрясений

Юрий Берендий
22 июня 2026, 17:11
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В течение нескольких часов была зафиксирована серия землетрясений, самое сильное из которых достигло магнитуды 4,5.
Сразу 10 толчков за день: один из регионов Украины всколыхнула серия землетрясений
Один из регионов Украины потрясла серия землетрясений — что известно / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

  • Вблизи Крыма зафиксировали серию подземных толчков в Черном море
  • Самое мощное зафиксированное за день землетрясение достигло магнитуды 4,5
  • Очаги сейсмической активности находились на глубине от 10 до 25 км

В течение 22 июня в районе временно оккупированного Россией Крыма и вблизи его побережья было зафиксировано сразу шесть землетрясений различной интенсивности. Самое сильное из них достигло магнитуды 4,5, а все толчки произошли в акватории Черного моря или недалеко от крымского побережья. Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Первый сейсмический толчок произошел в 05:09:46 по киевскому времени. Его магнитуда составила 3,7, а очаг находился на глубине 24 километров в Черном море примерно в 8 километрах от побережья Крыма. По классификации специалистов, это было ощутимое землетрясение.

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Менее чем через 20 минут, в 05:27:24, в том же районе зафиксировали еще один подземный толчок магнитудой 3,3. Его эпицентр находился в 13 километрах от побережья на глубине 16 километров. Это землетрясение также отнесли к категории ощутимых.

Следующая сейсмическая активность была зарегистрирована в 06:14:07. Магнитуда составила 3,8, а очаг колебаний находился на глубине 25 километров примерно в 7 километрах от крымского побережья. По оценке специалистов, этот толчок также относится к ощутимым.

Очередное землетрясение произошло в 07:11:05. Его магнитуда достигла 3,6, а эпицентр располагался в акватории Черного моря в 13 километрах от берега на глубине 19 километров. По своей силе оно также классифицируется как ощутимое.

Наиболее интенсивная серия началась уже утром. В 08:48:19 вблизи побережья Крыма было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2. Эпицентр находился на глубине 10 километров, а по классификации Главного центра специального контроля этот толчок относится к сильно ощутимым.

Последнее и самое мощное за день землетрясение произошло в 14:07:29. Его магнитуда достигла 4,5, а эпицентр находился вблизи побережья Крыма на глубине 10 километров. Специалисты также отнесли его к категории сильно ощущаемых.

Таким образом, за неполные десять часов в районе Крыма было зарегистрировано шесть сейсмических событий магнитудой от 3,3 до 4,5, большинство из которых произошло в акватории Черного моря на расстоянии от 7 до 13 километров от побережья.

В то же время российские оккупационные чиновники сообщили о десятом за день землетрясении в Чёрном море у берегов Севастополя. Об этом заявила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марина Бондарь в комментарии российским пропагандистским СМИ.

"Зафиксировано уже десятое землетрясение за сегодня. Три из них были ощутимы", — сказала Бондарь.

Можно ли предсказать землетрясения — комментарий эксперта

Доктор физико-математических наук и ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С. И. Суботина НАН Украины Дмитрий Гринь пояснил, что геологическое строение Украины не создает условий для значительных перемещений крупных литосферных плит. Из-за этого накопленная энергия постепенно перераспределяется: в зонах разломов возникает трение, происходят землетрясения, после чего сейсмическая активность на некоторое время снижается.

В то же время ученый подчеркнул, что процессы, происходящие на больших глубинах, невозможно точно определить или смоделировать. По его словам, они имеют природное происхождение, не связаны с деятельностью человека и не поддаются контролю.

"Глубина большинства украинских землетрясений составляет примерно 5–7, иногда до 10 км. Это слишком большие глубины и слишком большая масса пород, чтобы человечество могло сгенерировать достаточную энергию для создания землетрясения. То есть на данном этапе это за пределами возможностей человека", — подытожил он.

Землетрясения в Украине — последние новости по теме

Напомним, ранее Главный центр специального контроля сообщил о сейсмической активности в западных регионах. Тогда в ведомстве указали, что зафиксированное землетрясение в Чортковском районе было ощутимо в местных общинах и произошло на небольшой глубине, что повлияло на интенсивность колебаний. Магнитуда составила около 2,9 балла.

Отметим, что доктор физико-математических наук Дмитрий Гринь в ходе интервью обнародовал оценки сейсмических рисков для отдельных регионов страны. Согласно этим официальным данным, текущая потенциальная сейсмическая интенсивность до 7 баллов отражает необходимость учитывать повышенные расчетные нагрузки при проектировании зданий и сооружений.

Как ранее сообщал Главред, Главный центр специального контроля объявил о сейсмическом событии в Полтавской области. Там отметили, что зафиксированное землетрясение на глубине 4 километра было классифицировано как едва ощутимое и произошло в пределах местной общины.

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Об источнике: Главный центр специального контроля

Главный центр специального контроля (ГЦСК) Государственного космического агентства Украины — центр контроля за сейсмологической ситуацией на Земле, пишет Википедия.

ГЦСК предназначен для осуществления контроля с помощью национальных технических средств:

  • за соблюдением международных договоров и соглашений об ограничении и запрете испытаний ядерного оружия на иностранных испытательных полигонах и проведением ядерных взрывов в мирных целях;
  • за сейсмической обстановкой и другими геофизическими явлениями на территории Украины и всего земного шара;
  • за радиационной обстановкой в пунктах дислокации подразделений спецконтроля.

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