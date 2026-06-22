Возле Крыма произошло сразу несколько сильных землетрясений - что известно

В центре контроля отметили, что по классификации такие землетрясения относятся к категории ощутимых.

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У берегов Крыма произошло 4 землетрясения / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Что известно:

У побережья аннексированного Крыма произошло землетрясение

Эпицентры подземных толчков зафиксированы в Черном море

Магнитуда землетрясений составляла от 3,3 до 3,8

В понедельник, 22 июня, в районе аннексированного Крыма зафиксировали четыре землетрясения, эпицентры которых находились в акватории Черного моря. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

По данным специалистов, землетрясения произошли примерно в 13 километрах от побережья полуострова на глубине около 16 километров. Магнитуда колебаний составляла от 3,3 до 3,8.

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Подземные толчки зафиксировали в 5:09, 5:27, 6:14 и 7:11.

"Эпицентр землетрясения находится в Чёрном море (в 13 км от побережья Крыма) на глубине 16 км. По классификации землетрясений относится к ощутимым", — говорится в сообщении.

Землетрясения в Крыму / Фото: скриншот

Землетрясения в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что 17 мая в Полтавском районе Главный центр специального контроля зафиксировал землетрясение. В Диканской территориальной общине зафиксировали сейсмическую активность с магнитудой 2,6 по шкале Рихтера на глубине 4 километра.

В начале февраля в Украине произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла. Подземные толчки ощущались сразу в нескольких регионах.

Ранее, в декабре 2025 года, в Тернопольской области было зафиксировано небольшое землетрясение магнитудой 2,9 балла. Толчки ощущались в Чортковском районе, в частности в Мельнице-Подольской общине, где сейсмическая активность обычно наблюдается редко.

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Об источнике: Главный центр специального контроля Главный центр специального контроля (ГЦСК) Государственного космического аентства Украины - центр контроля за сейсмологической ситуацией на Земле, пишет Википедия. ГЦСК предназначен для осуществления контроля национальными техническими средствами: за соблюдением международных договоров и соглашений по ограничению и запрету испытаний ядерного оружия на иностранных испытательных полигонах и проведением ядерных взрывов в мирных целях;

за сейсмической обстановкой и другими геофизическими явлениями на территории Украины и всего Земного шара;

за радиационной обстановкой в пунктах дислокации подразделений спецконтроля.

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