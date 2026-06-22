Возле Крыма произошло сразу несколько сильных землетрясений - что известно

Что известно:
- У побережья аннексированного Крыма произошло землетрясение
- Эпицентры подземных толчков зафиксированы в Черном море
- Магнитуда землетрясений составляла от 3,3 до 3,8
В понедельник, 22 июня, в районе аннексированного Крыма зафиксировали четыре землетрясения, эпицентры которых находились в акватории Черного моря. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
По данным специалистов, землетрясения произошли примерно в 13 километрах от побережья полуострова на глубине около 16 километров. Магнитуда колебаний составляла от 3,3 до 3,8.
Подземные толчки зафиксировали в 5:09, 5:27, 6:14 и 7:11.
"Эпицентр землетрясения находится в Чёрном море (в 13 км от побережья Крыма) на глубине 16 км. По классификации землетрясений относится к ощутимым", — говорится в сообщении.
Землетрясения в Украине — последние новости
Напомним, Главред писал, что 17 мая в Полтавском районе Главный центр специального контроля зафиксировал землетрясение. В Диканской территориальной общине зафиксировали сейсмическую активность с магнитудой 2,6 по шкале Рихтера на глубине 4 километра.
В начале февраля в Украине произошло землетрясение магнитудой 4,8 балла. Подземные толчки ощущались сразу в нескольких регионах.
Ранее, в декабре 2025 года, в Тернопольской области было зафиксировано небольшое землетрясение магнитудой 2,9 балла. Толчки ощущались в Чортковском районе, в частности в Мельнице-Подольской общине, где сейсмическая активность обычно наблюдается редко.
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Об источнике: Главный центр специального контроля
Главный центр специального контроля (ГЦСК) Государственного космического аентства Украины - центр контроля за сейсмологической ситуацией на Земле, пишет Википедия.
ГЦСК предназначен для осуществления контроля национальными техническими средствами:
- за соблюдением международных договоров и соглашений по ограничению и запрету испытаний ядерного оружия на иностранных испытательных полигонах и проведением ядерных взрывов в мирных целях;
- за сейсмической обстановкой и другими геофизическими явлениями на территории Украины и всего Земного шара;
- за радиационной обстановкой в пунктах дислокации подразделений спецконтроля.
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