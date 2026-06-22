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Лукашенко дали неделю: майор в отставке оценил, ударит ли Украина по Беларуси

Инна Ковенько
22 июня 2026, 08:58
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Майор в отставке Алексей Гетьман объяснил, какие шаги может предпринять Украина, если Минск проигнорирует предупреждение.
Может ли Украина нанести удар по объектам в Беларуси
Может ли Украина нанести удар по объектам в Беларуси / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • Украина имеет право уничтожать военные цели, с которых осуществляются атаки
  • В случае ударов с территории Беларуси Украина может наносить ответные удары по местам запуска
  • По истечении срока возможны точечные удары по ретрансляторам и другой инфраструктуре

Президент Украины Владимир Зеленский 19 июня выдвинул Беларуси ультиматум — в течение недели прекратить работу ретрансляторов у украинской границы, которые используются для наведения российских беспилотников на украинскую территорию.

Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман в комментарии для 24 Канала объяснил, какие шаги может предпринять Украина, если Минск проигнорирует предупреждение.

видео дня

Он напомнил, что риторика Александра Лукашенко в отношении Украины постоянно меняется, но нынешняя ситуация вызвала у него особое беспокойство.

"На территории Беларуси находятся два нефтеперерабатывающих завода, которые поставляют топливо россиянам. Поэтому Лукашенко был, мягко говоря, обеспокоен, когда услышал заявление Зеленского", — отметил Гетьман.

Он подчеркнул, что в соответствии с международными правилами и традициями ведения войны Украина имеет право уничтожать те военные цели, с которых осуществляются атаки или которые помогают их проводить. Это касается даже территории третьей страны, которая формально не признана агрессором.

"Если с территории этой страны будет нанесен ракетный удар по Украине, мы имеем право наносить удары по местам запуска ракет и местам их хранения", — пояснил он.

По словам ветерана, если радиолокационные станции в Беларуси будут помогать наводить российские дроны, Киев имеет право уничтожать не только сами аппараты, но и оборудование, которым они управляются.

"Посмотрим, что будет, когда истечет срок ультиматума. Мне почему-то кажется, что вряд ли Украина пойдет на попятную. Уверен, что по этим ретрансляторам будут нанесены точечные удары. Их невозможно спрятать или замаскировать", — подчеркнул Гетман.

Он добавил, что заявление Зеленского было не дипломатическим сигналом, а прямым предупреждением Беларуси. Киев больше не намерен ждать, когда снова дроны, управляемые с территории Беларуси, полетят на северные регионы Украины, подчеркнул Гетман.

армия Беларуси инфографика
Армия Беларуси / Инфографика: Главред

Угроза со стороны Беларуси — последние новости

Как ранее писал Главред, Владимир Зеленский заявил, что на территории Беларуси работают ретрансляторы, которые корректируют российские атаки дронов на украинскую территорию. Президент призвал Лукашенко демонтировать их, иначе пообещал, что Украина самостоятельно решит эту проблему.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в своем недавнем выступлении подчеркнул отсутствие намерения отправлять белорусскую армию на войну против Украины. Пресс-служба белорусского диктатора сообщила, что официальная позиция заключается в стремлении к миру и непричастности к боевым действиям.

Ранее советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любое непосредственное вовлечение Минска в войну повлечет за собой серьезные последствия для Беларуси. Он акцентировал внимание именно на том, что резкое обострение военной активности с территории Беларуси приведет к целенаправленным ударам по ключевым объектам на ее территории.

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О персоне: Алексей Гетьман

Алексей Гетьман (родился 19 апреля 1962 года в Киеве) — украинский военный эксперт и аналитик, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Ветеран российско-украинской войны. После начала полномасштабного вторжения России в Украину активно комментирует события войны на радио, телевидении и интернет-ресурсах. В 2012 и 2014 годах участвовал в выборах в Верховную Раду, но народным депутатом не стал.

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