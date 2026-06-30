"Где мой папа?": скандал из-за мобилизации отца 5-летней девочки получил продолжение

Принудительная мобилизация отца-одиночки вызвала возмущение в сети. Почему ТЦК отказал в отсрочке и как на инцидент с 5-летним ребенком отреагировал омбудсмен.

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ТЦК мобилизовали отца-одиночку 5-летней девочки - подробности скандала / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, "СВОИ"

О чем идет речь в материале:

В Днепропетровской области принудительно мобилизовали отца-одиночку

Пятилетняя девочка после задержания отца осталась одна

ТЦК заявляет о несоответствиях в документах

В Днепропетровской области разгорелся громкий скандал из-за принудительной мобилизации мужчины, который самостоятельно воспитывал пятилетнюю дочь. Пока руководительница детского сада, временно приютившая ребёнка, обвиняет ТЦК в жестоком задержании отца на улице, в военкомате заявляют о юридических несоответствиях в документах на отсрочку и статусе нарушителя учёта.

Директор детского сада рассказала, как ребенок остался без отца

Одной из первых об инциденте подробно рассказала руководительница дошкольного учреждения Наталья Евтушенко. По её словам, мужчина самостоятельно воспитывал дочь после развода, а в день мобилизации как раз направлялся в детский сад, чтобы забрать ребёнка. После того как стало известно, что отец не сможет приехать, именно руководительница учреждения взяла на себя ответственность за девочку.

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"Вчера, после всего, что произошло, я временно забрала ребёнка к себе, написала соответствующее заявление о том, что беру на себя ответственность. Его мобилизовали прямо на улице, бросили на асфальт. Мне в детский сад привезли только футболку этого мужчины, разорванную на куски. Когда отца девочки заталкивали в микроавтобус, он кричал, что у него ребенок в детском саду, выкрикивал ее имя и фамилию, просил разрешить показать решение суда, которое лежало в автомобиле", - рассказала Наталья Евтушенко в комментарии ТСН.

Она отметила, что после получения информации о случившемся сразу же отправилась в территориальный центр комплектования вместе с ребенком. По ее словам, пятилетняя девочка не понимала, что произошло, постоянно спрашивала о отце и очень тяжело переживала его отсутствие. Директор пыталась получить хоть какую-то информацию от представителей ТЦК, чтобы объяснить ребенку ситуацию, однако, как утверждает она, ответа так и не получила.

"Когда я приехала в ТЦК, ребенок спросил: „Где мой папа?". Я объяснила, что ему нужно подписать документы. Она начала плакать и кричать. Я звонила в ТЦК, чтобы узнать хотя бы, что сказать ребенку, но мне ничего не ответили и даже не сообщили, находится ли ее отец там", - отметила она.

На следующий день женщина выполнила все необходимые формальности с социальными службами. Она сообщила, что обеспечила ребёнка всем необходимым, а также подтвердила свою готовность временно заботиться о ней, пока не будет решён вопрос с отцом. Впоследствии ситуация изменилась после появления родственника девочки.

"30 июня приехал дедушка ребёнка - отец Кирилла. Он поблагодарил меня за то, что я забрала девочку. Сейчас она находится с ним, но попросила, чтобы я приезжала к ней в гости. Я сделаю все возможное, чтобы ей вернули отца", - подчеркнула Наталья Евтушенко.

Что известно о семье и попытках получить отсрочку

По словам директора детского сада, семейная история девочки была непростой еще задолго до нынешних событий. Она подчеркнула, что в течение последних лет ребенка фактически воспитывал только отец, тогда как мать не принимала участия в ее жизни. Хотя женщина юридически не лишена родительских прав, суд определил место жительства дочери именно вместе с отцом.

"Ребёнок три года растёт без мамы и не знает, кто этот человек. Известно, что женщина оставила ещё одного ребёнка от другого брака и уехала за границу. Я знаю, что воспитанием занимался исключительно папа. Есть решение суда о проживании ребенка с ним, но мать не лишена родительских прав", - пояснила Евтушенко.

Она также сообщила, что, по имеющейся у неё информации, мужчина дважды обращался с заявлениями об оформлении отсрочки от мобилизации, однако получал отказ. Кроме того, именно в день задержания он планировал обратиться в суд с иском о лишении бывшей жены родительских прав, что, по её мнению, могло бы изменить юридическую ситуацию.

"Сегодня он должен был обратиться в суд по поводу лишения матери девочки родительских прав. Я очень прошу вернуть ребенку отца. Ее уже бросила мама, а теперь забрали еще и папу. Для этого маленького ребенка это может стать тяжелой психологической травмой", - заявила руководительница детского сада.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец инициировал проверку обстоятельств

На резонансную историю оперативно отреагировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он подтвердил, что его представительство уже проверяет все обстоятельства дела, поскольку речь идет о ребенке, который фактически остался без единственного законного опекуна.

"В тот момент, когда мужчину мобилизовали, его пятилетняя дочь находилась в детском саду и фактически осталась без единственного взрослого рядом. По словам директора учреждения, именно отец после развода полностью отвечал за ребенка, решал все вопросы, касающиеся ее жизни и развития", - отметил Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен обратил внимание, что, по имеющейся информации, мужчина дважды пытался оформить отсрочку, однако сделать этого не смог. Именно поэтому, подчеркнул он, общество должно получить ответы на вопросы о полноте проверки всех документов и учете конкретных жизненных обстоятельств семьи. Он поручил своему представителю в Днепропетровской области Алексею Урлаткину безотлагательно установить законность мобилизации, а также проверить, какие меры принимали государственные органы для защиты прав малолетнего ребенка.

"Сейчас общество задает вопросы не для того, чтобы выдвигать обвинения, а для того, чтобы понять: было ли учтено все и были ли рассмотрены все обстоятельства. Мы должны проверить законность мобилизации и обстоятельства, при которых ребенок остался без родительской опеки", - подчеркнул Лубинец.

Он также отдельно подчеркнул, что даже в условиях войны государственные решения должны учитывать человеческий фактор и права детей, которые могут пострадать от административных процедур.

"Мобилизация необходима для страны, которая защищается. Но сила государства измеряется не только способностью действовать быстро, но и способностью видеть человека в каждом решении. Именно поэтому каждый такой случай нужно честно разбирать - не ради конфликта, а ради справедливости", - подытожил Дмитрий Лубинец.

В ТЦК объяснили, почему мужчине отказали в отсрочке

После широкого резонанса официальное заявление обнародовал Днепропетровский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки. В ведомстве сообщили, что мужчина находился в розыске как нарушитель правил воинского учета и ранее не явился по полученной повестке.

"8 июня гражданину, у которого не было официально оформленной отсрочки, была направлена повестка с требованием явиться 18 июня в Покровско-Терновский районный ТЦК и СП. В назначенный день он не явился", - сообщили в ТЦК.

В центре комплектования отметили, что только после пропущенной даты явки мужчина подал через Центр предоставления административных услуг заявление об оформлении отсрочки. К пакету документов было приложено решение Саксаганского районного суда Кривого Рога от 3 июля 2025 года, которое определяло место проживания ребенка вместе с отцом после расторжения брака.

Вместе с тем в ТЦК заявили, что при проверке официальной копии судебного решения через ЦНАП были выявлены несоответствия. По информации ведомства, в документе, поступившем на проверку, не содержалось положения об установлении факта пребывания ребенка на иждивении отца, а потому комиссия не увидела достаточных правовых оснований для предоставления отсрочки. В ТЦК также обратили внимание на то, что решение суда датировано июлем 2025 года, но было подано только в июне 2026-го.

"После проверки решения суда через ЦНАП абзац об установлении факта содержания несовершеннолетнего ребенка на иждивении отсутствовал. Именно поэтому, учитывая эти несоответствия, комиссия ТЦК и СП приняла решение об отказе в предоставлении отсрочки", - заявили в территориальном центре комплектования.

В ведомстве также подчеркнули, что сам факт расторжения брака и определения места проживания ребенка вместе с отцом автоматически не подтверждает его самостоятельное воспитание без участия матери. В ТЦК считают, что юридически мать также имеет права и обязанности по воспитанию дочери, если не лишена родительских прав.

"Факт расторжения брака не означает, что военнообязанный самостоятельно воспитывает ребенка. Мать также может и должна участвовать в воспитании общего ребенка. 29 июня гражданин был доставлен в ТЦК как нарушитель правил воинского учета, после прохождения военно-врачебной комиссии его признали годным к военной службе, мобилизовали и направили в воинскую часть", - сообщили в Днепропетровском областном ТЦК и СП.

Вручение повесток в Украине / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, советник министра обороны Сергей Стерненко объявил о начале масштабной реформы ВСУ в июне. Изменения в мобилизации были обозначены как часть второго этапа реформы. Первый этап касался изменений в денежном обеспечении и контрактной модели, а второй этап будет посвящен переформатированию системы мобилизации.

Управляющий партнер юридической компании Никита Муренко объяснил, какие практические нововведения коснутся мобилизации в июне. Повышение зарплат до трех минимальных зарплат и изменения в включении работников в списки на бронирование были названы ключевыми.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выразил обеспокоенность системными нарушениями прав граждан во время мобилизационных мероприятий. В Минобороны было направлено обращение с предложением создать рабочую группу. Лубинец отметил, что рабочей группы до сих пор нет и что поступают сообщения о задержаниях граждан, применении силы и изъятии личных вещей.

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О персоне: Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года в Волновахе, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010–2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинеца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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