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Солнечный ветер приближается к Земле: когда ожидать мощного удара

Марина Иваненко
15 августа 2026, 21:32
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Магнитные бури 15–19 августа будут преимущественно слабыми, однако в конце периода возможно повышение Kp до 5. Подробный прогноз геомагнитной активности.
магнитная буря
магнитная буря / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какой будет геомагнитная активность 15–19 августа
  • В какие дни возможно повышение индекса Kp
  • Ожидаются ли магнитные бури уровня G1

В ближайшие дни сильных геомагнитных бурь не ожидается, однако геомагнитное поле Земли периодически будет неспокойным. Наиболее заметные колебания прогнозируются в начале и в конце периода из-за воздействия высокоскоростного потока солнечного ветра, связанного с корональной дырой на Солнце. Главред расскажет подробнее.

По официальным данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC/NOAA), солнечная активность в этот период будет оставаться преимущественно низкой. Мощных выбросов корональной массы, направленных в сторону Земли, пока не зафиксировано.

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Подробный прогноз геомагнитной активности на 15–19 августа

По прогнозам специалистов Центра прогнозирования космической погоды, геомагнитная обстановка в ближайшие дни будет меняться.

  • 15 августа - геомагнитное поле может оставаться активным из-за воздействия высокоскоростного потока солнечного ветра. Индекс Kp прогнозируется ниже 5, то есть уровень геомагнитной бури не достигается.
  • 16 августа - воздействие солнечного ветра должно ослабнуть, поэтому геомагнитная активность постепенно снизится.
  • 17–18 августа - возможно новое повышение активности примерно до Kp 4. Это соответствует активному состоянию геомагнитного поля, но ещё не является магнитной бурей.
  • 19 августа - возможно повышение индекса Kp до 5. Такое значение соответствует слабой геомагнитной буре уровня G1, однако прогноз может уточняться по мере приближения даты.

В то же время геомагнитная обстановка может меняться достаточно быстро, поэтому точные показатели следует проверять по краткосрочным прогнозам непосредственно перед соответствующей датой.

магнитная буря, влияние магнитной бури
магнитная буря, влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Как геомагнитная активность влияет на людей и технику

Геомагнитным колебаниям в популярных источниках часто приписывают головную боль, усталость, сонливость или изменения артериального давления. В то же время убедительных научных доказательств того, что обычные геомагнитные бури непосредственно вызывают такие симптомы у большинства людей, пока недостаточно.

Зато влияние сильной солнечной активности на технологии хорошо изучено. Мощные геомагнитные бури способны создавать помехи для радиосвязи, влиять на работу спутников и систем спутниковой навигации, а во время особенно сильных явлений - создавать дополнительную нагрузку на энергетические сети.

Поэтому прогноз геомагнитной активности в первую очередь важен для космических и наземных технологических систем. Для большинства людей ожидаемые в течение этого периода колебания не представляют подтвержденной прямой угрозы здоровью.

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Об источнике: NOAA SWPC

Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA SWPC) работает круглосуточно и собирает данные с множества наземных телескопов и спутников (включая запущенные аппараты, такие как GOES, DSCOVR и новейшие обсерватории SOLAR-1/SWFO-L1, которые находятся в точке Лагранжа L1 между Землей и Солнцем). Специалисты отслеживают три основные угрозы:

  • геомагнитные бури - возникают из-за выбросов корональной массы Солнца, когда облака плазмы долетают до Земли;
  • солнечные радиационные бури - потоки ускоренных протонов, опасные для космонавтов и электроники;
  • радиозатемнения (Radio Blackouts) - рентгеновское излучение от вспышек, мгновенно ионизирующее ионосферу Земли на освещенной стороне.

Космическая погода влияет не на дождь или снег, а на критически важные технологии. Прогнозы SWPC используют:

Энергетические компании. Сильные бури могут наводить геоиндукционные токи в линиях электропередач, что грозит выходом из строя трансформаторов и масштабными отключениями электроэнергии (как это было в Квебеке в 1989 году).

Авиация. Во время радиационных бурь авиакомпании меняют маршруты трансполярных рейсов, чтобы защитить экипаж и пассажиров от радиации и избежать потери КВ-радиосвязи.

Спутниковые операторы и GPS. Солнечная активность раздувает верхние слои атмосферы, увеличивая торможение низкоорбитальных спутников (в 2022 году из-за этого SpaceX сразу потеряла около 40 аппаратов Starlink). Кроме того, бури вызывают сбои в работе точной GPS-навигации.

НАСА. Для обеспечения безопасности астронавтов на Международной космической станции и во время подготовки лунных миссий "Артемида".

Чтобы обычному человеку или бизнесу было проще понять уровень угрозы, в SWPC разработали пятибалльные шкалы, аналогичные шкалам ураганов или землетрясений:

  • G-шкала (Geomagnetic Storms): от G1 (слабая буря) до G5 (экстремальная буря, способная разрушить энергосети);
  • S-шкала (Solar Radiation): от S1 до S5 для оценки радиационной угрозы;
  • R-шкала (Radio Blackouts): от R1 до R5 для оценки уровня блокировки радиосвязи.

SWPC является официальным гражданским источником предупреждений для США и всего мира. При этом центр работает в тесном сотрудничестве со своими военными коллегами - 557-м метеорологическим крылом Военно-воздушных сил США, обеспечивая совместимость данных для защиты как коммерческих, так и оборонных космических систем.

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