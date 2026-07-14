Дроны на Подмосковье: украинского артиста обвинили в подготовке атаки

Российские спецслужбы обвинили известного украинского рэпера в подготовке атаки на Подмосковье.

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Kyivstoner - атака на Подмосковье / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Kyivstoner

Вы узнаете:

Украинского артиста обвинили в подготовке теракта в РФ

Как Kyivstoner отреагировал на заявления ФСБ

Федеральная служба безопасности России отчиталась о якобы предотвращении "масштабной атаки" 35 FPV-дронов на стратегическое оборонное предприятие в Московской области и назвала одним из главных организаторов этой операции популярного украинского рэпера и блогера, бывшего участника группы "Грибы" Альберта Васильева, более известного как Kyivstoner. Об этом сообщают пропагандистские росСМИ.

По версии ФСБ, СБУ планировала удар беспилотниками, которые якобы при поддержке европейских спецслужб завезли в РФ контрабандой из Братиславы через Польшу и Беларусь. К делу российские фантазеры приплели граждан Молдовы, подростков для активации SIM-карт и даже бывшего наемника ЧВК "Вагнер" в роли исполнителя. Особую роль в этой шпионской истории почему-то отвели именно Kyivstoner, который уже несколько лет живет за границей.

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Kyivstoner - обвинение ФСБ / фото: instagram.com, Kyivstoner

Реакция артиста последовала незамедлительно и оказалась максимально эмоциональной. Сначала Kyivstoner лаконично прокомментировал новость в InstaStories фразой: "Вы что, больные?", а затем записал видеообращение на русском языке.

"Я не знаю, чем я заслужил такое внимание. Просто у меня вопрос: зачем? Я понимаю, если бы я был каким-то активным типом, а я "сбитый летчик". Зачем вкладывать столько денег, чтобы обозначить меня вот так? Я не знаю, кто это сделал и зачем, но это самая бессмысленная инвестиция, какая только могла быть. У меня вопрос: зачем? Я расслаблялся, я в "Доту" играл, какая еще организация?" - удивился рэпер.

Kyivstoner - позиция / фото: instagram.com, Kyivstoner

Помимо подготовки диверсии, российская пропаганда попутно обвинила артиста в торговле наркотическими веществами. Это возмутило Васильева едва ли не больше, чем ярлык "международного террориста". Музыкант отметил, что ему можно приписывать любые нелепости, но такие обвинения переходят все границы.

Kyivstoner про войну в Украине

После начала полномасштабной войны Kyivstoner уехал из Украины, воспользовавшись паспортом США, и жил в Америке, Словакии, а сейчас находится в Польше, где занимается творчеством и финансово помогает воюющим друзьям. Его позиция относительно войны остается неоднозначной: рэпер открыто осудил российское вторжение и трагедию в Буче, заявив, что оставаться в РФ после 2022 года для него было неприемлемо, но при этом позиционирует себя "вне политики", критикует украинскую мобилизацию и признается, что скучает по довоенной Москве.

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Про персону: Kyivstoner Kyivstoner (настоящее имя - Альберт Викторович Васильев) - украинский видеоблогер и рэпер из Киева, сообщает Википедия. Бывший участник проекта "Грибы". Долгое время работал в России, после начала полномасштабного вторжения в Украину переехал в США, а со временем - в Словакию.

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