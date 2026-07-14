Сам ездит на автобусе: уникальную собаку-пассажира заметили в Полтаве

Пассажиры были поражены тем, насколько умный у них попутчик.

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Очевидцы поражены тем, насколько хорошо собака знает расписание автобуса / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Как собака самостоятельно ездит на автобусе

На каких остановках выходит хвостатый пассажир

В Украине собаки всё чаще путешествуют со своими хозяевами в общественном транспорте, поэтому это уже не удивляет других пассажиров. Но в Полтаве местные жители стали свидетелями того, как собака самостоятельно ездила на автобусе.

Как сообщило издание "Зміст" в Threads, четырехлапого попутчика заметили пассажиры "рабочей развозки". На этом автобусе ездят работники, которые добираются на работу в Шишацкий район, пишет Главред.

видео дня

Очевидцы утверждают, что собака садится в автобус всегда на одной остановке в Полтаве и едет в Шишаки. Там она выходит из транспорта, гуляет по поселку, но впоследствии возвращается на остановку, чтобы снова сесть в автобус и доехать до города.

Водитель автобуса неоднократно пытался выгнать собаку, но четырехлапый пассажир всегда сопротивлялся и прятался под сиденьем. Поэтому водитель перестал пытаться избавиться от такого необычного пассажира.

Сопутники собаки говорят, что она очень умная и даже знает расписание движения автобуса. В то же время найти владельца животного пока не удалось, поэтому песик продолжает самостоятельно путешествовать из Полтавы в Шишаки и обратно.

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Об источнике: Содержание "Зміст" - онлайн-СМИ Полтавы, созданное в 2017 году по инициативе Алексея Сердюкова и его команды. Независимое СМИ является источником информации и инструментом влияния гражданского общества на развитие города.

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