Сам ездит на автобусе: уникальную собаку-пассажира заметили в Полтаве

Вы узнаете:
- Как собака самостоятельно ездит на автобусе
- На каких остановках выходит хвостатый пассажир
В Украине собаки всё чаще путешествуют со своими хозяевами в общественном транспорте, поэтому это уже не удивляет других пассажиров. Но в Полтаве местные жители стали свидетелями того, как собака самостоятельно ездила на автобусе.
Как сообщило издание "Зміст" в Threads, четырехлапого попутчика заметили пассажиры "рабочей развозки". На этом автобусе ездят работники, которые добираются на работу в Шишацкий район, пишет Главред.
Очевидцы утверждают, что собака садится в автобус всегда на одной остановке в Полтаве и едет в Шишаки. Там она выходит из транспорта, гуляет по поселку, но впоследствии возвращается на остановку, чтобы снова сесть в автобус и доехать до города.
Водитель автобуса неоднократно пытался выгнать собаку, но четырехлапый пассажир всегда сопротивлялся и прятался под сиденьем. Поэтому водитель перестал пытаться избавиться от такого необычного пассажира.
Сопутники собаки говорят, что она очень умная и даже знает расписание движения автобуса. В то же время найти владельца животного пока не удалось, поэтому песик продолжает самостоятельно путешествовать из Полтавы в Шишаки и обратно.
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