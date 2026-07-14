В Украину возвращается жара: синоптик рассказала, насколько повысится температура

Вы узнаете:
- Будет ли в Украине аномальная жара в ближайшие дни
- Где пройдут дожди после возвращения тепла
Погода в Украине в разгар лета изменится. Завтра, 15 июля, синоптик Наталья Диденко прогнозирует возвращение настоящей летней погоды. Об этом она сообщила в Facebook.
Речь идет не об аномальной жаре, как во многих странах Европы, а о стандартных для июля температурах воздуха. Завтра в Украине в течение дня ожидается +25+29 градусов.
"До конца недели местами ещё будут "тридцатки". То есть умеренная жара", - предупредила синоптик.
Хотя в Украину возвращается тепло, осадки в некоторых областях Украины не прекратятся. В частности, Диденко прогнозирует дожди с грозами в ближайшую ночь на западе, юге и в центральной части Украины.
Днём местами локальные дожди пройдут в восточной части страны, в Карпатах, а также в Винницкой и Черкасской областях. На остальных территориях Украины будет сухо.
Погода в Киеве 15 июля
В столице в среду ожидается тёплая и сухая погода. Температура воздуха не поднимется до +29+30 градусов, но днём будет держаться на уровне +26+27 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что погода в Украине 14 июля будет преимущественно облачной. Ожидаются дожди и грозы. Днем по всей Украине объявлен I уровень опасности (желтый).
Ранее сообщалось, что после периода прохлады в Украину постепенно вернется долгожданное потепление. При этом, в отличие от ряда европейских стран, изнурительной жары не ожидается.
Накануне стало известно, что 16 июля в западных регионах сохранится дождливая погода, местами осадки будут сопровождаться грозой. На остальной территории страны прогнозируется переменная облачность, без значительных осадков.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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