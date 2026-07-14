В Украину возвращается жара: синоптик рассказала, насколько повысится температура

Новая волна тепла в Украине местами будет сопровождаться осадками.

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Прогноз погоды на 15 июля / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Будет ли в Украине аномальная жара в ближайшие дни

Где пройдут дожди после возвращения тепла

Погода в Украине в разгар лета изменится. Завтра, 15 июля, синоптик Наталья Диденко прогнозирует возвращение настоящей летней погоды. Об этом она сообщила в Facebook.

Речь идет не об аномальной жаре, как во многих странах Европы, а о стандартных для июля температурах воздуха. Завтра в Украине в течение дня ожидается +25+29 градусов.

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Погода в Украине 15 июля / фото: скриншот с meteoprog

"До конца недели местами ещё будут "тридцатки". То есть умеренная жара", - предупредила синоптик.

Хотя в Украину возвращается тепло, осадки в некоторых областях Украины не прекратятся. В частности, Диденко прогнозирует дожди с грозами в ближайшую ночь на западе, юге и в центральной части Украины.

Днём местами локальные дожди пройдут в восточной части страны, в Карпатах, а также в Винницкой и Черкасской областях. На остальных территориях Украины будет сухо.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Киеве 15 июля

В столице в среду ожидается тёплая и сухая погода. Температура воздуха не поднимется до +29+30 градусов, но днём будет держаться на уровне +26+27 градусов.

Погода в Киеве 15 июля / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что погода в Украине 14 июля будет преимущественно облачной. Ожидаются дожди и грозы. Днем по всей Украине объявлен I уровень опасности (желтый).

Ранее сообщалось, что после периода прохлады в Украину постепенно вернется долгожданное потепление. При этом, в отличие от ряда европейских стран, изнурительной жары не ожидается.

Накануне стало известно, что 16 июля в западных регионах сохранится дождливая погода, местами осадки будут сопровождаться грозой. На остальной территории страны прогнозируется переменная облачность, без значительных осадков.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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