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В Украину возвращается комфортное тепло: какой будет погода в начале недели

Виталий Кирсанов
12 июля 2026, 12:58
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Уже в понедельник по всей стране установится комфортная летняя погода.
В Украину возвращается комфортное тепло
В Украину возвращается комфортное тепло / Фото: УНИАН

Кратко:

  • Повышение температуры пройдет постепенно
  • В Киеве 13 июля утром и днем прогнозируется сильный ветер

После периода прохлады в Украину постепенно вернется долгожданное потепление. При этом, в отличие от ряда европейских стран, изнуряющей жары не ожидается. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, уже в понедельник по всей стране установится комфортная летняя погода. Максимальная температура воздуха днем будет колебаться в пределах +22...+28 градусов, что создаст благоприятные условия для отдыха и пребывания на улице.

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По словам синоптика, повышение температуры пройдет постепенно и без экстремальной жары, которая в последнее время наблюдается во многих странах Европы.

"Интересная особенность – вдоль полосы от Закарпатья через Винницкую и Черкасскую области вплоть до Сумской области будет прохладнее, +18–+21 градус", – добавила Диденко.

Что касается осадков, то они ожидаются в западных и северных областях, местами в центральной части и на юге Одесской области, на остальной территории будет сухо.

В Киеве 13 июля утром и днем прогнозируется сильный ветер северо-западного направления. Во второй половине дня ожидается дождь. Температура воздуха составит около +25 градусов.

Потепление наступит со вторника, порадовала синоптик. При этом оно будет "спокойным, без крайностей".

В Украину возвращается комфортное тепло
В Украину возвращается комфортное тепло / Фото: t.me/PohodaNatalka
Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко инфографика / Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Наталья Диденко говорила, что в воскресенье, 12 июля, в Украине ожидается много локальных дождей с солнечными прояснениями. Температура воздуха будет держаться на уровне +20–+25 градусов, в южной части ожидается +25–+28 градусов.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что погода в Украине на выходных, 11 и 12 июля, будет дождливой, но с комфортными температурными показателями.

В то же время представитель Укргидрометцентра Иван Семилит считает, что жары до +40 градусов в ближайшее время не предвидится.

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О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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