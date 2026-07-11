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Мухи исчезнут из дома сами: простой трюк без химии навсегда отпугнет насекомых

Алексей Тесля
11 июля 2026, 18:42
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Чтобы снизить риск появления мух и одновременно сохранить прохладу, специалисты рекомендуют придерживаться одной схемы проветривания.
Як позбавитися мух у будинку
Как избавиться от мух / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Если окна остаются открытыми в самые теплые часы, мухи попадают внутрь
  • Проветривать помещение советуют ранним утром или поздним вечером

В жаркие дни многие стараются охладить жилье, распахивая окна и включая вентилятор, но это может спровоцировать появление мух в доме.

Однако специалисты предупреждают, что такой способ проветривания может иметь неожиданный недостаток - он облегчает насекомым доступ в помещение, пишет Express.

видео дня

По словам экспертов, если окна остаются открытыми в самые теплые часы дня, мухи без труда попадают внутрь дома. Высокая температура усиливает запахи продуктов, фруктов и пищевых отходов, которые привлекают насекомых и заставляют их задерживаться в помещении.

Чтобы снизить риск появления мух и одновременно сохранить прохладу, специалисты рекомендуют придерживаться другой схемы. В дневную жару лучше держать окна закрытыми, а шторы или жалюзи - опущенными, особенно если окна выходят на солнечную сторону. Это поможет уменьшить нагрев комнаты.

Проветривать помещение советуют ранним утром или поздним вечером, когда на улице становится прохладнее. Именно в это время вентилятор наиболее эффективно распределяет свежий воздух по комнатам, не создавая дополнительных условий для проникновения насекомых.

Не менее важно устранить все источники запахов, которые могут привлекать мух. Фрукты лучше хранить в закрытых емкостях, грязную посуду не оставлять надолго в раковине, а мусор выносить регулярно. Также рекомендуется сразу вытирать пролитые напитки и остатки пищи с кухонных поверхностей.

Специалисты отмечают, что чаще всего мухи залетают в дом не случайно - их привлекает запах еды. Поэтому сочетание своевременной уборки, правильного проветривания и защиты помещения от солнечного нагрева помогает одновременно сохранить комфортную температуру и значительно сократить вероятность появления насекомых.

Средства для борьбы с насекомыми инфографика
/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - борьба с насекомыми:

В этом видео автор делится личным опытом борьбы с большим количеством мух, которые заполонили хозяйственное помещение. Он рассказывает, что перепробовал несколько популярных способов, однако большинство из них не дало заметного результата.

Со временем ему удалось найти более эффективное решение. В ролике автор подробно демонстрирует весь процесс, объясняет, какие действия оказались наиболее действенными, и показывает, как этот метод помог значительно сократить количество насекомых без лишних усилий.

Ранее Главред писал о том, где никогда не бывает комаров в Украине. Казалось, не существует места, где нет комаров в стране с умеренно континентальным климатом, однако Украина славится несколькими такими точками.

Напомним, ранее сообщалось о том, что комары не выдерживают одного запаха. Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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