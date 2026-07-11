Джей Ло вышла в свет со своей сестрой-копией

Популярная певица Дженнифер Лопес вышла в свет и удивила схожестью со своей сестрой.

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Дженнифер Лопес / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Как выглядит сестра Джей Ло

Где они появились

Популярная американская певица Дженнифер Лопес и ее сестра Линда Лопес отправились в Париж вместе.

Как пишет Enews, Певица, известная по хиту "Let’s Get Loud", и её похожая на неё младшая сестра стали королевами бала на Неделе моды в Париже 2026, появившись на показе высокой моды Celia Kritharioti сезона осень-зима 2026/2027 в образах, готовых к выходу на подиум.

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В то время как Дженнифер и Линда сидели в первом ряду на показе, они устроили свой собственный показ мод за пределами площадки, позируя перед камерами в своих не менее гламурных нарядах.

Джей Ло вывела в свет родную сестру / Фото Instagram/jlo

56-летняя Дженнифер выбрала длинное, полупрозрачное платье, украшенное драгоценными камнями, которое она дополнила туфлями на высоком каблуке и белой меховой шубой. Что касается Линды, 55-летняя певица надела ангельское белое платье с полупрозрачной юбкой поверх розово-белой подкладки с бисером по лифу.

Джей Ло вывела в свет родную сестру / Фото Instagram/jlo

Актриса поделилась несколькими снимками с Недели моды в своем Instagram 9 июля, которые Линда перепостила в свою Instagram Stories, сопроводив фотографии двумя смайликами в виде сердечек и подписью: "Еще немного парижских шалостей".

Джей Ло вывела в свет родную сестру / Фото Instagram/jlo

На протяжении всей своей карьеры Джей Ло часто говорила, что предпочитает вести простую личную жизнь в кругу своих сестер.

"У меня очень узкий круг общения", - сказала она Говарду Стерну в 2025 году, добавив, что ее сестры Линда и Лесли Энн Лопес - ее "лучшие подруги".

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О персоне: Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.

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