Джей Ло вышла в свет со своей сестрой-копией

Кратко:
- Как выглядит сестра Джей Ло
- Где они появились
Популярная американская певица Дженнифер Лопес и ее сестра Линда Лопес отправились в Париж вместе.
Как пишет Enews, Певица, известная по хиту "Let’s Get Loud", и её похожая на неё младшая сестра стали королевами бала на Неделе моды в Париже 2026, появившись на показе высокой моды Celia Kritharioti сезона осень-зима 2026/2027 в образах, готовых к выходу на подиум.
В то время как Дженнифер и Линда сидели в первом ряду на показе, они устроили свой собственный показ мод за пределами площадки, позируя перед камерами в своих не менее гламурных нарядах.
56-летняя Дженнифер выбрала длинное, полупрозрачное платье, украшенное драгоценными камнями, которое она дополнила туфлями на высоком каблуке и белой меховой шубой. Что касается Линды, 55-летняя певица надела ангельское белое платье с полупрозрачной юбкой поверх розово-белой подкладки с бисером по лифу.
Актриса поделилась несколькими снимками с Недели моды в своем Instagram 9 июля, которые Линда перепостила в свою Instagram Stories, сопроводив фотографии двумя смайликами в виде сердечек и подписью: "Еще немного парижских шалостей".
На протяжении всей своей карьеры Джей Ло часто говорила, что предпочитает вести простую личную жизнь в кругу своих сестер.
"У меня очень узкий круг общения", - сказала она Говарду Стерну в 2025 году, добавив, что ее сестры Линда и Лесли Энн Лопес - ее "лучшие подруги".
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, ранее украинская певица Яна Соломко, которая родилась в Полтавской области, участвовала в украинских шоу и выступает под псевдонимом Soyanna, а также выбрала сторону России, которая жестоко напала на ее родную Украину, рассыпалась в благодарности к россиянам.
Ранее стало известно, что дети принца Гарри и Меган Маркл воссоединились со своим дедушкой, королем Чарльзом, впервые за четыре года.
Вас также может заинтересовать:
- "Спасибо, Бен": Лопес и Аффлек впервые воссоединились на публике после развода
- Дженнифер Лопес пожаловалась, что мужья ее не любили - в ответ ее обвинили в неверности
- Дженнифер Лопес обратилась к магии, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ
О персоне: Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред