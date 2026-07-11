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Производство Patriot для Украины: в Reuters узнали, где могут открыть завод

Алексей Тесля
11 июля 2026, 01:09
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Производство перехватчиков Patriot от Raytheon или от Lockheed Martin не начнется достаточно быстро.
Patriot от Израиля находится в Украине
Украина может наладить производство акет к Patriot / коллаж: Главред, фото: Википедия, defense.gov

Главное:

  • Производство перехватчиков Patriot PAC-2 не начнется достаточно быстро
  • Новые перехватчики для Украины, вероятно, будут производиться в ФРГ

Не менее года может уйти на развертывание Украиной производства ракет ПВО типа Patriot, которые имеют решающее значение для обороны Украины.

"Patriot - это единственное оружие в арсенале Киева, способное остановить российские баллистические ракеты. В этом месяце Украина сбила лишь четыре из 54 гораздо более быстрых баллистических ракет, запущенных Россией", - отмечают журналисты Reuters.

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Эксперты отмечают, что производство перехватчиков Patriot PAC-2 от Raytheon или более совершенных PAC-3 от Lockheed Martin не начнется достаточно быстро.

"Я буду очень удивлен, если это произойдет быстрее, чем через 12 месяцев. Я бы предположил, что потребуется значительно больше времени", - отметил Фабиан Гоффманн, эксперт по ракетному вооружению из Норвежского института оборонных исследований в Осло.

Производство Patriot для Украины в ФРГ

Одной из стран, которая могла бы помочь Киеву ускорить этот процесс, является Германия, которая создала собственную производственную цепочку для перехватчиков PAC-2.

Два источника, знакомые с ходом переговоров, отметили, что новые перехватчики, вероятно, будут производиться в Германии или другой европейской стране, где это безопаснее, а после окончания войны производство можно будет перенести в Украину.

По словам экспертов, ракеты Patriot в настоящее время не производятся в количествах, достаточных для противодействия российской баллистической угрозе, поскольку Россия выпускает не менее 700–800 баллистических ракет наземного базирования "Искандер" и гиперзвуковых ракет воздушного базирования "Кинжал" в год.

Инфографика patriot, патриот
/ Главред

Сколько Patriot может производить Украина

Исходя из принципа, что для гарантированного перехвата одной баллистической ракеты требуется три ракеты Patriot, они подсчитали, что, если объемы производства России останутся стабильными, ежегодно потребуется около 2 400 перехватчиков.

"Даже при наличии лицензионной производственной площадки в Украине достичь такой цифры будет очень и очень трудно, если вообще возможно", - отметил Гоффманн.

В прошлом году компания Lockheed поставила чуть более 600 ракет PAC-3 и стремится увеличить объемы производства примерно до 2000 единиц к 2030 году. По оценкам Гоффманна, украинский завод мог бы производить от 200 до 300 перехватчиков в год.

Украинский Patriot: что известно

Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО сообщил, что Вашингтон готов рассмотреть возможность предоставления Украине права на локальное производство ракет для комплексов Patriot. Однако специалисты в сфере обороны отмечают, что реализация такого проекта потребует значительного времени.

По оценкам экспертов, запуск собственного производства осложняется необходимостью получения технологий, создания производственной базы и формирования устойчивых цепочек поставок комплектующих. В результате первые ракеты украинского производства могут появиться не ранее чем через один-два года. В то же время, как отмечают аналитики, Россия продолжает увеличивать объемы выпуска баллистических ракет "Искандер-М".

Напомним, Главред сообщал - министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

Ранее основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

Как сообщалось, Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.

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Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

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