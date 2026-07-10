Москва растеряна и срочно меняет риторику: в ISW указали на интересную деталь

Ключевые тезисы:
- Кремль пытается смягчить последствия заявлений Трампа
- Песков преуменьшает значение решения США о ракетах Patriot
- Москва пытается сохранить пространство для переговоров
В Кремле занервничали из-за позиции США по поводу войны в Украине. В частности, после заявлений президента Дональда Трампа на саммите НАТО в Анкаре Москва была вынуждена срочно менять риторику. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
"Кремль пытается скорректировать свою линию нарратива в ответ на недавнее опровержение администрацией Дональда Трампа российской переговорной тактики и признание успехов Украины на поле боя", - говорится в сообщении.видео дня
Аналитики подчеркивают, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков попытался минимизировать значение решения Трампа предоставить Киеву лицензию на производство ракеты-перехватчика Patriot, заявив, что США якобы всегда оказывали Украине военную помощь.
Он также добавил, что в Москве заявления американского президента рассматривают как "ошибку", а не как эскалацию.
В то же время пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова повторила другой тезис Кремля - о том, что Вашингтон якобы не заинтересован в содействии европейской безопасности, а страны Европы готовятся к длительному конфликту с Россией.
По оценке ISW, появление сразу двух разных объяснений свидетельствует не о единой стратегии, а о растерянности Москвы.
"Заявления Пескова и Захаровой свидетельствуют о том, что Москва еще не разработала согласованного информационного ответа на недавние усилия администрации Трампа по противодействию российским нарративам", - убеждены аналитики.
Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что после августовского саммита США и России на Аляске стороны так и не подписали ни одного письменного соглашения. Это подрывает попытки Кремля превратить это в инструмент давления в ходе дальнейших переговоров.
Высокопоставленные чиновники США также признали тактические и оперативные успехи Украины на фронте - несмотря на российские заявления о якобы сплошном продвижении войск РФ по всей линии соприкосновения.
"Кремль, похоже, пытается преуменьшить значение последних событий, включая важность лицензионного соглашения по Patriot, чтобы оставить дверь открытой для переговоров с США в надежде, что Россия все еще сможет добиться уступок от Украины и ее партнеров", - подытожили в ISW.
Окно для переговоров с Трампом может закрыться
Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко заявлял, что разговор Трампа с Зеленским и сообщение о лицензии на производство ракет для Patriot вызвали в России волну разочарования, но именно это состояние может подтолкнуть Кремль к опасным шагам.
"Прежде всего это укрепляет позиции "партии войны" в России, то есть тех, кто выступает против любых договоренностей с США. Именно они сейчас будут убеждать Путина, что от переговоров с Трампом нужно отказаться вообще", - считает он.
Эксперт подчеркнул, что именно поддержание контактов Москвы с Вашингтоном напрямую связано с перспективой завершения боевых действий.
Решение Трампа по Украине - что известно
Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп разрешил Украине производить по лицензии американское оружие, в частности зенитные ракеты-перехватчики Patriot. Этот шаг стал самым ярким моментом саммита НАТО в Турции и резко контрастировал с ранее высказанной Трампом жесткой критикой в адрес Владимира Зеленского.
Также Дональд Трамп на саммите НАТО впервые публично поддержал украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам России, но переложил оценку этих действий на государственного секретаря Марко Рубио.
В то же время Россия пытается изменить отношение Дональда Трампа к войне в Украине и склонить его к решениям, выгодным Кремлю. В частности, одним из главных аргументов Кремля остается силовое давление.
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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.
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